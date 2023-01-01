2023 Dakar Rallisi, 1. Gün: Motosiklet klasmanında lider Sanders, Sunderland ralli dışı!

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İlk güne oldukça iyi başlayan ve 37. km'deki ilk kontrol noktasına Joan Barreda ve Pablo Quintanilla'nın on saniye önünde 22:10 gibi hızlı bir dereceyle ulaşan Sunderland, bu kadar hızlı olduğu bir ralliyi erkenden bırakmak zorunda kaldı.

GasGas sürücüsünün mücadeleden çekilmesi, Ricky Brabec'in 88. km'deki kontrol noktasında 58:34'lük derecesiyle Barreda'yı geçerek liderliğe yükselmesine alan açtı.

Ancak kısa bir süre sonra denkleme bir isim daha katıldı: 13. sıradan başlayan ve ciddi bir tempo tutturan Mason Klein! 133. kilometrede KTM ile liderliğe yükselen Klein, etabın bu bölümünde Brabec-Barreda ikilisine ciddi fark atmayı başardı.

Rekabetin asıl ciddileştiği yer ise deniz kenarında geçilen ve başlangıç noktasına dönüşün başladığı son bölüm oldu. Bu bölümde gaza basan isim ise Daniel Sanders oldu; Avustralyalı sürücü, Brabec'i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Liderliğini koruyan Klein, son zamanlama noktasına gelinirken Sanders'ın 20 saniye önündeydi. Üçüncü sırada sekizincilikten tırmanarak müthiş bir gün geçiren Kevin Benavides, dördüncü sırada Brabec, beşinci sırada Quintanilla, altıncı sırada ise ciddi tempo kaybeden Barreda yer almaktaydı.

3.5 saat süren etabın ardından günün büyük bölümünü lider götüren Klein finiş gören ilk isimlerden oldu ve diğerlerinin zamanlarını beklemeye başladı -bu sırada Benavides, Brabec, Quintanilla ve Barreda dörtlüsünü sadece dört saniye ayırmaktaydı!

Son kilometrelerde klasman değişmeye başladı ve Klein önce liderliğe yükselen Quintanilla, sonra da Brabec'e geçildi. Ancak en büyük şoku yaşatan isim, Quintanilla'ya yedi saniye gibi büyük bir fark atan ve liderliği ele geçiren Sanders oldu!

Kalan kısımda lider değişmedi, böylece Sanders rallinin ilk gününü lider kapatmayı başardı. İkinci sırada Quintanilla, üçüncü sırada Brabec yer aldılar.

Kevin Benavides dördüncü, Barreda beşinci sıradaydı, Klein ise altıncılığa kadar gerilese dahi genele bakıldığında yedi sıra kazanarak iyi bir gün geçirdiği söylenebilir.

Prolog etabında galibiyete uzanan Toby Price ise ancak yedinci olabildi.