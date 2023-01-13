2023 Dakar Rallisi 12. etap: Loeb 5'te 5 yaptı, Al-Attiyah şampiyonluğa gidiyor

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Önceki günlerdeki kusursuz performansını Cuma günü Empty Quarter ve Shaybah arasındaki 185 km'lik etaba da taşıyan Sebastien Loeb, Audi'den Mattias Ekstrom'u 3 daki 19 saniye farkla geçerek üst üste beşinci etap galibiyetini aldı.

Bahrain Raid Xtreme sürücüsü, etabın başından itibaren liderdi ve farklı sürekli olarak kontrol altında tutup, etabı kazanan isim olmayı başardı.

Hatasız sürüşü ve doğru navigasyon bilgisiyle, üst üste beşinci etap zaferini elde eden Loeb, aynı zamanda bu yılki etap zaferi sayısın altıya çıkardı.

Toyota'dan Al-Attiyah günün ilk saatlerinde Loeb'ün en yakın rakibiydi ve etabın 87. km'sindeki ikinci kontrol noktasında Loeb'ün 1 dakika 46 saniye ardındaydı.

Ancak kısa bir süre sonra Ekstrom, Al-Attiyah'ı yakalamayı başardı ve sonunda rakibini geçti.

Ekstrom kalan bölümde hata yapmadı ve Al-Attiyah'ı 12 saniye farkla geçerek etabı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Al-Attiyah ise zorlamaya ihtiyaç duymadığı rallide, 12. etabı da sorunsuz şekilde geçmeyi başardı ve üçüncü olarak galibiyete bir adım daha yaklaşmış oldu.

Etapta dördüncü sırayı GCK Motorsport'tan Guerlain Chicherit alırken, Jakub Przygonski X-raid Mini ile beşinci oldu.

Mathieu Serradori Century için altıncı en hızlı isim olurken, Martin Prokop yedinci sırada yer aldı.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Photo by: Toyota Racing

Al-Attiyah, bitime iki etap kala 1 saat 27 dakika 10 saniyelik ciddi bir farkla lider konumda yer alıyor.

Loeb, elde ettiği beş etap zaferinin ardından genel klasmanda ikinci sıraya çıktı ve tıpkı 2017 ile 2022 yılında olduğu gibi, ralliyi ikinci sırada bitirmeye doğru ilerliyor.

Lucas Morae, Loeb'in 2 dakika 1 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alırken, bu üçlünün arkasında Toyota'dan Giniel de Villiers yer alıyor.

Diğer Toyota sürücüsü Henk Lategan, yaşadığı sorunlar nedeniyle epey vakit kaybetmesinin ardından beşinci sıraya gerilemiş durumda.

Prokop altıncı sıradaki yerini korurken, Century'den Brian Baragwanath, Wei Han (Hanwei), Serradori ve Overdrive'dan Juan Cruz Yacopini ilk 10'u tamamlıyor.

Eski Le Mans 24 Saat galibi Romain Dumas, bu yazı yazılırken henüz etabı tamamlamadı ve sıralamada epey geriye düşecek.

12. etabın ardından genel klasman:

Poz. Sürücü Araç Zaman/Fark 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 41 saat 16 dakika 25 saniye 2 Sebastien Loeb Prodrive +1sa27dk10sn 3 Lucas Moraes Toyota +1sa29dk11sn 4 Giniel de Villiers Toyota +2sa22dk21sn 5 Henk Lategan Toyota +2sa34dk21sn 6 Martin Prokop Benzina +3sa00dk26sn 7 Brian Baragwanath Century +3sa34dk23sn 8 Wei Han SMG +4sa11dk38sn 9 Mathieu Serradori Century +4sa17dk38sn 10 Juan Cruz Yacopini Toyota +4sa17dk53sn