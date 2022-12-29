2023 Dakar: Katılımcılar, rota, tarihler ve daha fazlası!

Haberi dinle

Dakar Rallisi nedir?

Dakar Rallisi en ekstrem dayanıklılık yarışlarından birisi olarak kabul görüyor. Fakat pist üstünde değil, en zorlu parkurlarda ya da çöllerde gerçekleştiriliyor ve otomobiller, kamyonlar, quadlar ve motosikletler yarışıyor.

Dakar Rallisi, 1977 yılında çölde kaybolan ve buranın amatörlerin ralli yeteneklerini test etmeleri için iyi bir arazi olduğunu fark eden Fransız maceracı ve yarış pilotu Thierry Sabine tarafından kuruldu. Paris-Dakar yarışı, Aralık 1977'de kurul duve 1979'dan itibaren düzenlenmeye başladı.

Thierry Sabine, 14 Ocak 1986'da helikopterinin aniden kum fırtınasına yakalanması sonucu hayatını kaybetti. Olay Mali'de gerçekleşmişti ve Sabine'in yanı sıra helikopterde bulunan diğer dört mürettebat hayatını kaybetti.

Sabine hayatını kaybetse de, yarış her zaman Sabine'nin felsefesini takip ederek devam etti: "Gidenler için bir meydan okuma. Geride kalanlar için bir rüya."

2007 yılına kadar rallinin bitiş noktası Senegal'in başkenti Dakar'dı. 2008 Dakar Rallisi terör tehditleri nedeniyle iptal edilince Amaury Sport Organizasyonu yarışı Güney Amerika'ya taşımaya karar verdi. 2009-2019 yılları arasında yarışın 10 versiyonu burada yapıldı.

Ralli, 2020'den bu yana Suudi Arabistan'da yapılıyor ve bu yıl dördüncü kez bu topraklarda gerçekleşecek.

Dakar Rallisi'ne katılanlar 12 ila 15 gün boyunca önceden belirlenmiş bir rotayı tamamlamak zorunda kalıyor. Her gün bir etap koşuluyor ve bu etabın boyutu 500 kilometreleri buluyor. Etaplarda ne ararsanız var; eşsiz kum tepeleri, kayalar, ıslak bölümler, çamur ve sürücüleri avlamayı bekleyen sayısız çukur ya da tuzak. Her yıl lastik patlatan pek çok sürücü, süspansiyon kıran çok sayıda isim var. Bu açıdan Dakar'da en hızlı olmak değil, en doğru stratejiyle ilerlemek büyük önem taşıyor.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiya, Matthieu Baumel Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2023 Dakar Rallisi nerede yapılacak?

Dakar Rallisi 2020 yılından bu yana Arap Yarımadasının en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Yarış, zorlu arazisi nedeniyle Orta Doğu'da düzenleniyor. Fakat yarışın burada yapılmasının bir diğer nedeni, Suudi hükümetinin bu tür spor etkinlikleri düzenleyerek kamuoyu gözündeki itibarını parlatmak istemesi gibi görünüyor. Sonuçta Suudi Arabistan, ülkedeki insan hakları ve kadınların konumu nedeniyle tartışmalı bir ülke.

Dakar Rallisi geçmişte her zaman birden fazla ülkede düzenlendi fakat Suudi Arabistan'a geçmesinden bu yana yarışın geleceğine ilişkin söylentilere rağmen henüz böyle bir şey yapılmadı. Bundan ötürü Dakar Rallisi'nin 2023 versiyonu yine tamamen Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Toplam 8.549 kilometre mesafenin koşulacağı 14 etap planlandı. Bunların 4.706 kilometresi zamana karşı koşulacak. 2023 Dakar Rallisi'nin özellikle ikinci kısmında ne olacağı merak konusu çünkü katılımcılar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Empty Quarter'dan geçecekler. Burası, 650.000 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü!

Dakar organizasyonuna göre burası, katılımcıların şimdiye kadar Suudi Arabistan'da karşılaşmak zorunda kalacakları en ağır ve en zorlu kum tepelerinin bulunduğu yer.

