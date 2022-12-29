Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Sainz: "Audi'nin Dakar Rallisi'ne hibrit bir araçla çıkacak olması cesur bir hamle"
Dakar / Dakar Haberler

2023 Dakar: Katılımcılar, rota, tarihler ve daha fazlası!

2023 Dakar Rallisi'nin 45.'si, 31 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın batısındaki Sea Camp'te başlayacak. Bu yazıda yarışın tarihlerine, bu yılki rotaya ve katılımcılara kısa bir bakış atacağız.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2023 Dakar: Katılımcılar, rota, tarihler ve daha fazlası!
Haberi dinle

Dakar Rallisi nedir?

Dakar Rallisi en ekstrem dayanıklılık yarışlarından birisi olarak kabul görüyor. Fakat pist üstünde değil, en zorlu parkurlarda ya da çöllerde gerçekleştiriliyor ve otomobiller, kamyonlar, quadlar ve motosikletler yarışıyor.

Dakar Rallisi, 1977 yılında çölde kaybolan ve buranın amatörlerin ralli yeteneklerini test etmeleri için iyi bir arazi olduğunu fark eden Fransız maceracı ve yarış pilotu Thierry Sabine tarafından kuruldu. Paris-Dakar yarışı, Aralık 1977'de kurul duve 1979'dan itibaren düzenlenmeye başladı.

Thierry Sabine, 14 Ocak 1986'da helikopterinin aniden kum fırtınasına yakalanması sonucu hayatını kaybetti. Olay Mali'de gerçekleşmişti ve Sabine'in yanı sıra helikopterde bulunan diğer dört mürettebat hayatını kaybetti.

Sabine hayatını kaybetse de, yarış her zaman Sabine'nin felsefesini takip ederek devam etti: "Gidenler için bir meydan okuma. Geride kalanlar için bir rüya."

2007 yılına kadar rallinin bitiş noktası Senegal'in başkenti Dakar'dı. 2008 Dakar Rallisi terör tehditleri nedeniyle iptal edilince Amaury Sport Organizasyonu yarışı Güney Amerika'ya taşımaya karar verdi. 2009-2019 yılları arasında yarışın 10 versiyonu burada yapıldı.

Ralli, 2020'den bu yana Suudi Arabistan'da yapılıyor ve bu yıl dördüncü kez bu topraklarda gerçekleşecek.

Dakar Rallisi'ne katılanlar 12 ila 15 gün boyunca önceden belirlenmiş bir rotayı tamamlamak zorunda kalıyor. Her gün bir etap koşuluyor ve bu etabın boyutu 500 kilometreleri buluyor. Etaplarda ne ararsanız var; eşsiz kum tepeleri, kayalar, ıslak bölümler, çamur ve sürücüleri avlamayı bekleyen sayısız çukur ya da tuzak. Her yıl lastik patlatan pek çok sürücü, süspansiyon kıran çok sayıda isim var. Bu açıdan Dakar'da en hızlı olmak değil, en doğru stratejiyle ilerlemek büyük önem taşıyor.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiya, Matthieu Baumel

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiya, Matthieu Baumel

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

2023 Dakar Rallisi nerede yapılacak?

Dakar Rallisi 2020 yılından bu yana Arap Yarımadasının en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan'da düzenleniyor. Yarış, zorlu arazisi nedeniyle Orta Doğu'da düzenleniyor. Fakat yarışın burada yapılmasının bir diğer nedeni, Suudi hükümetinin bu tür spor etkinlikleri düzenleyerek kamuoyu gözündeki itibarını parlatmak istemesi gibi görünüyor. Sonuçta Suudi Arabistan, ülkedeki insan hakları ve kadınların konumu nedeniyle tartışmalı bir ülke.

