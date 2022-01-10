2022 Dakar Rallisi 8. etap: Sunderland kazandı ve liderliği geri aldı

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen etkinliğin neredeyse tamamına liderlik eden Sunderland, pazar günü gerçekleştirilen sekizinci etapta navigasyon sorunları yaşamış ve yolu bir türlü bulamamasının ardından 26 dakika kaybetmişti.

Bu da genel klasman liderliğinin Adrian van Beveren'e geçtiği anlamına geliyordu.

Etkinlik pazartesi günkü 395 kilometrelik Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir etabıyla devam etti ve etabın yıldızı Sunderland oldu.

Sunderland, etaba 27. sıradan başladı ve baştan sona en hızlı isimdi. Tüm etabı lider götüren Sunderland 3 saat 48 dakika 2 saniye ile 8. etabın galibi oldu.

İngiliz sürücüyü 2 dakika 53 saniye geriden Pablo Quintanilla takip ederken, Matthias Walkner 4 dakika 11 saniye geride üçüncü oldu.

Ricky Brabec 6 dakika 44 saniye geride dördüncü, çaylak Mason Klein 8 dakika 8 saniye geride beşinci ve Toby Price 8 dakika 39 saniye geride altıncı oldu.

Güne genel klasman lideri olarak başlayan Adrian van Beveren 10 dakika 21 saniye geride dokuzuncu oldu ve liderliği kaybetti.

#42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren Fotoğraf: A.S.O.

Bu sonuçların ardından Sunderland 27 saat 38 dakika 42 saniye ile genel klasman liderliğine yükselmiş durumda.

Walkner 3 dakika 45 saniye geride ikinci, van Beveren 4 dakika 43 saniye geride üçüncü ve Quintanilla 5 dakika 30 saniye geride dördüncü sırada.

Joan Barreda, zorlu günün ardından 14 dakika 38 saniye geride beşinci sırada yer alıyor. Onu da 11 saniye geriden Kevin Benavides takip ediyor. Benavides de zorlu bir gün geçirmesinin ardından sekizinci etapta ilk ona giremedi.

Lorenzo Santolino 21 dakika 9 saniye geride yedinci ve Stefan Svitko 26 dakika 51 saniye geride sekizinci sırada.

Price uzun süre sonra ilk ona yükseldi. KTM sürücüsü 32 dakika 30 saniye geride dokuzuncu sırada yer alıyor. Çaylak Klein ise 35 dakika 26 saniye geride 10. sırada.

Öte yandan Ross Branch de Skyler Howes ve Daniel Sanders'tan sonra ralliden çekilen bir başka isim oldu.

8. etabın ardından genel klasman (motosiklet):

Poz. #. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 3 Sam Sunderland KTM 27:38:42 00:00:00 2 52 Matthias Walkner KTM 27:42:27 +00:03:45 00:00:00 3 42 Adrien van Beveren YAMAHA 27:43:25 +00:04:43 00:00:00 4 7 Pablo Quintanilla HONDA 27:44:12 +00:05:30 00:00:00 5 88 Joan Barreda HONDA 27:53:20 +00:14:38 00:01:00 6 1 Kevin Benavides KTM 27:53:29 +00:14:47 00:00:00 7 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 27:59:51 +00:21:09 00:00:00 8 142 Stefan Svitko KTM 28:05:33 +00:26:51 00:00:00 9 18 Toby Price KTM 28:11:12 +00:32:30 00:06:00 10 43 Mason Klein KTM 28:14:08 +00:35:26 00:00:00