2022 Dakar Rallisi 1. etap: Hızlı başlayan Sanders, Quintanilla'nın önünde en hızlısı

Cumartesi günü gerçekleştirilen 19 kilometrelik prologue etabını kazanan Sanders, kaybolma riskini en aza indirmek amacıyla ralliye diğer sürücülerin ardında başlamayı seçti ve bu yüzden 15. sıradan başladı.

Bu strateji, daha ilk etapta meyvelerini verdi ve ilk ölçüm noktasında 21 saniye farkla öndeydi. Daha sonra bunu 46 saniyeye çıkardı.

Etabın orta kısmında Quintanilla, aradaki farkı 18 saniye kapatsa da, etabın geri kalan kısmında Sanders fırtınası vardı ve etabı 2 dakika 7 saniye farkla kazandı.

Bu sonuçların ardından Sanders, genel klasmanda 3 dakika 7 saniye farkla ilk sırada yer alıyor ve rallinin ikinci zorlu etabı öncesinde önemli bir avantaj yakalamış durumda.

Honda sürücüsü Quintanilla, başlangıçta her zaman Sanders'ın en yakın rakibi değildi ve ilk bölümde dördüncü sıraya kadar geriledi. Fakat iyi bir geri dönüşe imza atarak ikinci oldu. Şimdi GasGas sürücüsünün 3 dakika 7 saniye ardında ikinci sırada yer alıyor.

2018 Dakar Rallisi galibi Matthias Walkner, pazar günü prologue etabına göre pozisyonunu geliştirdi ve genel klasmanda üçüncü sıraya kadar çıktı. Fakat daha şimdiden arada 11 dakika 6 saniye fark oluşmuş durumda.

#43 BAS Dakar KTM Racing Team: Mason Klein Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Çaylak Mason Klein, bu etabı dördüncü Walkner'ın sadece 14 saniye gerisinde tamamlamasının ardından gözleri üzerine çevirdi. Şu anda genel klasmanda beşinci sırada yer alıyor.

Lorenzo Santolino bu etabı beşinci sırada tamamlarken, Yamaha sürücüsü Adrian van Beveren, altıncı sırada yer alıyor. Yamaha sürücüsü, genel klasmanda Klein'in önünde dördüncü sırada.

Prologue etabını 13. sırada bitiren eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, Tech 3 KTM motosikletiyle çok daha verimli bir gün geçirdi ve günü yaklaşık 25 dakika geride 13. bitirdi.

Genel klasmanda ilk onu tamamlayan isimler Sam Sunderland, Lorenzo Santolino, Xavier de Soultrait, Ross Branch ve Skyler Howes.

2022 Dakar Rallisi 1. etap sonrası klasman (motosiklet):

Poz. Sürücü Motosiklet Fark 1 Daniel Sanders GasGas 4 sa 38 dk 40 sn 2 Pablo Quintanilla Honda + 3 dk 07 sn 3 Matthias Walkner KTM + 11 dk 06 sn 4 Adrien van Beveren Yamaha + 12 dk 46 sn 5 Mason Klein KTM + 14 dk 34 sn 6 Sam Sunderland GasGas + 15 dk 56 sn 7 Lorenzo Santolino Sherco + 16 dk 54 sn 8 Xavier de Soultrait Husqvarna + 18 dk 36 sn 9 Ross Branch Yamaha + 19 dk 21 sn 10 Skyler Howes Husqvarna + 25 dk 12 sn