Dakar Rallisi geçmişte her zaman birden fazla ülkede düzenlendi fakat Suudi Arabistan'a geçmesinden bu yana yarışın geleceğine ilişkin söylentilere rağmen henüz böyle bir şey yapılmadı. Bundan ötürü  Dakar Rallisi'nin 2023 versiyonu yine tamamen Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Toplam 8.549 kilometre mesafenin koşulacağı 14 etap planlandı. Bunların 4.706 kilometresi zamana karşı koşulacak. 2023 Dakar Rallisi'nin özellikle ikinci kısmında ne olacağı merak konusu  çünkü katılımcılar Suudi Arabistan'ın güneyindeki Empty Quarter'dan geçecekler. Burası, 650.000 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü!

Dakar organizasyonuna göre burası, katılımcıların şimdiye kadar Suudi Arabistan'da karşılaşmak zorunda kalacakları en ağır ve en zorlu kum tepelerinin bulunduğu yer.

Toyota Hilux T1+

Toyota Hilux T1+

Fotoğraf: Toyota

2023 Dakar Rallisi ne zaman başlıyor?

2023 Dakar Rallisi 31 Aralık'ta başlayacak ve 15 gün sürecek. Rallinin son günü, 15 Ocak Pazar günü olacak. Bu, Dakar Rallisi'nin son yıllardaki en uzun versiyonu olacak.

Start, ülkenin ikinci büyük şehri olan Cidde'nin kuzeyindeki Sea Camp'te verilecek. Yarış daha sonra Al ula, Hai'l ve Al Duwadimi'ye yönelecek.

Sürücülere dinlenme ve kullandıkları araçlara bakım yapma fırsatı vermek adına 9 Ocak "dinlenme günü" olarak belirlendi. Bunun için Riyad'a gidecekler ve ardından Empty Quarter geçerek güneye yönelecekler.

Sürücüler, Haradh, Shaybah, Adah, tekrar Shaybah ve Al Hofuf üzerinden geçerek, 15 Ocak'ta Dammam'a varacaklar.

2023 Dakar Rallisi etapları ve tarihleri:

Tarih

Etap

Lokasyon

Özel etap

Toplam

31 Aralık

Prolog

Sea Camp – Sea Camp

11 kilometre

11 kilometre

1 Ocak

1. Etap

Sea Camp – Sea Camp

368 kilometre

603 kilometre

2 Ocak

2. Etap

Sea Camp – Al Ula

431 kilometre

590 kilometre

3 Ocak

3. Etap

Al Ula – Ha’il

447 kilometre

669 kilometre

4 Ocak

4. Etap

Ha’il – Ha’il

425 kilometre

573 kilometre

5 Ocak

5. Etap

Hai’il – Ha’il

375 kilometre

646 kilometre

6 Ocak

6. Etap

Ha’il – Al Duwadimi

466 kilometre

877 kilometre

7 Ocak

7. Etap

Al Duwadimi – Al Duwadimi

473 kilometre

641 kilometre

8 Ocak

8. Etap

Al Duwadimi - Riyadh

407 kilometre

722 kilometre

9 Ocak

Dinlenme 

Riyadh

 

 

10 Ocak

9. Etap

Riyadh - Haradh

439 kilometre

710 kilometre

11 Ocak

10. Etap

Haradh - Shaybah

114 kilometre

623 kilometre

12 Ocak

11. Etap

Shaybah - Ardah

275 kilometre

420 kilometre

13 Ocak

12. Etap

Ardah – Shaybah

185 kilometre

395 kilometre

14 Ocak

13. Etap

Shaybah – Al Hofuf

154 kilometre

669 kilometre

15 Ocak

14. Etap

Al Hofuf – Dammam

136 kilometre

414 kilometre

Ralli nerede yayınlanacak?

Tahmin edersiniz ki bu kadar geniş çaplı bir etkinliği canlı yayınlamak mümkün değil. Fakat gün sonunda pek çok özet yayınlanacak.

Motorsport Network'e ait Motorsport.tv, her günün ardından yaklaşık 15 dakikalık özet görüntüler yayınlayacak. Bizi takipte kalın!

