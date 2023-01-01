2023 Dakar Rallisi, 1. Gün: Motosiklet klasmanında lider Sanders, Sunderland ralli dışı!
Oldukça rekabetçi başlayan ve birçok liderlik değişimine sahne olan ilk etabın galibi Daniel Sanders oldu. Son galip Sam Sunderland ise kaza yaptı ve sakatlanmasının ardından ralliyi erken noktaladı.
İlk güne oldukça iyi başlayan ve 37. km'deki ilk kontrol noktasına Joan Barreda ve Pablo Quintanilla'nın on saniye önünde 22:10 gibi hızlı bir dereceyle ulaşan Sunderland, bu kadar hızlı olduğu bir ralliyi erkenden bırakmak zorunda kaldı.
GasGas sürücüsünün mücadeleden çekilmesi, Ricky Brabec'in 88. km'deki kontrol noktasında 58:34'lük derecesiyle Barreda'yı geçerek liderliğe yükselmesine alan açtı.
Ancak kısa bir süre sonra denkleme bir isim daha katıldı: 13. sıradan başlayan ve ciddi bir tempo tutturan Mason Klein! 133. kilometrede KTM ile liderliğe yükselen Klein, etabın bu bölümünde Brabec-Barreda ikilisine ciddi fark atmayı başardı.
Rekabetin asıl ciddileştiği yer ise deniz kenarında geçilen ve başlangıç noktasına dönüşün başladığı son bölüm oldu. Bu bölümde gaza basan isim ise Daniel Sanders oldu; Avustralyalı sürücü, Brabec'i geçerek ikinciliğe yükseldi.
Liderliğini koruyan Klein, son zamanlama noktasına gelinirken Sanders'ın 20 saniye önündeydi. Üçüncü sırada sekizincilikten tırmanarak müthiş bir gün geçiren Kevin Benavides, dördüncü sırada Brabec, beşinci sırada Quintanilla, altıncı sırada ise ciddi tempo kaybeden Barreda yer almaktaydı.
3.5 saat süren etabın ardından günün büyük bölümünü lider götüren Klein finiş gören ilk isimlerden oldu ve diğerlerinin zamanlarını beklemeye başladı -bu sırada Benavides, Brabec, Quintanilla ve Barreda dörtlüsünü sadece dört saniye ayırmaktaydı!
Son kilometrelerde klasman değişmeye başladı ve Klein önce liderliğe yükselen Quintanilla, sonra da Brabec'e geçildi. Ancak en büyük şoku yaşatan isim, Quintanilla'ya yedi saniye gibi büyük bir fark atan ve liderliği ele geçiren Sanders oldu!
Kalan kısımda lider değişmedi, böylece Sanders rallinin ilk gününü lider kapatmayı başardı. İkinci sırada Quintanilla, üçüncü sırada Brabec yer aldılar.
Kevin Benavides dördüncü, Barreda beşinci sıradaydı, Klein ise altıncılığa kadar gerilese dahi genele bakıldığında yedi sıra kazanarak iyi bir gün geçirdiği söylenebilir.
Prolog etabında galibiyete uzanan Toby Price ise ancak yedinci olabildi.
Sainz: "Al-Attiyah'a cevap vermeyeceğim"
2023 Dakar Rallisi, 1. Gün: Sainz 31. sıradan tırmanarak etap galibiyetine uzandı!
Son Haberler
McLaren, yeni rüzgar tünelinin etkisini 2025 ve sonrasında görmeyi bekliyor
Zak Brown'a göre McLaren'ın yeni rüzgar tüneli ve simülatörünün faydaları 2025 Formula 1 aracının gelişiminde tam anlamıyla hissedilecek.
Çin GP'si takvime geri mi dönüyor?
Geçtiğimiz haftalarda iptal edilen Çin GP'sinin geri dönme ihtimali ortaya çıkmış vaziyette; nitekim Çin hükümeti birçok kısıtlamayı kaldırmaya hazırlanıyor!
Çaylak pilotları antrenman seansına çıkarma kuralı ne kadar başarılı oldu?
Yeni kurallarla birlikte takımların en az iki antrenman seansında bir çaylakla yarışmasının zorunlu kılınması, birçok ismin kendini göstermesi için önemli bir fırsattı.
Zhou: "Bottas en çok şey öğrendiğim isimlerden birisi"
F1 2022 gridindeki tek çaylak olan Zhou Guanyu, Valtteri Bottas'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.