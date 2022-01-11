2022 Dakar Rallisi 9. etap: Cornejo kazandı, Walkner liderliği aldı

Wadi Ad Dawasir yakınlarında gerçekleştirilen 287 kilometrelik 9. etaba Honda sürücüleri damgasını vurdu.

Etabın ilk kısmında Jose Cornejo liderliğe yükselirken, sonrasında liderliği takım arkadaşı Ricky Brabec aldı. Ancak bitime kısa bire süre kala bir kez daha Şilili sürücü öne geçti.

Kalan bölümde hata yapmayan Cornejo, 2 saat 29 dakika 30 saniye ile dokuzuncu etabın galibi oldu.

Kevin Benavides, son bölümde yükselişe geçmesinin ardından Cornejo'nun 1 dakika 26 saniye gerisinde ikinci oldu.

Brabec, önce liderliği sonra da ikinciliği kaybetmesinin ardından 1 dakika 47 saniye geride üçüncü oldu.

Matthias Walkner, etaba üçüncü sıradan başlayan isimdi ve başlangıçta 30. sıraya kadar geriledi. Sonrasında iyi bir geri dönüşe imza attı ve 2 dakika 6 saniye geride dördüncü oldu.

Joan Barreda ilk beşi tamamlarken, onu Andrew Short, Luciano Benavides, Pablo Quintanilla, Adrian van Beveren ve Maciej Giemza takip etti.

#3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Genel klasman lideri Sam Sunderland ise pek de iyi bir etap geçiremedi ve sürekli vakit kaybetti. Liderin 8 dakika 3 saniye gerisinde kalan Sunderland, bu sonuçla etabı 14. bitirdi.

Toby Price da yine son bölümde kaybettiği zamanın ardından geride kaldı ve Danilo Petrucci'nin önünde 17. oldu.

Bu sonuçların ardından Walkner 30 saat 14 dakika 3 saniye ile genel klasman liderliğine yükselmiş oldu.

Sunderland, şimdi 2 dakika 12 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

Van Beveren 3 dakika 56 saniye geride üçüncü ve Quintanilla 4 dakika 41 saniye geride dördüncü sırada.

Kevin Benavides 10 dakika 2 saniye geride beşinci, Barreda 10 dakika 57 saniye geride altıncı ve Lorenzo Santolino 26 dakika 54 saniye geride yedinci sırada bulunuyor.

İlk onu Stefano Svitko, Cornejo ve Short tamamlıyor.

Dokuzuncu etabın ardından genel klasman (motosiklet):

Poz. Sürücü Marka Zaman Fark 1 Matthias Walkner KTM 30:14:03 2 Sam Sunderland GasGas 30:16:15 +00:02:12 3 Adrien van Beveren YAMAHA 30:17:59 +00:03:56 4 Pablo Quintanilla HONDA 30:18:44 +00:04:41 5 Kevin Benavides KTM 30:24:25 +00:10:22 6 Joan Barreda HONDA 30:25:00 +00:10:57 7 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 30:40:57 +00:26:54 8 Stefan Svitko KTM 30:41:55 +00:27:52 9 Jose Ignacio Cornejo HONDA 30:46:33 +00:32:30 10 Andrew Short YAMAHA 30:49:02 +00:34:59