Toyota Hilux T1+ Fotoğraf: Toyota

2023 Dakar Rallisi ne zaman başlıyor?

2023 Dakar Rallisi 31 Aralık'ta başlayacak ve 15 gün sürecek. Rallinin son günü, 15 Ocak Pazar günü olacak. Bu, Dakar Rallisi'nin son yıllardaki en uzun versiyonu olacak.

Start, ülkenin ikinci büyük şehri olan Cidde'nin kuzeyindeki Sea Camp'te verilecek. Yarış daha sonra Al ula, Hai'l ve Al Duwadimi'ye yönelecek.

Sürücülere dinlenme ve kullandıkları araçlara bakım yapma fırsatı vermek adına 9 Ocak "dinlenme günü" olarak belirlendi. Bunun için Riyad'a gidecekler ve ardından Empty Quarter geçerek güneye yönelecekler.

Sürücüler, Haradh, Shaybah, Adah, tekrar Shaybah ve Al Hofuf üzerinden geçerek, 15 Ocak'ta Dammam'a varacaklar.

2023 Dakar Rallisi etapları ve tarihleri:

Tarih Etap Lokasyon Özel etap Toplam 31 Aralık Prolog Sea Camp – Sea Camp 11 kilometre 11 kilometre 1 Ocak 1. Etap Sea Camp – Sea Camp 368 kilometre 603 kilometre 2 Ocak 2. Etap Sea Camp – Al Ula 431 kilometre 590 kilometre 3 Ocak 3. Etap Al Ula – Ha’il 447 kilometre 669 kilometre 4 Ocak 4. Etap Ha’il – Ha’il 425 kilometre 573 kilometre 5 Ocak 5. Etap Hai’il – Ha’il 375 kilometre 646 kilometre 6 Ocak 6. Etap Ha’il – Al Duwadimi 466 kilometre 877 kilometre 7 Ocak 7. Etap Al Duwadimi – Al Duwadimi 473 kilometre 641 kilometre 8 Ocak 8. Etap Al Duwadimi - Riyadh 407 kilometre 722 kilometre 9 Ocak Dinlenme Riyadh 10 Ocak 9. Etap Riyadh - Haradh 439 kilometre 710 kilometre 11 Ocak 10. Etap Haradh - Shaybah 114 kilometre 623 kilometre 12 Ocak 11. Etap Shaybah - Ardah 275 kilometre 420 kilometre 13 Ocak 12. Etap Ardah – Shaybah 185 kilometre 395 kilometre 14 Ocak 13. Etap Shaybah – Al Hofuf 154 kilometre 669 kilometre 15 Ocak 14. Etap Al Hofuf – Dammam 136 kilometre 414 kilometre

Ralli nerede yayınlanacak?

Tahmin edersiniz ki bu kadar geniş çaplı bir etkinliği canlı yayınlamak mümkün değil. Fakat gün sonunda pek çok özet yayınlanacak.

Motorsport Network'e ait Motorsport.tv, her günün ardından yaklaşık 15 dakikalık özet görüntüler yayınlayacak. Bizi takipte kalın!

#504 Petronas Team De Rooy Iveco: Janus Van Kasteren, Marcel Snijders, Darek Rodewald Fotoğraf: Team de Rooy

2023 Dakar katılımcı listesi

2023 Dakar Rallisi'nin başlangıcında, 5 ayrı klasmanda mücadele edecek 365 araç var. Otomobil sınıfında Toyota, Audi ve Bahrain Raid Xtreme gibi önemli katılımcılar var. Motosiklet katılımcıları arasında KTM, Honda, Husqvarna, GasGas, Sherco ve Hero yer alıyor.

Kamyon sınıfında gözler Kamaz'ı arıyor fakat Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus katılımcılar etkinlikte yer alamıyor. Ayrıca Kamaz'ın tesisleri şu anda savaş araçlarının yapımında kullanılıyor. Hal böyle olunca Kamaz rallinin bir parçası değil.

Kamaz'ın yokluğuyla Iveco Team De Rooy, bu sınıfın öne çıkan katılımcısı gibi görünüyor. Eski Dakar galibi Gerard de Rooy'un takımı, dört farklı kamyonla etkinlikte yer alacak.

Sebastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekstrom gibi isimler bu yıl da Dakar'ın otomobil sınıfının bir parçası olacak.