#504 Petronas Team De Rooy Iveco: Janus Van Kasteren, Marcel Snijders, Darek Rodewald

#504 Petronas Team De Rooy Iveco: Janus Van Kasteren, Marcel Snijders, Darek Rodewald

Fotoğraf: Team de Rooy

2023 Dakar katılımcı listesi

2023 Dakar Rallisi'nin başlangıcında, 5 ayrı klasmanda mücadele edecek 365 araç var. Otomobil sınıfında Toyota, Audi ve Bahrain Raid Xtreme gibi önemli katılımcılar var. Motosiklet katılımcıları arasında KTM, Honda, Husqvarna, GasGas, Sherco ve Hero yer alıyor.

Kamyon sınıfında gözler Kamaz'ı arıyor fakat Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus katılımcılar etkinlikte yer alamıyor. Ayrıca Kamaz'ın tesisleri şu anda savaş araçlarının yapımında kullanılıyor. Hal böyle olunca Kamaz rallinin bir parçası değil.

Kamaz'ın yokluğuyla Iveco Team De Rooy, bu sınıfın öne çıkan katılımcısı gibi görünüyor. Eski Dakar galibi Gerard de Rooy'un takımı, dört farklı kamyonla etkinlikte yer alacak.

Sebastien Loeb, Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekstrom gibi isimler bu yıl da Dakar'ın otomobil sınıfının bir parçası olacak.

Otomobil sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Co-pilot Takım
200 Nasser Al-Attiyah Mathiu Baumel Toyota Gazoo Racing
201 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme
202 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Overdrive Racing
203 Jakub Przygonski Armand Monleón X-raid Mini JCW Team
204 Stéphane Peterhansel Édouard Boulanger Team Audi Sport
205 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing
206 Guerlain Chicherit Alex Winocq GCK Motorsport
207 Carlos Sainz Lucas Cruz Team Audi Sport
208 Orlando Terranova Alex Haro Bahrain Raid Xtreme
209 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing Team
210 Martin Prokop Viktor Chytka Benzina Orlen Team
211 Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Team Audi Sport
212 Sebastian Halpern Bernardo Graue X-raid Mini JCW Team
213 Vaidotas Zala Paulo Fiúza Teltonika Racing
214 Benediktas Vanagas Kuldar Sikk Toyota Gazoo Racing Baltics
215 Erik Van Loon Sebastien Delaunay Overdrime Racing
216 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Team
217 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing
218 Christian Lavieille Valentin Sarreaud MD Rally Sport
219 Lionel Baud Rémi Boulanger Overdrime Toyota
220 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Overdrive Toyota
221 Khalid Al Qassimi Dirk Von Zitzewitz X-raid Mini JCW Team
222 Laia Sanz Maurizio Gerini Astara Team
223 Pierre Lachaume Francois Beguin MD Rally Sport
224 Wei Han Li Ma Hanwei Motorsport Team
225 Miroslav Zapletal Marek Sykora Offroadsport
227 Tim Coronel Tom Coronel Coronel Dakar Team
228 Jean Remy Bergounhe Lionel Coster MD Rally Sport
229 Isidre Esteve Txema Villalobos Repsol Rally Team
230 Lucas Moraes Timo Gottschalk Overdrive Racing
231 Romain Dumas Max Delfino Rebellion Racing
232 Jerome Pelichet Pascal Larroque Raidlynx
233 Guoyu Zhang Jean Pierre Garcin BAIC ORV
234 Óscar Fuertes Diego Vallejo Astara Team
235 Daniel Schroder Ryan Bland PS Laser
236 Simon Vitse Frederic Lefebvre MD Rally Sport
237 Po Tian Xuanyi Du Hanwei Motorsport Team    
238 Denis Krotov Konstantin Zhiltsov X-raid Mini JCW Team
239 Pascal Thomasse Gérard Dubuy MD Rally Sport
240 Gintas Petrus José Marques Petrus Racing
241 Andrea Lafarja Ashley García Overdrive Toyota
242 Carlos Checa Marc Solà Astara Team
243 Maik Willems Robert Van Pelt Bastion Hotels Dakar Team    
245 Thomas Bell Gerhard Schutte Red-Lined TBR
246 Akira Miura Laurent Litchtleuchter Toyota Auto Body
247 Michel Kremer Thomas de Bois Coronel Dakar Team
248 Zi Yunliang He Sha BAIC ORV
249 Mohamad Altwijiri Açıklanacak Altwijri Racing Team    
250 Ronald Basso Jean Michel Polato Toyota Auto Body
251 Alexandre Pesci Stephan Kuhni Rebellion Motors
252 Gerard Tramoni Dominique Totain Team 100% Sud Ouest 
253 Jean Pierre Strugo Christophe Crespo MD Rally Sport
254 Huges Moilet Olivier Imschoot Off Road Concept
255 Sergio Vallejo Mario Tomé Astara Racing
256 Manuel Plaza Mónica Plaza Sodicars Racing
258 Yannick Panagiotis Valérie Panagiotis Team FJ
259 Ibrahim Almunha Açıklanacak Ibrahm Almuhna
261 Phillipe Raud Maxime Raud Sodicars Racing
262 Ludovic Gherardi François Borsotto MD Rally Sport
263 Ronald van Loon Erik Lemmen Oase Motorsport
264 Antoine Galland Yannick Demay Off Road Concept
266 Dave Klaassen Tessa Rooth Daklapack Rally Sport 
267 Philippe Voisin Franck Maldonado Sodicars Racing
269 Magdalena Zajac Jacek Czachor Proxcars TME Rally Team
270 Karel Trneny Milan Horyl Workoutland ACCR Czech Team
271 Guranberdi Danatarow Didar Orazmedow Federation of Automobile Sport of Turkmenistan
272 Hydyrberdi Abduhrahmanov Muhammetmyrat Gurbanov Federation of Automobile Sport of Turkmenistan 
275 Urvo Mannama Risto Lepik Rally Raid Estonia
276 Jean-Philippe Beziat Vincent Albira MD Rally Sport
278 Marco Piana Nicolas Garnier Xtremeplus Polaris Team

