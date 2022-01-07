2022 Dakar Rallisi 6. etap: Terranova kazandı, Al-Attiyah farkı tekrar açtı

2022 Dakar Rallisi'nin 348 kilometrelik altıncı etabı bugün Riyad yakınlarında gerçekleştirildi. Etap içerisinde liderlik birden fazla kez el değiştirdi.

Audi ile şimdiye kadar zorlu bir ralli geçiren Carlos Sainz, başlangıçta çok iyi başladı ve ilk kısmı lider geçti. Daha sonra ciddi bir vakit kaybeden Sainz geriye düşerken, liderlik Yazeed Al Rajhi'ye geçti.

Onun da liderliği kısa sürerken, ilk sırayı Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'a kaptırdı. Katarlı sürücü iyi bir tempo yakalasa da, gizemli şekilde vakit kaybetmeye başladı ve yeni lider Orlando Terranova oldu.

Kalan bölümde hata yapmayan Arjantinli sürücü, etabı ilk sırada tamamladı.

Eski DTM şampiyonu Mattias Ekstrom, şimdiye kadarki en iyi etaplarından birisini çıkardı ve öndekilerin sorunlarını en iyi şekilde değerlendirerek 1 dakika 6 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle en iyi etap sonucunu aldı.

Al Rajhi, bir ara altıncılığa kadar geriledi fakat sonrasında geri döndü ve 1 dakika 49 saniye geride üçüncü oldu.

Brian Baragwanath, 3 dakika 6 saniye geride dördüncü olurken, Nani Roma zorlu etabı beşinci sırada tamamladı.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Nasser Al-Attiyah, son bölümde kaybettiği zamanın ardından etabı 6 dakika 16 saniye geride 10. sırada tamamladı. Fakat Katarlı sürücü, genel klasmandaki liderliğini daha da artırdı çünkü ana rakibi Sebastien Loeb, bir navigasyon hatası yaparak yanlış yöne gitti ve yaklaşık 25 dakika kaybetti.

Son bölümde toparlanıp, etabı 21 dakika 31 saniye geride tamamlamasına rağmen Loeb, genel klasmanda geriye düşmekten kurtulamadı.

Bu sonuçların ardından Al-Attiyah, genel klasmanda 20 saat 37 dakika 24 saniye ile ilk sırada yer alıyor.

Suudi Arabistanlı sürücü Al-Rajhi 50 dakika 19 saniye geride ikinci sıraya çıkarken, Loeb 50 dakika 25 saniye geride üçüncü sıraya geriledi.

Lucio Alvarez, 1 saat 6 dakika geride dördüncü, Jakup Przygonski ise 1 saat 16 dakika geride beşinci sırada yer alıyor.

İlk onu Vladimir Vasilyev, Orlando Terranova, Martin Prokop, Sebastian Halpern ve Vaidotas Zala tamamlıyor.

Carlos Sainz, bu etapta kaybettiği 40 dakikanın ardından genel klasmanda 21. sıraya geriledi.

Altıncı etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. #. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 20:37:24 00:00:00 2 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 21:27:43 +00:50:19 00:02:00 3 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 21:27:49 +00:50:25 00:00:00 4 222 Lucio Alvarez TOYOTA 21:44:22 +01:06:58 00:00:00 5 203 Jakub Przygonski MINI 21:53:49 +01:16:25 00:00:00 6 208 Vladimir Vasilyev BMW 21:59:32 +01:22:08 00:00:00 7 221 Orlando Terranova PRODRIVE 22:01:24 +01:24:00 00:12:00 8 209 Martin Prokop FORD 22:07:54 +01:30:30 00:07:00 9 223 Sebastian Halpern MINI 22:14:49 +01:37:25 00:00:00 10 234 Vaidotas Zala MINI 22:48:41 +02:11:17 00:03:00