Otomobil sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Co-pilot Takım 200 Nasser Al-Attiyah Mathiu Baumel Toyota Gazoo Racing 201 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme 202 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Overdrive Racing 203 Jakub Przygonski Armand Monleón X-raid Mini JCW Team 204 Stéphane Peterhansel Édouard Boulanger Team Audi Sport 205 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing 206 Guerlain Chicherit Alex Winocq GCK Motorsport 207 Carlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport 208 Orlando Terranova Alex Haro Bahrain Raid Xtreme 209 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing Team 210 Martin Prokop Viktor Chytka Benzina Orlen Team 211 Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Team Audi Sport 212 Sebastian Halpern Bernardo Graue X-raid Mini JCW Team 213 Vaidotas Zala Paulo Fiúza Teltonika Racing 214 Benediktas Vanagas Kuldar Sikk Toyota Gazoo Racing Baltics 215 Erik Van Loon Sebastien Delaunay Overdrime Racing 216 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Team 217 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing 218 Christian Lavieille Valentin Sarreaud MD Rally Sport 219 Lionel Baud Rémi Boulanger Overdrime Toyota 220 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Overdrive Toyota 221 Khalid Al Qassimi Dirk Von Zitzewitz X-raid Mini JCW Team 222 Laia Sanz Maurizio Gerini Astara Team 223 Pierre Lachaume Francois Beguin MD Rally Sport 224 Wei Han Li Ma Hanwei Motorsport Team 225 Miroslav Zapletal Marek Sykora Offroadsport 227 Tim Coronel Tom Coronel Coronel Dakar Team 228 Jean Remy Bergounhe Lionel Coster MD Rally Sport 229 Isidre Esteve Txema Villalobos Repsol Rally Team 230 Lucas Moraes Timo Gottschalk Overdrive Racing 231 Romain Dumas Max Delfino Rebellion Racing 232 Jerome Pelichet Pascal Larroque Raidlynx 233 Guoyu Zhang Jean Pierre Garcin BAIC ORV 234 Óscar Fuertes Diego Vallejo Astara Team 235 Daniel Schroder Ryan Bland PS Laser 236 Simon Vitse Frederic Lefebvre MD Rally Sport 237 Po Tian Xuanyi Du Hanwei Motorsport Team 238 Denis Krotov Konstantin Zhiltsov X-raid Mini JCW Team 239 Pascal Thomasse Gérard Dubuy MD Rally Sport 240 Gintas Petrus José Marques Petrus Racing 241 Andrea Lafarja Ashley García Overdrive Toyota 242 Carlos Checa Marc Solà Astara Team 243 Maik Willems Robert Van Pelt Bastion Hotels Dakar Team 245 Thomas Bell Gerhard Schutte Red-Lined TBR 246 Akira Miura Laurent Litchtleuchter Toyota Auto Body 247 Michel Kremer Thomas de Bois Coronel Dakar Team 248 Zi Yunliang He Sha BAIC ORV 249 Mohamad Altwijiri Açıklanacak Altwijri Racing Team 250 Ronald Basso Jean Michel Polato Toyota Auto Body 251 Alexandre Pesci Stephan Kuhni Rebellion Motors 252 Gerard Tramoni Dominique Totain Team 100% Sud Ouest 253 Jean Pierre Strugo Christophe Crespo MD Rally Sport 254 Huges Moilet Olivier Imschoot Off Road Concept 255 Sergio Vallejo Mario Tomé Astara Racing 256 Manuel Plaza Mónica Plaza Sodicars Racing 258 Yannick Panagiotis Valérie Panagiotis Team FJ 259 Ibrahim Almunha Açıklanacak Ibrahm Almuhna 261 Phillipe Raud Maxime Raud Sodicars Racing 262 Ludovic Gherardi François Borsotto MD Rally Sport 263 Ronald van Loon Erik Lemmen Oase Motorsport 264 Antoine Galland Yannick Demay Off Road Concept 266 Dave Klaassen Tessa Rooth Daklapack Rally Sport 267 Philippe Voisin Franck Maldonado Sodicars Racing 269 Magdalena Zajac Jacek Czachor Proxcars TME Rally Team 270 Karel Trneny Milan Horyl Workoutland ACCR Czech Team 271 Guranberdi Danatarow Didar Orazmedow Federation of Automobile Sport of Turkmenistan 272 Hydyrberdi Abduhrahmanov Muhammetmyrat Gurbanov Federation of Automobile Sport of Turkmenistan 275 Urvo Mannama Risto Lepik Rally Raid Estonia 276 Jean-Philippe Beziat Vincent Albira MD Rally Sport 278 Marco Piana Nicolas Garnier Xtremeplus Polaris Team

