2022 Dakar Rallisi 8. etap: Ekstrom, Audi ile kazandı, Al-Attiyah zorlandı

2022 Dakar Rallisi bugün Al Dawadimi ve Wadi ad Dawasir arasında gerçekleştirilen 395 kilometrelik sekizinci etapla, kaldığı yerden devam etti.

Etaba genel olarak Audi sürücüleri damga vurdu. Başlangıçta ilk sıra iki kez DTM şampiyonu Mattias Ekstrom'deydi. Daha sonra ilk sırayı takım arkadaşı Stephane Peterhansel ve ardından Bahrain Raid Xtreme sürücüsü Sebastien Loeb aldı.

Etabın ikinci kısmında Peterhansel tekrar liderliğe otursa da, sonrasında Ekstrom bir kez daha öne geçti ve etabı kazanan isim oldu.

İsveçli sürücü bu etabı 3 saat 43 dakika 21 saniyede tamamladı. Peterhansel, yakın geçen mücadeleyi 49 saniye geride ikinci bitirdi.

İlk üç Audi sürücülerine gidecek gibiydi fakat Loeb, Carlos Sainz'ın sadece 3 saniye önünde üçüncü sırada yer aldı.

Loeb, etabın başlangıcında lastik patlatmasına rağmen geri dönmeyi başardı.

En iyi Toyota sürücüsü Henk Lategan'dı. Nasser Al-Attiyah'ın zorlandığı etapta Lategan 3 dakika 20 saniye geride beşinci oldu.

Orlando Terranova altıncı, Matthieu Serradori yedinci, Jakup Przygonski sekizinci ve Giniel de Villiers dokuzuncu oldu. İlk onu Yazeed Al-Rajhi tamamladı.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiya, Matthieu Baumel Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Gözler genel klasman lideri Nasser Al-Attiyah üzerindeydi. Katarlı sürücü, yaşadığı teknik sorunlar ve lastik patlamasının ardından 11. sırada yer aldı.

Toyota sürücü, arka diferansiyelin aşırı ısınması nedeniyle iki tekerlek çekiş sistemiyle devam etmek zorunda kaldı ve etabı Ekstrom'ün 10 dakika gerisinde tamamladı.

Yine de önceki günlerde açtığı fark sayesinde, genel klasmanda Loeb'ün 37 dakika 58 saniye önünde liderliğini koruyor.

Yazeed Al Rajhi 53 dakika 13 saniye geride üçüncü, Jakup Przygonski 1 saat 28 dakika 6 saniye geride dördüncü ve Orlando Terranova 1 saat 31 dakika 39 saniye geride beşinci sırada.

Vladimir Vasilyev, Giniel de Villiers, Sebastian Halpern, Martin Prokop ve Matthieu Serradori, ilk 10'u tamamlayan isimler.

Ekstrom bu sonuçların ardından genel klasmanda 11. sırada yer alırken, Carlos Sainz ise yaklaşık 4 saat geride 18. sırada.

Sekizinci etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. # Sürücü Marko Zaman Fark Ceza 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 27:45:52 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 28:23:50 +00:37:58 00:00:00 3 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 28:39:05 +00:53:13 00:00:35 4 203 Jakub Przygosnki MINI 29:13:58 +01:28:06 00:00:00 5 221 Orlando Terranova PRODRIVE 29:17:31 +01:31:39 00:12:00 6 208 Vladimir Vasilyev BMW 29:26:49 +01:40:57 00:05:00 7 209 Giniel de Villiers TOYOTA 29:54:57 +02:09:05 00:22:00 8 212 Sebastian Halpern MINI 30:17:23 +02:31:31 00:15:00 9 224 Martin Prokop FORD 30:26:21 +02:40:29 00:15:00 10 233 Matthieu Serradori CENTURY 30:57:33 +03:11:41 00:30:00