 

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motosiklet sınıfında favoriler yine yerlerini alıyor. Sam Sunderland, Ricky Brabec, Joan Barreda, Pablo Quintanilla ve Toby Price bu yıl da rallinin bir parçası olacak.

Motosiklet sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Takım
1 Sam Sunderland

Gas Gas Factory Team
2 Ricky Brabec

Monster Energy Honda Team 2023
5 Joan Barreda

Monster Energy JB Team
7 Pablo Quintanilla

Monster Energy Honda Team 2023
8 Toby Price

Red Bull KTM Factory Team
9 Mason Klein

BAS Dakar KTM Racing Team
10 Skyler Howes 

Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing
11 José Ignacio Cornejo 

Monster Energy Honda Team 2023
12 Martin Michek 

Orion - Moto Racing Group
14 Sebastian Bühler

Hero Motosports Team Rally
15 Lorenzo Santolino 

Sherco TVS Rally Factory
16 Ross Branch

Hero Motosports Team Rally
18 Daniel Sanders 

Red Bull Gas Gas Factory Racing
19 Rui Gonçalves 

Sherco TVS Rally Factory
20 Harith Noah Koitha Veettil

Sherco TVS Rally Factory
25 Mohammed Balooshi MX Ride Dubai
27 Joaquim Rodrigues

Hero Motosports Team Rally
28 Maciej Giemza Orlen Team
30 Antonio Maio

Franco Sport Yamaha Racing Team
33 Franco Caimi

Hero Motosports Team Rally
42 Adrien Van Beveren

Monster Energy Honda Team 2023
47 Kevin Benavides

Red Bull KTM Factory Team
52 Matthias Walkner

Red Bull KTM Factory Team
54 Daniel Nosiglia Jager

Rieju - Xraidsexperience
68 Tosha Schareina

BAS Dakar KTM Racing Team
77 Luciano Benavides

Husqvarna Factory Racing
142 Štefan Svitko Cross Team

 

