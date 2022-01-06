2022 Dakar Rallisi 5. etap: Lategan, Loeb'ün önünde kazandı, Al-Attiyah 8. oldu

2022 Dakar Rallisi'nin beşinci etabı bugün Riyad yakınlarındaki 421 kilometrelik özel etapta gerçekleştirildi ve Henrik Lategan, çarşamba günkü dramadan sonra oldukça iyi bir tempo yakaladı.

Etabın başlangıcında liderlik, Suudi Arabistanlı X-Raid Mini sürücüsü Yaris Seaidan'ındı. Kısa bir süre sonra ilk sırayı Henrik Lategan aldı.

Bir süre sonra Audi sürücüsü Stephan Peterhansel ilk sıraya yükselse de, Carlos Sainz'a yardım etmek için durmak zorunda kaldı ve liderlik bir kez daha Toyota sürücüsüne geçti.

Kalan bölümde çok iyi bir tempo yakalayan Lategan, beşinci etabın galibi oldu. Lategan bir süre de aracın kapısı açık şekilde gitmek zorunda kaldı.

Genel klasmanda Nasser Al-Attiyah'ın en yakın takipçisi olan Sebastien Loeb, etabın orta kısmında 18. sıraya kadar gerilemesine rağmen, son bölümde tempo yükseltti ve 1 dakika 58 saniye geride ikinci oldu.

Lucio Alvarez, bir ara ikinciliğe yükselse de, son bölümde Loeb'e geçildi ve Fransız sürücünün 12 saniye gerisinde üçüncü oldu. Onu da Matthieu Serradori takip etti. Guerlain Chicherit'in beşinci olduğu etapta Jakup Przygonski altıncı, 5 saat zaman cezası bulunan Giniel de Villiers yedinci oldu.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Üç kez Dakar galibi Nasser Al-Attiyah, ancak sekizinci olabildi ve bu yılki etkinlikteki en kötü sonucunu aldı. Ancak Katarlı sürücü, liderin sadece beş dakika gerisinde kaldı.

Bu sonuçların ardından Al-Attiyah, genel klasmanda Loeb'ün 35 dakika önünde ilk sıradaki yerini koruyor.

Alvarez, 51 dakika 15 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Yazeed Al Rajhi 1 saat 6 dakika geride kalmış durumda.

Vladimir Vasilyev 1 saat 7 dakika geride beşinci sırada yer alırken, Przygonski 1 saat 10 dakika geride altıncı sırada bulunuyor.

Audi için pek de iyi bir gün olmadı. Carlos Sainz ilk beş için mücadele ederken arka süspansiyonunu kırdı ve değişim için Peterhansel'i beklemek zorunda kaldı. Sonrasında etaba dönse de, epey geride kaldı.

Sainz'ın yaşadığı sorunların ardından genel klasmandaki en iyi Audi sürücüsü, 16. sırada yer alan Mattias Ekstrom. Sainz ise 21. sıraya kadar gerilemiş durumda.

Beşinci etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. #. Sürücü Araç Zaman Fark Ceza 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 17:24:23 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 17:59:33 +00:35:10 00:00:00 3 222 Lucio Alvarez TOYOTA 18:15:38 +00:51:15 00:00:00 4 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 18:30:46 +01:06:23 00:02:00 5 208 Vladimir Vasilyev BMW 18:32:15 +01:07:52 00:00:00 6 203 Jakub Przygonski MINI 18:34:47 +01:10:24 00:00:00 7 223 Sebastian Halpern MINI 18:46:24 +01:22:01 00:00:00 8 221 Orlando Terranova PRODRIVE 18:49:39 +01:25:16 00:07:00 9 209 Martin Prokop FORD 18:55:24 +01:31:01 00:07:00 10 212 Mathieu Serradori CENTURY 19:32:12 +02:07:49 00:15:00