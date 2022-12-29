2023 Dakar: Katılımcılar, rota, tarihler ve daha fazlası!
2023 Dakar Rallisi'nin 45.'si, 31 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın batısındaki Sea Camp'te başlayacak. Bu yazıda yarışın tarihlerine, bu yılki rotaya ve katılımcılara kısa bir bakış atacağız.
Dakar Rallisi nedir?
Dakar Rallisi en ekstrem dayanıklılık yarışlarından birisi olarak kabul görüyor. Fakat pist üstünde değil, en zorlu parkurlarda ya da çöllerde gerçekleştiriliyor ve otomobiller, kamyonlar, quadlar ve motosikletler yarışıyor.
Dakar Rallisi, 1977 yılında çölde kaybolan ve buranın amatörlerin ralli yeteneklerini test etmeleri için iyi bir arazi olduğunu fark eden Fransız maceracı ve yarış pilotu Thierry Sabine tarafından kuruldu. Paris-Dakar yarışı, Aralık 1977'de kurul duve 1979'dan itibaren düzenlenmeye başladı.
Thierry Sabine, 14 Ocak 1986'da helikopterinin aniden kum fırtınasına yakalanması sonucu hayatını kaybetti. Olay Mali'de gerçekleşmişti ve Sabine'in yanı sıra helikopterde bulunan diğer dört mürettebat hayatını kaybetti.
Sabine hayatını kaybetse de, yarış her zaman Sabine'nin felsefesini takip ederek devam etti: "Gidenler için bir meydan okuma. Geride kalanlar için bir rüya."
2007 yılına kadar rallinin bitiş noktası Senegal'in başkenti Dakar'dı. 2008 Dakar Rallisi terör tehditleri nedeniyle iptal edilince Amaury Sport Organizasyonu yarışı Güney Amerika'ya taşımaya karar verdi. 2009-2019 yılları arasında yarışın 10 versiyonu burada yapıldı.
Ralli, 2020'den bu yana Suudi Arabistan'da yapılıyor ve bu yıl dördüncü kez bu topraklarda gerçekleşecek.
Dakar Rallisi'ne katılanlar 12 ila 15 gün boyunca önceden belirlenmiş bir rotayı tamamlamak zorunda kalıyor. Her gün bir etap koşuluyor ve bu etabın boyutu 500 kilometreleri buluyor. Etaplarda ne ararsanız var; eşsiz kum tepeleri, kayalar, ıslak bölümler, çamur ve sürücüleri avlamayı bekleyen sayısız çukur ya da tuzak. Her yıl lastik patlatan pek çok sürücü, süspansiyon kıran çok sayıda isim var. Bu açıdan Dakar'da en hızlı olmak değil, en doğru stratejiyle ilerlemek büyük önem taşıyor.
#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiya, Matthieu Baumel
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
2023 Dakar Rallisi nerede yapılacak?
Dakar Rallisi 2020 yılından bu yana Arap Yarımadasının en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Yarış, zorlu arazisi nedeniyle Orta Doğu'da düzenleniyor. Fakat yarışın burada yapılmasının bir diğer nedeni, Suudi hükümetinin bu tür spor etkinlikleri düzenleyerek kamuoyu gözündeki itibarını parlatmak istemesi gibi görünüyor. Sonuçta Suudi Arabistan, ülkedeki insan hakları ve kadınların konumu nedeniyle tartışmalı bir ülke.
Dakar Rallisi geçmişte her zaman birden fazla ülkede düzenlendi fakat Suudi Arabistan'a geçmesinden bu yana yarışın geleceğine ilişkin söylentilere rağmen henüz böyle bir şey yapılmadı. Bundan ötürü Dakar Rallisi'nin 2023 versiyonu yine tamamen Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.
Toplam 8.549 kilometre mesafenin koşulacağı 14 etap planlandı. Bunların 4.706 kilometresi zamana karşı koşulacak. 2023 Dakar Rallisi'nin özellikle ikinci kısmında ne olacağı merak konusu çünkü katılımcılar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Empty Quarter'dan geçecekler. Burası, 650.000 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü!
Dakar organizasyonuna göre burası, katılımcıların şimdiye kadar Suudi Arabistan'da karşılaşmak zorunda kalacakları en ağır ve en zorlu kum tepelerinin bulunduğu yer.
