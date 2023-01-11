2023 Dakar Rallisi 10. etap: Branch yine kazandı, Kevin Benavides liderliğe yükseldi!

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Oldukça kırıcı geçen ralli, dün galibiyet adaylarından Joan Barreda'nın sakatlanarak mücadeleye veda etmesinin ardından Sam Sunderland ve Ricky Brabec'in ardından bir diğer önemli ismi kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve L2 omurunu kırdığı tespit edilen Barreda'nın durumu iyi, ancak İspanyol sürücü bir Dakar'ı daha galibiyetini elde edemeden kapatmış oldu.

Rallinin onuncu etabı, Empty Quarter bölgesindeki maraton etabıydı, dolayısıyla bizi nispeten kısa bir etap beklemekteydi.

Yolu açan isim dünün galibi Luciano Benavides oldu, ancak oldukça yumuşak bir zeminde yolu açacak olmasından ötürü daha arkalardan gelen rakiplerin avantaj kazanması bekleniyordu. İkinci sırada Toby Price, üçüncü sırada ise Skyler Howes yer almaktaydı.

İlk kontrol noktasında beklenen gerçekleşti ve Benavides 17, Price 15, Howes ise 13. sıralara kadar gerilediler. Liderlik koltuğunun yeni sahibi ise 21. sıradan başlayan Michael Docherty idi, onu 14. başlayan Adrian van Beveren takip etmekteydi.

Beveren ikinci kontrol noktasında liderliği aldı ve bitişe kadar da liderliğini koruyacak gibiydi, ancak farklar oldukça yakındı: neredeyse sekiz sürücü sadece bir dakika içinde sıralanmıştı!

#42 Monster Energy Honda Team: Adrien Van Beveren Fotoğraf: Honda Racing

Yoğun trafiği en iyi değerlendiren isim, genel klasmanda çoktan havlu atsa da hızından hiçbir şey kaybetmeyen birisi oldu: Ross Branch! Son kilometrelerde liderliği alan ve yerini koruyan Branch, böylece bu seneki ikinci etap galibiyetine ulaştmayı başardı!

İkinci sıranın sahibi sadece 21 saniye gerideki Beveren olurken, üçüncü sırada ise 30 saniye gerideki Docherty yer aldı.

Dördüncü sıra bir kez daha etap galibiyetine ulaşamayan Kevin Benavides'e gitti, ancak kendisi bu durumdan şikayetçi olmasa gerek; nitekim Skyler Howes'un geride kalmasıyla birlikte yeni genel klasman lideri kendisi!

Beşinci ve altıncı sıralar istedikleri hızı yakalayamayan iki istikrar abidesine, yani Matthias Walkner ve Pablo Quintanilla'ya giderken, yedinci sırada ise istikrarsızlık abidesi Mason Klein yer aldı.

Sekizinci sırada bir kez daha iyi sonuçlar almaya devam eden Jose Ignacio Correjo yer alırken, dokuzuncu ve onuncu sıralarda sürpriz isimler vardı: bir kez daha iyi bir sonuç alan Franco Caimi ve 22. başladıktan sonra iyi bir tırmanış gerçekleştiren Daniel Nosiglia Jager.

Rallisi kabusa dönen Daniel Sanders 12. olurken, Luciano Benavides 13, Price 18, Howes ise 19. sırada yer aldılar. Bu sonuçla birlikte Howes liderliği bir kez daha kaybetmiş oldu.

#9 Bas World KTM Racing Team: Mason Klein Fotoğraf: KTM Images

Genel klasmanda durum ne?

Sekizinci etapta liderliği kaybeden ancak kendisini geçen Mason Klein'ın cezası nedeniyle yerini geri alan Howes, bu kez de Kevin Benavides'e geçilerek ikinciliğe geriledi. Benavides, günlerdir kovaladığı ralli liderliği koltuğunu sonunda kapabildi.

Üçüncü sırada 2 dakika geriden takibi sürdüren Toby Price bulunmakta, ancak buradan sonra makas biraz açılıyor, nitekim dördüncü sıradaki Adrian van Beveren tam 9 dakika 52 saniye geride!

Beşinci sırada iyi bir sonuç için çabalamaya devam eden Pablo Quintanilla, altıncı sırada iyice gerileyen Mason Klein, yedinci sırada ise ilk 10 serisinin ekmeğini alan Jose Correjo yer almakta.

Luciano Benavides iki etap galibiyetine rağmen sekizinci, ilk onu tamamlayan isimlerse Daniel Sanders ve Matthieus Walkner.