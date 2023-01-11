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Dakar / Dakar Haberler

2023 Dakar Rallisi 10. etap: Loeb kazandı, galibiyet umutlarını korudu

İlk etaplardaki hatalarının ardından gaza basan Sebastien Loeb, arka arkaya ikinci, toplam dördüncü etabını kazanarak galibiyet umutlarını az da olsun korudu.

Altay Gök
Ekleyen:
2023 Dakar Rallisi 10. etap: Loeb kazandı, galibiyet umutlarını korudu
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Bir günlük aranın ardından dokuzuncu etabı Loeb'in üçüncü etap galibiyetiyle tamamlayan ralli, bunun yanı sıra çok önemli bir ismin de kaza sonucu ralli dışı kalmasına şahit oldu: Carlos Sainz!

Aracı bir zıplama esnasında dikey takla atan Sainz, etabı tamamlamayı başarsa dahi aracındaki hasar çok fazlaydı ve bir günde tamir edilme olasılığı yoktu, bu da ralli efsanesinin Dakar'a veda etmesi anlamına geliyordu.

Empty Quarter'daki maraton etabının ilk parçasını oluşturan 114 kilometrelik onuncu etap, tıpkı dünkü gibi ciddi bir Loeb dominasyonuna sahne oldu.

Yola ilk çıkan isim olarak dezavantaj sahibi olması beklenen Loeb, zemin veya koşul fark etmeksizin ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi ve bitişe kadar liderliği bir kez olsun bırakmayarak 3 dakika 4 saniye gibi bir farkla dördüncü etap galibiyetine ulaştı.

Genel klasmanda üçüncü sıraya kadar ilerleyen Loeb'in amacı ikinci sıraya yükselmek ve lider Nasser Al-Attiyah'ın hata yapmasını beklemek olacak.

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

İkinci sıra şanssızlıklarla dolu bir ralli geçirmesine rağmen sonunda iyi bir sonuç elde edebilen Mattias Ekstrom'e giderken, üçüncü sırada sansasyonel bir ralli geçiren çaylak Lucas Moraes yer aldı.

Ciddi bir farkla önde olmasının verdiği rahatlıkla son iki günü rölantide götüren ve herhangi bir hata yapmadığı takdirde dördüncü Dakar galibiyetine ulaşacak olan Al-Attiyah dördüncü, 30. sıradan yükselen Yazeed Al-Rajhi ise beşinci sıralarda yer aldılar.

Altıncı sıranın sahibi istikrarlı sonuçlarına bir yenisini ekleyen Jakub Przygoński olurken, dün 28. olması nedeniyle genel klasmanda dördüncülüğe kadar gerileyen Henk Lategan yedinci, 27. sıradan başlayan Matthieu Serradori ise sekizinciydi.

İlk onu tamamlayan isimler ise Martin Prokop ve güne üçüncü sıradan başlamasına rağmen avantajını koruyamayan Guerlain Chicherit oldular.

 

2023 Dakar Rallisi: 10. Etap sonrası genel klasman

Sıra

 Sürücü

Araç

Zaman/Fark

1

Nasser Al-Attiyah

Toyota

36hr13m37s 

2

Lucas Moraes

Toyota

+1hr21m34s

3

Sebastien Loeb

Prodrive

+1hr37m23s

4

Henk Lategan

Toyota

+1hr48m37s

5

Giniel de Villiers

Toyota

+2hr10m56s

6

Romain Dumas

Rebellion

+2hr45m24s

7

Martin Prokop

Benzina

+2hr50m02s

8

Brian Baragwanath

Century

+2hr56m28s

9

Wei Han

SMG

+3hr43m22s

10

Juan Cruz Yacopini

Toyota

+4hr00m35s
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