2022 Dakar Rallisi 4. etap: Al-Attiyah kazandı, Sainz sorun yaşadı

Çarşamba günü Al Qaisumah ve Riyad arasındaki 465 kilometrelik etapta keyifli bir mücadele vardı.

Başlangıçta liderliği, Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah ele geçirdi ve bir süre lider gitti. Üçüncü noktaya gelindiğinde Toyota Gazoo Racing'den takım arkadaki Henk Latedan ilk sırayı aldı.

Fakat Toyota sürücüsü, sağ arka tekerleğindeki bir problem nedeniyle etabın 310. kilometresinde durdu ve sorunu kendi başına tamir edemediği için destek çağrısında bulundu.

Bunun üzerine liderlik Audi sürücüsü Carlos Sainz'a geçti. Sainz, liderliği almasının ardından farkı biraz açtı. Ancak o da sorun yaşamaya başladı ve bunun üzerine Yazeed Al Rajhi ilk sıraya yükseldi.

Toyota sürücüsü etabı ilk sırada tamamlasa da, hız aşımı nedeniyle aldığı iki dakikalık cezanın ardından geriye düştü.

Sonuç olarak zafer, Toyota fabrika takımı sürücüsü Nasser Al-Attiyah'a gitmiş oldu. Katarlı sürücü, bu sonuçla genel klasmanda liderliğini biraz daha artırdı.

Al-Attiyah'ın en yakın rakibi Sebastien Loeb, etaba pek iyi başlayamasa da iyi bir geri dönüşe imza attı ve 25 saniye geride ikinci oldu.

Sainz, yaşadığı sorunun ardından Loeb'ün 2 saniye gerisinde üçüncü oldu. Yasir Seaidan 1 dakika 34 saniye geride dördüncü, Yazeed Al Rajhi 1 dakika 46 saniye geride beşinci ve Giniel de Villiers 3 dakika 55 saniye geride altıncı oldu.

Audi Stephan Peterhansel, bir amortisör problemi nedeniyle yolda kaldı ve şu anda yardım bekliyor. Takım arkadaşı Mattias Ekstrom ise, henüz belli olmayan bir sebepten ötürü 40 dakika geride kaldı.

Bu sonuçların ardından Al-Attiyah, genel klasmanda Loeb'ün 38 dakika 5 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Al Rajhi iyi performansının ardından genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi ancak Al-Attiyah'ın 49 dakika 15 saniye gerisinde.

De Villiers ise Al Rajhi'yi 2 saniye geriden takip ediyor. Lucio Alvers beşinci, Vladimir Vasilyev altıncı, Jakup Przygonski yedinci ve Martin Prokop sekizinci sırada

. İlk onu Orlando Terranova ve Sebastian Halpern tamamlıyor.

Audi sürücüleri arasında en iyisi olan Carlos Sainz, genel klasmanda 16. sıraya yükseldi.

Dördüncü etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. #. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 13:26:02 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 14:04:07 +00:38:05 00:00:00 3 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 14:15:17 +00:49:15 00:02:00 4 207 Giniel de Villiers TOYOTA 14:15:19 +00:49:17 00:05:00 5 222 Lucio Alvarez TOYOTA 14:20:00 +00:53:58 00:00:00 6 208 Vladimir Vasilyev BMW 14:29:54 +01:03:52 00:00:00 7 203 Jakub Przygosnki MINI 14:37:59 +01:11:57 00:00:00 8 209 Martin Prokop FORD 14:39:28 +01:13:26 00:00:00 9 221 Orlando Terranova PRODRIVE 14:42:44 +01:16:42 00:00:00 10 223 Sebastian Halpern MINI 14:43:25 +01:17:23 00:00:00