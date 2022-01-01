2022 Dakar Rallisi: Prologue'un en hızlısı Al-Attiyah ve Sanders
Toyota'dan Nasser Al-Attiyah, 2022 Dakar Rallisi araç sınıfında Prologue etabının en hızlı ismi olurken, GasGas sürücüsü Daniel Sanders motosiklet sınıfında ilk sırada yer aldı.
Dakar Rallisi, bugün gerçekleştirilen Prologue ile başladı ve sürücülerin, rallinin ilk haftasında karşılaşacağı şartlarla benzer arazide gerçekleştirilen 19 km'lik etabı, 10 dakika 56 saniye ile Al-Attiyah ilk sırada tamamladı.
Katarlı sürücünün ardında, Audi'nin elektrikli RS Q e-tron aracıyla mücadele eden ve güçlü bir başlangıç yapan Carlos Sainz yer aldı. İspanyol sürücü, Toyota sürücüsünden sadece 12 saniye yavaştı.
Sainz, prologue etabında güçlü bir sürüş çıkarsa da, diğer Audi sürücüleri aynı tempoda değildi. Stephane Peterhansel 1 dakika 12 saniye geride ancak 14. olurken, Mattias Ekstrom 15. olabildi.
Brian Baragwanath, Century Racing markası ile sürpriz şekilde üçünü olurken, onu Toyota'dan Henk Lategan ve WRC efsanesi Sebastien Loeb takip etti
Uzun süredir birlikte çalıştığı Daniel Elena'nın emekli olmasının ardından 2022 Dakar Rallisi'ne Fabio Lurquin ile beraber katılan Loeb, büyük oranda revize edilmiş Bahrain Raid Xtreme BRX Hunter T1+ Prodrive ile prologue etabını 11 dakika 33 saniyede tamamladı.
Yerel kahraman Yazeed Al-Rajhi, 2014 Dakar galibi Nani Roma'nın önünde altıncı oldu.
Toyota fabrika takımı sürücüsü Giniel de Villiers, Orlen Mini sürücüsü Jakub Przygonski ve Prodrive'dan Orlando Terranova ilk onu tamamladı.
Araç klasmanı top 10:
|
Poz.
|
#.
|
Sürücü
|
Marka
|
Zaman
|
Fark
|
Ceza
|
1
|
201
|
AL-ATTIYAH NASSER
BAUMEL MATTHIEU
|
TOYOTA
|
00:10:56
|
|
00:00:00
|
2
|
202
|
SAINZ CARLOS
CRUZ LUCAS
|
AUDI
|
00:11:08
|
+00:00:12
|
00:00:00
|
3
|
230
|
BARAGWANATH BRIAN
CREMER LEONARD
|
CENTURY
|
00:11:32
|
+00:00:36
|
00:00:00
|
4
|
225
|
LATEGAN HENK
CUMMINGS BRETT
|
TOYOTA
|
00:11:32
|
+00:00:36
|
00:00:00
|
5
|
211
|
LOEB SEBASTIEN
LURQUIN FABIAN
|
PRODRIVE
|
00:11:33
|
+00:00:37
|
00:00:00
|
6
|
205
|
AL RAJHI YAZEED
ORR MICHAEL
|
TOYOTA
|
00:11:43
|
+00:00:47
|
00:00:00
|
7
|
204
|
ROMA NANI
HARO BRAVO ALEX
|
PRODRIVE
|
00:11:45
|
+00:00:49
|
00:00:00
|
8
|
207
|
DE VILLIERS GINIEL
MURPHY DENNIS
|
TOYOTA
|
00:11:46
|
+00:00:50
|
00:00:00
|
9
|
203
|
PRZYGONSKI JAKUB
GOTTSCHALK TIMO
|
MINI
|
00:11:57
|
+00:01:01
|
00:00:00
|
10
|
221
|
TERRANOVA ORLANDO
OLIVERAS CARRERAS DANIEL
|
PRODRIVE
|
00:12:02
|
+00:01:06
|
00:00:00
Sanders, GasGas ile en hızlısı
#4 Gasgas Factory Racing: Daniel Sanders
Photo by: Red Bull Content Pool
Geçen yılın en iyi çaylak sürücüsü olan Daniel Sanders, KTM'e ait GasGas markasıyla katıldığı 2022 Dakar Rallisi'nde, Prologue testinin en hızlısı oldu.
Etabı 55 dakika 30 saniyede tamamlayan Sanders, Honda sürücüsü Pablo Quintanilla'dan 1 dakikada daha iyi bir zaman çıkardı.
Yamaha ile geçirdiği kötü 2021 etkinliğinin ardından Dakar'a dönen Ross Branch prologue etabında üçüncü olurken, KTM'den Kevin Benavides dördüncü sırada yer aldı.
Geçen yıl Honda ile zafere ulaşan ve bu yıl KTM'e geçen Benavides, liderin 2 dakika ardındaydı.
Matthias Walkner, Adrian van Beveren ve 2017 Dakar galibi Sam Sunderland ilk yediyi tamamladılar.
KTM'nın yıldız ismi Toby Price, prologue etabını sekizinci bitirirken, ilk onu Joan Barreda (Honda) ve Andrew Short (Yamaha) tamamladı.
Bu yıl Dakar'da gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden birisi olan MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, Prologue etabını 1 saat 3 dakikada tamamladı ve yaklaşık 8 dakika geride 23. oldu.
Motosiklet klasmanı ilk 10:
|
Poz.
|
#.
|
Sürücü
|
Motosiklet
|
Zaman
|
Fark
|
Ceza
|
1
|
4
|
SANDERS DANIEL
|
GASGAS
|
00:55:30
|
|
00:00:00
|
2
|
7
|
QUINTANILLA PABLO
|
HONDA
|
00:56:30
|
+00:01:00
|
00:00:00
|
3
|
16
|
BRANCH ROSS
|
YAMAHA
|
00:57:25
|
+00:01:55
|
00:00:00
|
4
|
1
|
BENAVIDES KEVIN
|
KTM
|
00:57:30
|
+00:02:00
|
00:00:00
|
5
|
52
|
WALKNER MATTHIAS
|
KTM
|
00:58:05
|
+00:02:35
|
00:00:00
|
6
|
42
|
VAN BEVEREN ADRIEN
|
YAMAHA
|
00:58:10
|
+00:02:40
|
00:00:00
|
7
|
3
|
SUNDERLAND SAM
|
GASGAS
|
00:58:25
|
+00:02:55
|
00:00:00
|
8
|
18
|
PRICE TOBY
|
KTM
|
00:58:25
|
+00:02:55
|
00:00:00
|
9
|
88
|
BARREDA BORT JOAN
|
HONDA
|
00:58:30
|
+00:03:00
|
00:00:00
|
10
|
29
|
SHORT ANDREW
|
YAMAHA
|
00:58:30
|
+00:03:00
|
00:00:00