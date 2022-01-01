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Dakar / Dakar Etap raporu

2022 Dakar Rallisi: Prologue'un en hızlısı Al-Attiyah ve Sanders

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sergio Lillo
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Toyota'dan Nasser Al-Attiyah, 2022 Dakar Rallisi araç sınıfında Prologue etabının en hızlı ismi olurken, GasGas sürücüsü Daniel Sanders motosiklet sınıfında ilk sırada yer aldı.

2022 Dakar Rallisi: Prologue'un en hızlısı Al-Attiyah ve Sanders

Dakar Rallisi, bugün gerçekleştirilen Prologue ile başladı ve sürücülerin, rallinin ilk haftasında karşılaşacağı şartlarla benzer arazide gerçekleştirilen 19 km'lik etabı, 10 dakika 56 saniye ile Al-Attiyah ilk sırada tamamladı.

Katarlı sürücünün ardında, Audi'nin elektrikli RS Q e-tron aracıyla mücadele eden ve güçlü bir başlangıç yapan Carlos Sainz yer aldı. İspanyol sürücü, Toyota sürücüsünden sadece 12 saniye yavaştı.

Sainz, prologue etabında güçlü bir sürüş çıkarsa da, diğer Audi sürücüleri aynı tempoda değildi. Stephane Peterhansel 1 dakika 12 saniye geride ancak 14. olurken, Mattias Ekstrom 15. olabildi.

Brian Baragwanath, Century Racing markası ile sürpriz şekilde üçünü olurken, onu Toyota'dan Henk Lategan ve WRC efsanesi Sebastien Loeb takip etti

Uzun süredir birlikte çalıştığı Daniel Elena'nın emekli olmasının ardından 2022 Dakar Rallisi'ne Fabio Lurquin ile beraber katılan Loeb, büyük oranda revize edilmiş Bahrain Raid Xtreme BRX Hunter T1+ Prodrive ile prologue etabını 11 dakika 33 saniyede tamamladı.

Yerel kahraman Yazeed Al-Rajhi, 2014 Dakar galibi Nani Roma'nın önünde altıncı oldu.

Toyota fabrika takımı sürücüsü Giniel de Villiers, Orlen Mini sürücüsü Jakub Przygonski ve Prodrive'dan Orlando Terranova ilk onu tamamladı.

Araç klasmanı top 10:

Poz.

#.

Sürücü

Marka

Zaman

Fark

Ceza

1

201

AL-ATTIYAH NASSER

BAUMEL MATTHIEU

TOYOTA

00:10:56

 

00:00:00

2

202

SAINZ CARLOS

CRUZ LUCAS

AUDI

00:11:08

+00:00:12

00:00:00

3

230

BARAGWANATH BRIAN

CREMER LEONARD

CENTURY

00:11:32

+00:00:36

00:00:00

4

225

LATEGAN HENK

CUMMINGS BRETT

TOYOTA

00:11:32

+00:00:36

00:00:00

5

211

LOEB SEBASTIEN

LURQUIN FABIAN

PRODRIVE

00:11:33

+00:00:37

00:00:00

6

205

AL RAJHI YAZEED

ORR MICHAEL

TOYOTA

00:11:43

+00:00:47

00:00:00

7

204

ROMA NANI

HARO BRAVO ALEX

PRODRIVE

00:11:45

+00:00:49

00:00:00

8

207

DE VILLIERS GINIEL

MURPHY DENNIS

TOYOTA

00:11:46

+00:00:50

00:00:00

9

203

PRZYGONSKI JAKUB

GOTTSCHALK TIMO

MINI

00:11:57

+00:01:01

00:00:00

10

221

TERRANOVA ORLANDO

OLIVERAS CARRERAS DANIEL

PRODRIVE

00:12:02

+00:01:06

00:00:00

Sanders, GasGas ile en hızlısı

#4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders

#4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders

Photo by: Red Bull Content Pool

Geçen yılın en iyi çaylak sürücüsü olan Daniel Sanders, KTM'e ait GasGas markasıyla katıldığı 2022 Dakar Rallisi'nde, Prologue testinin en hızlısı oldu.

Etabı 55 dakika 30 saniyede tamamlayan Sanders, Honda sürücüsü Pablo Quintanilla'dan 1 dakikada daha iyi bir zaman çıkardı.

Yamaha ile geçirdiği kötü 2021 etkinliğinin ardından Dakar'a dönen Ross Branch prologue etabında üçüncü olurken, KTM'den Kevin Benavides dördüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl Honda ile zafere ulaşan ve bu yıl KTM'e geçen Benavides, liderin 2 dakika ardındaydı.

Matthias Walkner, Adrian van Beveren ve 2017 Dakar galibi Sam Sunderland ilk yediyi tamamladılar.

KTM'nın yıldız ismi Toby Price, prologue etabını sekizinci bitirirken, ilk onu Joan Barreda (Honda) ve Andrew Short (Yamaha) tamamladı.

Bu yıl Dakar'da gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden birisi olan MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, Prologue etabını 1 saat 3 dakikada tamamladı ve yaklaşık 8 dakika geride 23. oldu.

Motosiklet klasmanı ilk 10:

Poz.

#.

Sürücü

Motosiklet

Zaman

Fark

Ceza

1

4

SANDERS DANIEL

GASGAS

00:55:30

 

00:00:00

2

7

QUINTANILLA PABLO

HONDA

00:56:30

+00:01:00

00:00:00

3

16

BRANCH ROSS

YAMAHA

00:57:25

+00:01:55

00:00:00

4

1

BENAVIDES KEVIN

KTM

00:57:30

+00:02:00

00:00:00

5

52

WALKNER MATTHIAS

KTM

00:58:05

+00:02:35

00:00:00

6

42

VAN BEVEREN ADRIEN

YAMAHA

00:58:10

+00:02:40

00:00:00

7

3

SUNDERLAND SAM

GASGAS

00:58:25

+00:02:55

00:00:00

8

18

PRICE TOBY

KTM

00:58:25

+00:02:55

00:00:00

9

88

BARREDA BORT JOAN

HONDA

00:58:30

+00:03:00

00:00:00

10

29

SHORT ANDREW

YAMAHA

00:58:30

+00:03:00

00:00:00
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