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motosiklet sınıfında favoriler yine yerlerini alıyor. Sam Sunderland, Ricky Brabec, Joan Barreda, Pablo Quintanilla ve Toby Price bu yıl da rallinin bir parçası olacak.

Motosiklet sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Takım 1 Sam Sunderland Gas Gas Factory Team 2 Ricky Brabec Monster Energy Honda Team 2023 5 Joan Barreda Monster Energy JB Team 7 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Team 2023 8 Toby Price Red Bull KTM Factory Team 9 Mason Klein BAS Dakar KTM Racing Team 10 Skyler Howes Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 11 José Ignacio Cornejo Monster Energy Honda Team 2023 12 Martin Michek Orion - Moto Racing Group 14 Sebastian Bühler Hero Motosports Team Rally 15 Lorenzo Santolino Sherco TVS Rally Factory 16 Ross Branch Hero Motosports Team Rally 18 Daniel Sanders Red Bull Gas Gas Factory Racing 19 Rui Gonçalves Sherco TVS Rally Factory 20 Harith Noah Koitha Veettil Sherco TVS Rally Factory 25 Mohammed Balooshi MX Ride Dubai 27 Joaquim Rodrigues Hero Motosports Team Rally 28 Maciej Giemza Orlen Team 30 Antonio Maio Franco Sport Yamaha Racing Team 33 Franco Caimi Hero Motosports Team Rally 42 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Team 2023 47 Kevin Benavides Red Bull KTM Factory Team 52 Matthias Walkner Red Bull KTM Factory Team 54 Daniel Nosiglia Jager Rieju - Xraidsexperience 68 Tosha Schareina BAS Dakar KTM Racing Team 77 Luciano Benavides Husqvarna Factory Racing 142 Štefan Svitko Cross Team

Sam Sunderland, GASGAS Factory Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Quad sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Ülke 151 Alexandre Giroud Fransa 152 Manuel Andrújar Arjantin 153 Juraj Varga Slovakya 154 Francisco Moreno Flores Arjantin 155 Kamil Wisniewski Polonya 156 Zdenek Tuma Çek Cumhuriyeti 159 Marcelo Medeiros Brezilya 160 Axel Dutrie Fransa 162 Laisvydas Kancius Litvanya 163 Pablo Copetti Amerika 164 Toni Vingut İspanya 164 Sebastien Souday Fransa 166 Giovanni Enrico Şili 167 Abdulaziz Ahli BAE 168 Julio Estanguet Arjantin 169 Alejandro Fantoni Arjantin 170 Xavier Verbeke Fransa

Quad action Fotoğraf: A.S.O.

