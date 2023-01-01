2023 Dakar Rallisi, 1. Gün: Sainz 31. sıradan tırmanarak etap galibiyetine uzandı!

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Hızlı başlayan etapta 37. kilometredeki ilk kontrol noktasına gelindiğinde Mattias Ekstrom liderliği vardı, onu 11 saniye geriden Nasser Al-Attiyah takip etmekteydi.

Üçüncü sırada iyi bir başlangıç yapan Guillaume Chicherit, dördüncü sırada Sebastien Loeb, beşinci sırada tam 8 saniye gerideki Stephane Peterhansel yer aldı. Carlos Sainz ise oldukça kötü bir başlangıç yaptı ve tam 2.5 dakika kaybederek 31. sıraya kadar geriledi.

88. kilometredeki kontrol noktasında Ekstrom rekabeti devam etti. Kumlu toprak kısmında iyi bir zaman elde ederek farkı 1.02 dakikaya kadar çıkaran İsveçli sürücünün gün boyunca elde ettiği en yüksek fark da bu olacaktı.

Bu bölümde Chicherit ikinciliğe yükselirken Al-Attiyah zaman kaybederek sekizinciliğe kadar geriledi. Sainz ise tempo yakalamayı başardı ve 10. sıraya yükseldi.

Sonraki bir saat boyunca fazla değişiklik olmadı, 133. kilometreye varıldığında Ekstrom, Chicherit ve Loeb ilk üç sıradaydı, dördüncü sırada ise sürpriz dereceler elde eden Brian Baragwanatah bulunmaktaydı. Peterhansel ise altıncılığa kadar gerilemişti.

168. kilometreye varıldığında Sainz'ın yükselişi ise tam gaz devam ediyordu; temposunu sürekli arttıran İspanyol sürücü bu bölümde altıncı sıraya kadar tırmanmayı başardı!

Diğer favorilerde ise durum pek iyi değildi, Peterhansel dokuzunculuğa gerilerken, Al-Attiyah ise yedinci sırada kısılı kalmış vaziyetteydi.

İlk üç sırada Ekstrom liderliği devam ederken, ikinci sıra bir dakika geriden gelerek iyi bir zaman elde eden Sebastien Loeb'e gitti. Chicherit ise ikinciliği kaybetse dahi üçüncülüğü koruyabildi.

277. kilometredeki son kontrol noktasına gelindiğinde Sainz birkaç sıra daha kazanmış ve üçüncülüğe kadar ilerlemişti! Gerilemeye devam eden Chicherit dördüncü, tempo kaybının önüne geçemeyen Peterhansel ise 12. sıradaydı!

Ekstrom 58 saniye farkla liderliğini koruyordu, ancak Sainz tehdidinin yanı sıra Loeb'in temposu da git gide yükseliyordu, dolayısıyla kendisinin işi kolay olmayacaktı.

Sürücüler yerel saatle 15.00 civarı bitiş çizgisine ulaşmaya başladılar. Son bölümde iki dakikadan fazla zaman kazanan ve hem Loeb'ü, hem Ekstrom'ü geride bırakan Sainz, 31. sıraya kadar gerilemesine rağmen özel bir performansla günü lider tamamladı!

Son bölümde Sainz kadar olmasa da hızlanmayı başaran Loeb ikinci, ciddi zaman kaybeden Ekstrom ise üçüncü sıralarda yer aldılar.

Chicherit daha fazla sıra kaybetmeyerek dördüncü olurken, beşincilik Yazeed Al-Rajhi'ye gitti. Sürpriz isimlerden Baragwanatah altıncı, Orlando Terranova ise yedinci sırada günü tamamladılar.

İstikrarsız bir görünüm çizen Al-Attiyah sekizinci olurken, son bölümde üç sıra kazanan Peterhansel dokuzuncu sıradaydı. İlk onu Jakub Przygonski tamamladı.