Toyota Hilux T1+
Fotoğraf: Toyota
2023 Dakar Rallisi ne zaman başlıyor?
2023 Dakar Rallisi 31 Aralık'ta başlayacak ve 15 gün sürecek. Rallinin son günü, 15 Ocak Pazar günü olacak. Bu, Dakar Rallisi'nin son yıllardaki en uzun versiyonu olacak.
Start, ülkenin ikinci büyük şehri olan Cidde'nin kuzeyindeki Sea Camp'te verilecek. Yarış daha sonra Al ula, Hai'l ve Al Duwadimi'ye yönelecek.
Sürücülere dinlenme ve kullandıkları araçlara bakım yapma fırsatı vermek adına 9 Ocak "dinlenme günü" olarak belirlendi. Bunun için Riyad'a gidecekler ve ardından Empty Quarter geçerek güneye yönelecekler.
Sürücüler, Haradh, Shaybah, Adah, tekrar Shaybah ve Al Hofuf üzerinden geçerek, 15 Ocak'ta Dammam'a varacaklar.
2023 Dakar Rallisi etapları ve tarihleri:
|
Tarih
|
Etap
|
Lokasyon
|
Özel etap
|
Toplam
|
31 Aralık
|
Prolog
|
Sea Camp – Sea Camp
|
11 kilometre
|
11 kilometre
|
1 Ocak
|
1. Etap
|
Sea Camp – Sea Camp
|
368 kilometre
|
603 kilometre
|
2 Ocak
|
2. Etap
|
Sea Camp – Al Ula
|
431 kilometre
|
590 kilometre
|
3 Ocak
|
3. Etap
|
Al Ula – Ha’il
|
447 kilometre
|
669 kilometre
|
4 Ocak
|
4. Etap
|
Ha’il – Ha’il
|
425 kilometre
|
573 kilometre
|
5 Ocak
|
5. Etap
|
Hai’il – Ha’il
|
375 kilometre
|
646 kilometre
|
6 Ocak
|
6. Etap
|
Ha’il – Al Duwadimi
|
466 kilometre
|
877 kilometre
|
7 Ocak
|
7. Etap
|
Al Duwadimi – Al Duwadimi
|
473 kilometre
|
641 kilometre
|
8 Ocak
|
8. Etap
|
Al Duwadimi - Riyadh
|
407 kilometre
|
722 kilometre
|
9 Ocak
|
Dinlenme
|
Riyadh
|
|
|
10 Ocak
|
9. Etap
|
Riyadh - Haradh
|
439 kilometre
|
710 kilometre
|
11 Ocak
|
10. Etap
|
Haradh - Shaybah
|
114 kilometre
|
623 kilometre
|
12 Ocak
|
11. Etap
|
Shaybah - Ardah
|
275 kilometre
|
420 kilometre
|
13 Ocak
|
12. Etap
|
Ardah – Shaybah
|
185 kilometre
|
395 kilometre
|
14 Ocak
|
13. Etap
|
Shaybah – Al Hofuf
|
154 kilometre
|
669 kilometre
|
15 Ocak
|
14. Etap
|
Al Hofuf – Dammam
|
136 kilometre
|
414 kilometre
Ralli nerede yayınlanacak?
Tahmin edersiniz ki bu kadar geniş çaplı bir etkinliği canlı yayınlamak mümkün değil. Fakat gün sonunda pek çok özet yayınlanacak.
Motorsport Network'e ait Motorsport.tv, her günün ardından yaklaşık 15 dakikalık özet görüntüler yayınlayacak. Bizi takipte kalın!
#504 Petronas Team De Rooy Iveco: Janus Van Kasteren, Marcel Snijders, Darek Rodewald
Fotoğraf: Team de Rooy
2023 Dakar katılımcı listesi
2023 Dakar Rallisi'nin başlangıcında, 5 ayrı klasmanda mücadele edecek 365 araç var. Otomobil sınıfında Toyota, Audi ve Bahrain Raid Xtreme gibi önemli katılımcılar var. Motosiklet katılımcıları arasında KTM, Honda, Husqvarna, GasGas, Sherco ve Hero yer alıyor.
