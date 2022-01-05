2022 Dakar Rallisi 4. etap: Barreda kazandı, Petrucci yıldızlaştı

2022 Dakar Rallisi'nin Al Qaisumah ve Riyad arasında yer alan 464 kilometrelik en uzun etabında keyifli bir mücadele vardı.

Bu yıl kariyerindeki ilk Dakar Rallisi'ne katılan Danilo Petrucci, bugün gerçekleştirilen dördüncü etabın ilk kısmında en hızlı isimdi ve ardından liderliği Joan Barreda'ya kaybetti.

İspanyol sürücü, liderliği almasının ardından farkı yavaşça açtı ve 4 dakika 37 saniye farkla bu yılki ikinci etap zaferini elde etti.

İkincilik Petrucci'ye gidecek gibiydi fakat Pablo Quintanilla da İtalyan sürücüyü geride bıraktı ve ikinci oldu. Honda böylelikle 1-2 oldu.

Petrucci 4 saatten fazla süren etapta oldukça güçlü bir performans sergiledi ve 6 dakika 53 saniye geride üçüncü olarak, Dakar kariyerinin en iyi sonucunu yakalamış oldu.

Sherco TVS takımı, şimdiye kadar Dakar'da güçlü bir performans sergiledi. Takım adına mücadele eden Rui Goncalves, Barreda'nın sekiz dakika gerisinde dördüncü olurken, takım arkadaşı Lorenzo Santolino, onun hemen arkasında beşinci sırada yer aldı.

#3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland Fotoğraf: GasGas Factory Racing

Luciano Benavides altıncı olurken, Sam Sunderland etabı yedinci en hızlı isim olarak tamamladı. Ancak GasGas sürücüsü, genel klasmanda liderliğini koruyor.

Takım arkadaşı Daniel Sanders ise zorlu bir gün geçirmesinin ardından 18 dakika geride 17. oldu.

KTM için oldukça zor bir gün oldu. Petrucci dışında ilk 10'a giren tek KTM sürücüsü Matthias Walkner'dı ve o da sekizinci oldu. Toby Price ise ancak 30. olabildi.

Yamaha'da Adrien van Beveren 12. sırada yer alıp, ikinciliği Walkner'a kaybederken, Andrew Short ve Ross Branch sırasıyla 14. ve 15. sırada yer aldı.

Sunderland bu sonuçlarla genel klasmanda Walkner'ın üç dakika önünde ilk sırada yer alırken, Adrian van Beveren 4 dakika 54 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

İlk beşi Sanders ve Lorenzo Santolino tamamlarken, Pablo Quintanilla liderle arayı 11 dakika 13 saniyeye indirdi.

Barreda ise 13 dakika 12 saniye geride yedinci sırada yer alıyor.

İlk onu Howes, Stefan Svitko ve Kevin Benavides tamamlıyor.

Güncelleme: Petrucci, etabın ardından aldığı 10 dakikalık cezayla, üçüncü sıradan 15. sıraya geriledi.

Dördüncü etabın ardından genel klasman (motosiklet):

Poz. #. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 3 Sam Sunderland GASGAS 15:30:01 00:00:00 2 52 Matthias Walkner KTM 15:33:01 +00:03:00 00:00:00 3 42 Adrien van Beveren YAMAHA 15:34:55 +00:04:54 00:00:00 4 4 Daniel Sanders GASGAS 15:37:08 +00:07:07 00:00:00 5 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 15:40:29 +00:10:28 00:00:00 6 7 Pablo Quintanilla HONDA 15:41:14 +00:11:13 00:00:00 7 88 Joan Barreda HONDA 15:43:13 +00:13:12 00:00:00 8 5 Skyler Howes HUSQVARNA 15:45:17 +00:15:16 00:00:00 9 142 Stefan Svitko KTM 15:50:43 +00:20:42 00:00:00 10 1 Kevin Benavides KTM 15:55:13 +00:25:12 00:00:00