Sam Sunderland, GASGAS Factory Racing

Sam Sunderland, GASGAS Factory Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Quad sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Ülke
151 Alexandre Giroud Fransa
152 Manuel Andrújar Arjantin
153 Juraj Varga Slovakya
154 Francisco Moreno Flores Arjantin
155 Kamil Wisniewski Polonya
156 Zdenek Tuma Çek Cumhuriyeti
159 Marcelo Medeiros Brezilya
160 Axel Dutrie Fransa
162 Laisvydas Kancius Litvanya
163 Pablo Copetti Amerika
164 Toni Vingut İspanya
164 Sebastien Souday Fransa
166 Giovanni Enrico Şili
167 Abdulaziz Ahli BAE
168 Julio Estanguet Arjantin
169 Alejandro Fantoni Arjantin
170 Xavier Verbeke Fransa
Quad action

Quad action

Fotoğraf: A.S.O.

Kamyon sınıfı katılımcı listesi:

No. Sürücü Co-pilot Mekaniker Takım
500 Kees Koolen Wouter de Graaf Wouter Rozegaar  Projekt 2030
501 Martin Macík Jr. František Tomášek David Švanda MM Technology
502 Janus van Kasteren Darek Rodewald Marcel Snijders

Boss Machinery Team De Rooy Iveco
503 Martin Šoltys Roman Krejčí David Hoffmann

Tatra Buggyra Slovakia
504 Victor Versteijnen Andreas van der Sande Teun van Dal

Boss Machinery Team De Rooy Iveco
505 Jaroslav Valtr Rene Kilian Tomáš Šikola

Buggyra Racing Team
506 Martin Van Den Brink Rijk Mouw Erik Kofman

Eurol Team De Rooy Iveco
507 Pascal de Baar Stefan Slootjes Marcin Krüger

Riwald Dakar Team
508 Aleš Loprais Petr Pokora Jaroslav Valtr Jr

Instaforex Loprais Praga
509 Tomáš Vrátný Jaromír Martinec Bartłomiej Boba Fesh Fesh Team
510 Richard de Groot Mark Laan Jan Hulsebosch

Firemen Dakar Team
511 Mitchel van den Brink Jarno van de Pol Moi Torrallardona

Eurol Team De Rooy Iveco
512 Ben van de Laar Jan van de Laar Adolph Huijgens

Fried Van De Laar Racing
514 Vaidotas Paškevičius Tomas Gužauskas Slavimor Volkov Fesh Fesh Team
515 Claudio Bellina Bruno Gotti Giulio Minelli MM Technology
516 Egbert Wingens Marije van Ettekoven Marijn Beekmans DDW Rally Team
517 Ben de Groot Tom Brekelmans Govert Boogaard De Groot Sport
518 Mathias Behringer Hugo Kupper Robert Striebe

X-Raid Yamaha Supported Team
519 Teruhito Sugawara  Hirokazu Somemiya Yuji Mochizuki

Hino Team Sugawara
520 Gert Huzink Rob Buursen Martin Roesink

Riwald Dakar Team
521 Gerrit Zuurmond Tjeerd Van Ballegooy Klaas Kwakkel

Stichting Rainbow Truck Team
522 Jordi Juvanteny  José Luis Criado Jordi Ballbé KH7 Epsilon
523 Albert Llovera Margot Llobera Petr Vojkovský Fesh Fesh Team
524 Umberto Fiori Dario de Lorenzo Aldo de Lorenzo Team TH
525 Alberto Herrero Susana Hernando Inés Mario Rodríguez Sastre TH-Trucks
526 Ad Hofmans Remon van der Steen Mark Salomons De Groot Sport
527 Rafael Tibau Maynou Arnald Bastida Ubals Jordi Esteve Oro TH-Trucks Team
528 Nico Stijnen Joël Ebbers Christiaan van der Haar Eurol Rallysport
529 Dave Ingels

Johannes Schotanus

 -

South Racing Service
530 Miklós Kovács Péter Czeglédi Ács László Qualisport Racing
531 Robert Kasak Tomáš Kazarka Jaroslav Kolář