Kamyon sınıfında gözler Kamaz'ı arıyor fakat Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus katılımcılar etkinlikte yer alamıyor. Ayrıca Kamaz'ın tesisleri şu anda savaş araçlarının yapımında kullanılıyor. Hal böyle olunca Kamaz rallinin bir parçası değil.
Kamaz'ın yokluğuyla Iveco Team De Rooy, bu sınıfın öne çıkan katılımcısı gibi görünüyor. Eski Dakar galibi Gerard de Rooy'un takımı, dört farklı kamyonla etkinlikte yer alacak.
Sebastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekstrom gibi isimler bu yıl da Dakar'ın otomobil sınıfının bir parçası olacak.
Otomobil sınıfı katılımcı listesi:
|No.
|Sürücü
|Co-pilot
|Takım
|200
|Nasser Al-Attiyah
|Mathiu Baumel
|Toyota Gazoo Racing
|201
|Sebastien Loeb
|Fabian Lurquin
|Bahrain Raid Xtreme
|202
|Yazeed Al-Rajhi
|Michael Orr
|Overdrive Racing
|203
|Jakub Przygonski
|Armand Monleón
|X-raid Mini JCW Team
|204
|Stéphane Peterhansel
|Édouard Boulanger
|Team Audi Sport
|205
|Giniel De Villiers
|Dennis Murphy
|Toyota Gazoo Racing
|206
|Guerlain Chicherit
|Alex Winocq
|GCK Motorsport
|207
|Carlos Sainz
|Lucas Cruz
|Team Audi Sport
|208
|Orlando Terranova
|Alex Haro
|Bahrain Raid Xtreme
|209
|Mathieu Serradori
|Loic Minaudier
|Century Racing Team
|210
|Martin Prokop
|Viktor Chytka
|Benzina Orlen Team
|211
|Mattias Ekstrom
|Emil Bergkvist
|Team Audi Sport
|212
|Sebastian Halpern
|Bernardo Graue
|X-raid Mini JCW Team
|213
|Vaidotas Zala
|Paulo Fiúza
|Teltonika Racing
|214
|Benediktas Vanagas
|Kuldar Sikk
|Toyota Gazoo Racing Baltics
|215
|Erik Van Loon
|Sebastien Delaunay
|Overdrime Racing
|216
|Brian Baragwanath
|Leonard Cremer
|Century Racing Team
|217
|Henk Lategan
|Brett Cummings
|Toyota Gazoo Racing
|218
|Christian Lavieille
|Valentin Sarreaud
|MD Rally Sport
|219
|Lionel Baud
|Rémi Boulanger
|Overdrime Toyota
|220
|Juan Cruz Yacopini
|Daniel Oliveras
|Overdrive Toyota
|221
|Khalid Al Qassimi
|Dirk Von Zitzewitz
|X-raid Mini JCW Team
|222
|Laia Sanz
|Maurizio Gerini
|Astara Team
|223
|Pierre Lachaume
|Francois Beguin
|MD Rally Sport
|224
|Wei Han
|Li Ma
|Hanwei Motorsport Team
|225
|Miroslav Zapletal
|Marek Sykora
|Offroadsport
|227
|Tim Coronel
|Tom Coronel
|Coronel Dakar Team
|228
|Jean Remy Bergounhe
|Lionel Coster
|MD Rally Sport
|229
|Isidre Esteve
|Txema Villalobos
|Repsol Rally Team
|230
|Lucas Moraes
|Timo Gottschalk
|Overdrive Racing
|231
|Romain Dumas
|Max Delfino
|Rebellion Racing
|232
|Jerome Pelichet
|Pascal Larroque
|Raidlynx
|233
|Guoyu Zhang
|Jean Pierre Garcin
|BAIC ORV
|234
|Óscar Fuertes
|Diego Vallejo
|Astara Team
|235
|Daniel Schroder
|Ryan Bland
|PS Laser
|236
|Simon Vitse
|Frederic Lefebvre
|MD Rally Sport
|237
|Po Tian
|Xuanyi Du
|Hanwei Motorsport Team
|238
|Denis Krotov
|Konstantin Zhiltsov
|X-raid Mini JCW Team
|239
|Pascal Thomasse
|Gérard Dubuy
|MD Rally Sport
|240
|Gintas Petrus
|José Marques
|Petrus Racing
|241
|Andrea Lafarja
|Ashley García
|Overdrive Toyota
|242
|Carlos Checa
|Marc Solà
|Astara Team
|243
|Maik Willems
|Robert Van Pelt
|Bastion Hotels Dakar Team
|245
|Thomas Bell
|Gerhard Schutte
|Red-Lined TBR
|246
|Akira Miura
|Laurent Litchtleuchter
|Toyota Auto Body
|247
|Michel Kremer
|Thomas de Bois