Kamyon sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Co-pilot Mekaniker Takım 500 Kees Koolen Wouter de Graaf Wouter Rozegaar Projekt 2030 501 Martin Macík Jr. František Tomášek David Švanda MM Technology 502 Janus van Kasteren Darek Rodewald Marcel Snijders Boss Machinery Team De Rooy Iveco 503 Martin Šoltys Roman Krejčí David Hoffmann Tatra Buggyra Slovakia 504 Victor Versteijnen Andreas van der Sande Teun van Dal Boss Machinery Team De Rooy Iveco 505 Jaroslav Valtr Rene Kilian Tomáš Šikola Buggyra Racing Team 506 Martin Van Den Brink Rijk Mouw Erik Kofman Eurol Team De Rooy Iveco 507 Pascal de Baar Stefan Slootjes Marcin Krüger Riwald Dakar Team 508 Aleš Loprais Petr Pokora Jaroslav Valtr Jr Instaforex Loprais Praga 509 Tomáš Vrátný Jaromír Martinec Bartłomiej Boba Fesh Fesh Team 510 Richard de Groot Mark Laan Jan Hulsebosch Firemen Dakar Team 511 Mitchel van den Brink Jarno van de Pol Moi Torrallardona Eurol Team De Rooy Iveco 512 Ben van de Laar Jan van de Laar Adolph Huijgens Fried Van De Laar Racing 514 Vaidotas Paškevičius Tomas Gužauskas Slavimor Volkov Fesh Fesh Team 515 Claudio Bellina Bruno Gotti Giulio Minelli MM Technology 516 Egbert Wingens Marije van Ettekoven Marijn Beekmans DDW Rally Team 517 Ben de Groot Tom Brekelmans Govert Boogaard De Groot Sport 518 Mathias Behringer Hugo Kupper Robert Striebe X-Raid Yamaha Supported Team 519 Teruhito Sugawara Hirokazu Somemiya Yuji Mochizuki Hino Team Sugawara 520 Gert Huzink Rob Buursen Martin Roesink Riwald Dakar Team 521 Gerrit Zuurmond Tjeerd Van Ballegooy Klaas Kwakkel Stichting Rainbow Truck Team 522 Jordi Juvanteny José Luis Criado Jordi Ballbé KH7 Epsilon 523 Albert Llovera Margot Llobera Petr Vojkovský Fesh Fesh Team 524 Umberto Fiori Dario de Lorenzo Aldo de Lorenzo Team TH 525 Alberto Herrero Susana Hernando Inés Mario Rodríguez Sastre TH-Trucks 526 Ad Hofmans Remon van der Steen Mark Salomons De Groot Sport 527 Rafael Tibau Maynou Arnald Bastida Ubals Jordi Esteve Oro TH-Trucks Team 528 Nico Stijnen Joël Ebbers Christiaan van der Haar Eurol Rallysport 529 Dave Ingels Johannes Schotanus - South Racing Service 530 Miklós Kovács Péter Czeglédi Ács László Qualisport Racing 531 Robert Kasak Tomáš Kazarka Jaroslav Kolář Tatra Buggyra Slovakia 532 José Martins Jérémie Gimbre Antonia de Roissard Team Boucou 533 William Groningen Wesley van Groningen Marco van Oevern Dust Warriors 534 Igor Bouwens Syndiely Wade Ulrich Boerboom Gregoor Racing Team 535 Michael Baumann Philipp Beier Sebastian Lindner Q Motorsport Team 536 Tomáš Tomeček Niccolo Funaioli Ard Munster South Racing Service 537 Sylvain Besnard Nicolas Falloux Sylvain Laliche Toyota Auto Body 538 Adwin Hoondert Jasper Riezebos Erwin de Vos Riwald Dakar Team 539 Dave Berghmans Sam Koopmann Tom Geuens Overdrive Racing 540 Richard Gonzalez Patrick Prot Roger Audas Sodicars Racing 541 Pep Sabaté Jordi Montaner Busquets Pol Tibau Roura Bahrain Raid Xtreme 542 Dušan Randýsek Joël Darboure Anthony Robineau Team SSP 543 Alex Aguirregaviria Francesc Salisi Jordi Perera FN Speed Team 544 Jordi Celma Obiols Xavier Moreau Claudio Gianformaggio PBX Team 545 Cesare Rickler Del Mare Oscar Bravo Garcia - R Team 546 Stefan Henken Philipp Rettig Michael Helminger South Racing Service 547 Zsolt Darázsi Pierre Calmon Palco Lubomir Team SSP 548 Tariq Alrammah Samir Benbekhti Ramzi Menhem STA 549 Javier Jacoste Jose María Fontdevila Boloix Juan Francisco Silva Pineiro Astara Team 550 Ahmed Benbekhti Bruno Seillet Mickaël Fauvel STA Competition 552 David Giovannetti Renato Delmastro Paco Fernandes Xtremeplus Polaris Factory Team 553 Sébastien Fargeas Armando Loureiro Luc Fertin Team Boucou 554 Philippe Perry Philippe Pedeche - Team Boucou 555 Giso Verschoor Laurent Lalanne Edwin van der Vegt Team SSP

#506 Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco: Martin Van Den Brink, Peter Willemsen, Bernard Der Kinderen Fotoğraf: A.S.O.