Tatra Buggyra Slovakia
532 José Martins Jérémie Gimbre Antonia de Roissard Team Boucou
533 William Groningen Wesley van Groningen Marco van Oevern Dust Warriors
534 Igor Bouwens Syndiely Wade Ulrich Boerboom

Gregoor Racing Team
535 Michael Baumann Philipp Beier Sebastian Lindner

Q Motorsport Team
536 Tomáš Tomeček Niccolo Funaioli Ard Munster

South Racing Service
537 Sylvain Besnard Nicolas Falloux Sylvain Laliche Toyota Auto Body
538 Adwin Hoondert Jasper Riezebos Erwin de Vos

Riwald Dakar Team
539 Dave Berghmans Sam Koopmann Tom Geuens Overdrive Racing
540 Richard Gonzalez Patrick Prot Roger Audas Sodicars Racing
541 Pep Sabaté Jordi Montaner Busquets Pol Tibau Roura

Bahrain Raid Xtreme
542 Dušan Randýsek Joël Darboure Anthony Robineau Team SSP
543 Alex Aguirregaviria Francesc Salisi Jordi Perera FN Speed Team
544 Jordi Celma Obiols Xavier Moreau Claudio Gianformaggio PBX Team
545 Cesare Rickler Del Mare

Oscar Bravo Garcia

 - R Team
546 Stefan Henken Philipp Rettig Michael Helminger

South Racing Service
547 Zsolt Darázsi Pierre Calmon Palco Lubomir Team SSP
548 Tariq Alrammah Samir Benbekhti Ramzi Menhem STA
549 Javier Jacoste Jose María Fontdevila Boloix Juan Francisco Silva Pineiro Astara Team
550 Ahmed Benbekhti Bruno Seillet Mickaël Fauvel STA Competition
552 David Giovannetti Renato Delmastro Paco Fernandes

Xtremeplus Polaris Factory Team
553 Sébastien Fargeas Armando Loureiro Luc Fertin Team Boucou
554 Philippe Perry Philippe Pedeche - Team Boucou
555 Giso Verschoor Laurent Lalanne Edwin van der Vegt Team SSP

 

#506 Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco: Martin Van Den Brink, Peter Willemsen, Bernard Der Kinderen

#506 Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco: Martin Van Den Brink, Peter Willemsen, Bernard Der Kinderen

Fotoğraf: A.S.O.

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Audi'nin Dakar Rallisi'ne hibrit bir araçla çıkacak olması cesur bir hamle"
Önceki haber

Sainz: "Audi'nin Dakar Rallisi'ne hibrit bir araçla çıkacak olması cesur bir hamle"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Alonso ile kimyamız hiç uyuşmadı"
Formula 1

Vettel: "Alonso ile kimyamız hiç uyuşmadı"

2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü
World Superbike

2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü

Coulthard: "İnsanlar sevsin ya da sevmesin, Max ve Checo arasındaki fark çok net"
Formula 1

Coulthard: "İnsanlar sevsin ya da sevmesin, Max ve Checo arasındaki fark çok net"

Son Haberler

Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"
Formula 1 Formula 1

Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"

Mercedes HPP'nin patronu Hywel Thomas, düşünülenin aksine şasi ve motor gelişiminin birbirleriyle paralel ilerlediğini söyledi.

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş
Formula 1 Formula 1

Bernd Maylander, 2022'de "en çok lider giden" beşinci isim olmuş

2022 Formula 1 yarışları, bir önceki sezona kıyasla güvenlik veya Sanal Güvenlik Aracı (VSC) dolayısıyla daha çok kesintiye uğradı.

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor

Red Bull'dan Paul Monaghan, mevcut kuralların henüz daha ilk yılı olduğu için gelecek sezon araçların birbirine benzemesini beklemiyor.

Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Vettel'in samimiyetinden şüphe duymayın

Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in çevre sorunlarına veya diğer konulara dikkat çekerken fazlasıyla samimi davrandığını düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.