|Coronel Dakar Team
|248
|Zi Yunliang
|He Sha
|BAIC ORV
|249
|Mohamad Altwijiri
|Açıklanacak
|Altwijri Racing Team
|250
|Ronald Basso
|Jean Michel Polato
|Toyota Auto Body
|251
|Alexandre Pesci
|Stephan Kuhni
|Rebellion Motors
|252
|Gerard Tramoni
|Dominique Totain
|Team 100% Sud Ouest
|253
|Jean Pierre Strugo
|Christophe Crespo
|MD Rally Sport
|254
|Huges Moilet
|Olivier Imschoot
|Off Road Concept
|255
|Sergio Vallejo
|Mario Tomé
|Astara Racing
|256
|Manuel Plaza
|Mónica Plaza
|Sodicars Racing
|258
|Yannick Panagiotis
|Valérie Panagiotis
|Team FJ
|259
|Ibrahim Almunha
|Açıklanacak
|Ibrahm Almuhna
|261
|Phillipe Raud
|Maxime Raud
|Sodicars Racing
|262
|Ludovic Gherardi
|François Borsotto
|MD Rally Sport
|263
|Ronald van Loon
|Erik Lemmen
|Oase Motorsport
|264
|Antoine Galland
|Yannick Demay
|Off Road Concept
|266
|Dave Klaassen
|Tessa Rooth
|Daklapack Rally Sport
|267
|Philippe Voisin
|Franck Maldonado
|Sodicars Racing
|269
|Magdalena Zajac
|Jacek Czachor
|Proxcars TME Rally Team
|270
|Karel Trneny
|Milan Horyl
|Workoutland ACCR Czech Team
|271
|Guranberdi Danatarow
|Didar Orazmedow
|Federation of Automobile Sport of Turkmenistan
|272
|Hydyrberdi Abduhrahmanov
|Muhammetmyrat Gurbanov
|Federation of Automobile Sport of Turkmenistan
|275
|Urvo Mannama
|Risto Lepik
|Rally Raid Estonia
|276
|Jean-Philippe Beziat
|Vincent Albira
|MD Rally Sport
|278
|Marco Piana
|Nicolas Garnier
|Xtremeplus Polaris Team
#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Motosiklet sınıfında favoriler yine yerlerini alıyor. Sam Sunderland, Ricky Brabec, Joan Barreda, Pablo Quintanilla ve Toby Price bu yıl da rallinin bir parçası olacak.
Motosiklet sınıfı katılımcı listesi:
|No.
|Sürücü
|Takım
|1
|Sam Sunderland
|
Gas Gas Factory Team
|2
|Ricky Brabec
|
Monster Energy Honda Team 2023
|5
|Joan Barreda
|
Monster Energy JB Team
|7
|Pablo Quintanilla
|
Monster Energy Honda Team 2023
|8
|Toby Price
|
Red Bull KTM Factory Team
|9
|Mason Klein
|
BAS Dakar KTM Racing Team
|10
|Skyler Howes
|
Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
|11
|José Ignacio Cornejo
|
Monster Energy Honda Team 2023
|12
|Martin Michek
|
Orion - Moto Racing Group
|14
|Sebastian Bühler
|
Hero Motosports Team Rally
|15
|Lorenzo Santolino
|
Sherco TVS Rally Factory
|16
|Ross Branch
|
Hero Motosports Team Rally
|18
|Daniel Sanders
|
Red Bull Gas Gas Factory Racing
|19
|Rui Gonçalves
|
Sherco TVS Rally Factory
|20
|Harith Noah Koitha Veettil
|
Sherco TVS Rally Factory
|25
|Mohammed Balooshi
|MX Ride Dubai
|27
|Joaquim Rodrigues
|
Hero Motosports Team Rally
|28
|Maciej Giemza
|Orlen Team
|30
|Antonio Maio
|
Franco Sport Yamaha Racing Team
|33
|Franco Caimi
|
Hero Motosports Team Rally
|42
|Adrien Van Beveren
|
Monster Energy Honda Team 2023
|47
|Kevin Benavides
|
Red Bull KTM Factory Team
|52
|Matthias Walkner
|
Red Bull KTM Factory Team
|54
|Daniel Nosiglia Jager
|
Rieju - Xraidsexperience
|68
|Tosha Schareina
|
BAS Dakar KTM Racing Team
|77
|Luciano Benavides
|
Husqvarna Factory Racing
|142
|Štefan Svitko
|Cross Team
Sam Sunderland, GASGAS Factory Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Quad sınıfı katılımcı listesi:
|No.
