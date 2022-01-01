2022 Dakar Rallisi: Prologue'un en hızlısı Al-Attiyah ve Sanders

Dakar Rallisi, bugün gerçekleştirilen Prologue ile başladı ve sürücülerin, rallinin ilk haftasında karşılaşacağı şartlarla benzer arazide gerçekleştirilen 19 km'lik etabı, 10 dakika 56 saniye ile Al-Attiyah ilk sırada tamamladı.

Katarlı sürücünün ardında, Audi'nin elektrikli RS Q e-tron aracıyla mücadele eden ve güçlü bir başlangıç yapan Carlos Sainz yer aldı. İspanyol sürücü, Toyota sürücüsünden sadece 12 saniye yavaştı.

Sainz, prologue etabında güçlü bir sürüş çıkarsa da, diğer Audi sürücüleri aynı tempoda değildi. Stephane Peterhansel 1 dakika 12 saniye geride ancak 14. olurken, Mattias Ekstrom 15. olabildi.

Brian Baragwanath, Century Racing markası ile sürpriz şekilde üçünü olurken, onu Toyota'dan Henk Lategan ve WRC efsanesi Sebastien Loeb takip etti

Uzun süredir birlikte çalıştığı Daniel Elena'nın emekli olmasının ardından 2022 Dakar Rallisi'ne Fabio Lurquin ile beraber katılan Loeb, büyük oranda revize edilmiş Bahrain Raid Xtreme BRX Hunter T1+ Prodrive ile prologue etabını 11 dakika 33 saniyede tamamladı.

Yerel kahraman Yazeed Al-Rajhi, 2014 Dakar galibi Nani Roma'nın önünde altıncı oldu.

Toyota fabrika takımı sürücüsü Giniel de Villiers, Orlen Mini sürücüsü Jakub Przygonski ve Prodrive'dan Orlando Terranova ilk onu tamamladı.

Araç klasmanı top 10:

Poz. #. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 201 AL-ATTIYAH NASSER BAUMEL MATTHIEU TOYOTA 00:10:56 00:00:00 2 202 SAINZ CARLOS CRUZ LUCAS AUDI 00:11:08 +00:00:12 00:00:00 3 230 BARAGWANATH BRIAN CREMER LEONARD CENTURY 00:11:32 +00:00:36 00:00:00 4 225 LATEGAN HENK CUMMINGS BRETT TOYOTA 00:11:32 +00:00:36 00:00:00 5 211 LOEB SEBASTIEN LURQUIN FABIAN PRODRIVE 00:11:33 +00:00:37 00:00:00 6 205 AL RAJHI YAZEED ORR MICHAEL TOYOTA 00:11:43 +00:00:47 00:00:00 7 204 ROMA NANI HARO BRAVO ALEX PRODRIVE 00:11:45 +00:00:49 00:00:00 8 207 DE VILLIERS GINIEL MURPHY DENNIS TOYOTA 00:11:46 +00:00:50 00:00:00 9 203 PRZYGONSKI JAKUB GOTTSCHALK TIMO MINI 00:11:57 +00:01:01 00:00:00 10 221 TERRANOVA ORLANDO OLIVERAS CARRERAS DANIEL PRODRIVE 00:12:02 +00:01:06 00:00:00

Sanders, GasGas ile en hızlısı

#4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders Photo by: Red Bull Content Pool

Geçen yılın en iyi çaylak sürücüsü olan Daniel Sanders, KTM'e ait GasGas markasıyla katıldığı 2022 Dakar Rallisi'nde, Prologue testinin en hızlısı oldu.

Etabı 55 dakika 30 saniyede tamamlayan Sanders, Honda sürücüsü Pablo Quintanilla'dan 1 dakikada daha iyi bir zaman çıkardı.

Yamaha ile geçirdiği kötü 2021 etkinliğinin ardından Dakar'a dönen Ross Branch prologue etabında üçüncü olurken, KTM'den Kevin Benavides dördüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl Honda ile zafere ulaşan ve bu yıl KTM'e geçen Benavides, liderin 2 dakika ardındaydı.

Matthias Walkner, Adrian van Beveren ve 2017 Dakar galibi Sam Sunderland ilk yediyi tamamladılar.

KTM'nın yıldız ismi Toby Price, prologue etabını sekizinci bitirirken, ilk onu Joan Barreda (Honda) ve Andrew Short (Yamaha) tamamladı.

Bu yıl Dakar'da gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden birisi olan MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, Prologue etabını 1 saat 3 dakikada tamamladı ve yaklaşık 8 dakika geride 23. oldu.

Motosiklet klasmanı ilk 10:

Poz. #. Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ceza 1 4 SANDERS DANIEL GASGAS 00:55:30 00:00:00 2 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 00:56:30 +00:01:00 00:00:00 3 16 BRANCH ROSS YAMAHA 00:57:25 +00:01:55 00:00:00 4 1 BENAVIDES KEVIN KTM 00:57:30 +00:02:00 00:00:00 5 52 WALKNER MATTHIAS KTM 00:58:05 +00:02:35 00:00:00 6 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 00:58:10 +00:02:40 00:00:00 7 3 SUNDERLAND SAM GASGAS 00:58:25 +00:02:55 00:00:00 8 18 PRICE TOBY KTM 00:58:25 +00:02:55 00:00:00 9 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 00:58:30 +00:03:00 00:00:00 10 29 SHORT ANDREW YAMAHA 00:58:30 +00:03:00 00:00:00