|Sürücü
|Ülke
|151
|Alexandre Giroud
|Fransa
|152
|Manuel Andrújar
|Arjantin
|153
|Juraj Varga
|Slovakya
|154
|Francisco Moreno Flores
|Arjantin
|155
|Kamil Wisniewski
|Polonya
|156
|Zdenek Tuma
|Çek Cumhuriyeti
|159
|Marcelo Medeiros
|Brezilya
|160
|Axel Dutrie
|Fransa
|162
|Laisvydas Kancius
|Litvanya
|163
|Pablo Copetti
|Amerika
|164
|Toni Vingut
|İspanya
|164
|Sebastien Souday
|Fransa
|166
|Giovanni Enrico
|Şili
|167
|Abdulaziz Ahli
|BAE
|168
|Julio Estanguet
|Arjantin
|169
|Alejandro Fantoni
|Arjantin
|170
|Xavier Verbeke
|Fransa
Quad action
Fotoğraf: A.S.O.
Kamyon sınıfı katılımcı listesi:
|No.
|Sürücü
|Co-pilot
|Mekaniker
|Takım
|500
|Kees Koolen
|Wouter de Graaf
|Wouter Rozegaar
|Projekt 2030
|501
|Martin Macík Jr.
|František Tomášek
|David Švanda
|MM Technology
|502
|Janus van Kasteren
|Darek Rodewald
|Marcel Snijders
|
Boss Machinery Team De Rooy Iveco
|503
|Martin Šoltys
|Roman Krejčí
|David Hoffmann
|
Tatra Buggyra Slovakia
|504
|Victor Versteijnen
|Andreas van der Sande
|Teun van Dal
|
Boss Machinery Team De Rooy Iveco
|505
|Jaroslav Valtr
|Rene Kilian
|Tomáš Šikola
|
Buggyra Racing Team
|506
|Martin Van Den Brink
|Rijk Mouw
|Erik Kofman
|
Eurol Team De Rooy Iveco
|507
|Pascal de Baar
|Stefan Slootjes
|Marcin Krüger
|
Riwald Dakar Team
|508
|Aleš Loprais
|Petr Pokora
|Jaroslav Valtr Jr
|
Instaforex Loprais Praga
|509
|Tomáš Vrátný
|Jaromír Martinec
|Bartłomiej Boba
|Fesh Fesh Team
|510
|Richard de Groot
|Mark Laan
|Jan Hulsebosch
|
Firemen Dakar Team
|511
|Mitchel van den Brink
|Jarno van de Pol
|Moi Torrallardona
|
Eurol Team De Rooy Iveco
|512
|Ben van de Laar
|Jan van de Laar
|Adolph Huijgens
|
Fried Van De Laar Racing
|514
|Vaidotas Paškevičius
|Tomas Gužauskas
|Slavimor Volkov
|Fesh Fesh Team
|515
|Claudio Bellina
|Bruno Gotti
|Giulio Minelli
|MM Technology
|516
|Egbert Wingens
|Marije van Ettekoven
|Marijn Beekmans
|DDW Rally Team
|517
|Ben de Groot
|Tom Brekelmans
|Govert Boogaard
|De Groot Sport
|518
|Mathias Behringer
|Hugo Kupper
|Robert Striebe
|
X-Raid Yamaha Supported Team
|519
|Teruhito Sugawara
|Hirokazu Somemiya
|Yuji Mochizuki
|
Hino Team Sugawara
|520
|Gert Huzink
|Rob Buursen
|Martin Roesink
|
Riwald Dakar Team
|521
|Gerrit Zuurmond
|Tjeerd Van Ballegooy
|Klaas Kwakkel
|
Stichting Rainbow Truck Team
|522
|Jordi Juvanteny
|José Luis Criado
|Jordi Ballbé
|KH7 Epsilon
|523
|Albert Llovera
|Margot Llobera
|Petr Vojkovský
|Fesh Fesh Team
|524
|Umberto Fiori
|Dario de Lorenzo
|Aldo de Lorenzo
|Team TH
|525
|Alberto Herrero
|Susana Hernando Inés
|Mario Rodríguez Sastre
|TH-Trucks
|526
|Ad Hofmans
|Remon van der Steen
|Mark Salomons
|De Groot Sport
|527
|Rafael Tibau Maynou
|Arnald Bastida Ubals
|Jordi Esteve Oro
|TH-Trucks Team
|528
|Nico Stijnen
|Joël Ebbers
|Christiaan van der Haar
|Eurol Rallysport
|529
|Dave Ingels
|
Johannes Schotanus
|-
|
South Racing Service
|530
|Miklós Kovács
|Péter Czeglédi
|Ács László
|Qualisport Racing
|531
|Robert Kasak
|Tomáš Kazarka
|Jaroslav Kolář
|
Tatra Buggyra Slovakia
|532
|José Martins
|Jérémie Gimbre
|Antonia de Roissard
|Team Boucou
|533
|William Groningen
|Wesley van Groningen
|Marco van Oevern
|Dust Warriors
|534
|Igor Bouwens
|Syndiely Wade
|Ulrich Boerboom
|
Gregoor Racing Team
|535
|Michael Baumann
|Philipp Beier
|Sebastian Lindner
|
Q Motorsport Team
|536
|Tomáš Tomeček
|Niccolo Funaioli
|Ard Munster
|
South Racing Service
|537
|Sylvain Besnard
|Nicolas Falloux
|Sylvain Laliche
|Toyota Auto Body
|538
|Adwin Hoondert
|Jasper Riezebos
|Erwin de Vos
|
Riwald Dakar Team
|539
|Dave Berghmans
|Sam Koopmann
|Tom Geuens
|Overdrive Racing
|540
|Richard Gonzalez
|Patrick Prot
|Roger Audas
|Sodicars Racing
|541
|Pep Sabaté
|Jordi Montaner Busquets
|Pol Tibau Roura
|
Bahrain Raid Xtreme
|542
|Dušan Randýsek
|Joël Darboure
|Anthony Robineau
|Team SSP
|543
|Alex Aguirregaviria
|Francesc Salisi
|Jordi Perera
|FN Speed Team
|544
|Jordi Celma Obiols
|Xavier Moreau
|Claudio Gianformaggio
|PBX Team
|545
|Cesare Rickler Del Mare
|
Oscar Bravo Garcia
|-
|R Team
|546
|Stefan Henken
|Philipp Rettig
|Michael Helminger
|
South Racing Service
|547
|Zsolt Darázsi
|Pierre Calmon
|Palco Lubomir
|Team SSP
|548
|Tariq Alrammah
|Samir Benbekhti
|Ramzi Menhem
|STA
|549
|Javier Jacoste
|Jose María Fontdevila Boloix
|Juan Francisco Silva Pineiro
|Astara Team
|550
|Ahmed Benbekhti
|Bruno Seillet
|Mickaël Fauvel
|STA Competition
|552
|David Giovannetti
|Renato Delmastro
|Paco Fernandes
|
Xtremeplus Polaris Factory Team
|553
|Sébastien Fargeas
|Armando Loureiro
|Luc Fertin
|Team Boucou
|554
|Philippe Perry
|Philippe Pedeche
|-
|Team Boucou
|555
|Giso Verschoor
|Laurent Lalanne
|Edwin van der Vegt
|Team SSP
#506 Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco: Martin Van Den Brink, Peter Willemsen, Bernard Der Kinderen
Fotoğraf: A.S.O.
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