2022 Dakar Rallisi 3. etap: Sainz, elektrikli Audi ile en hızlısı, Al-Attiyah farkı açtı

Pazartesi günkü umut verici etabın üçüncü hızlı ismi olan Sainz, kısaltılmış 255 kilometrelik 3. etapta, Toyota sürücüsü Henk Lategan'ı 38 saniye ile geride bıraktı ve 2022 Dakar Rallisi'ndeki ilk zaferini elde etti.

Lategan, etaba hızlı başlayan taraftı ve ilk bölümlerde en hızlı isimdi. Ancak bitime kısa bir süre kala Sainz liderliğe yükseldi ve 38 saniye farkla etabı ilk sırada tamamladı.

Kariyerinin 40. etap zaferini alan Sainz, aynı zamanda Audi'nin elektrikli aracının da Dakar'daki ilk etap zaferini kazanmış oldu.

Sainz dışındaki diğer Audi sürücüleri de çok iyi performans sergiledi. Rallinin ilk gününde şanssızlık yaşayan 2021 Dakar Rallisi galibi Stephan Peterhansel, üçüncü olurken, takım arkadaşı Mattias Ekstrom beşinci oldu.

Peterhansel ve Ekstrom'u, Bahrain Raid Xtreme ile dördüncü sırada yer alan 2014 Dakar Rallisi galibi Nani Roma ayırdı.

Fakat Roma'nın takım arkadaşı ve dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb içinse pek de parlak bir gün olmadı. Pazartesi günkü etabı kazanan Loeb, genel klasman lideri Nasser Al-Attiyah ile arasındaki farkı 10 dakikanın altına indirmişti. Ancak bugünkü etapta teknik arıza yaşadı. Başlangıçta çekiş sistemi arızalanan Loeb, ardından iki lastik patlattı. Hal böyle olunca Loeb, 30 dakikadan fazla bir süre kaybetti ve gerilerde kaldı.

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Fotoğraf: A.S.O.

Loeb'ün yaşadığı sıkıntılar, Toyota fabrika takımı sürücüsü Al-Attiyah içinse bulunmaz bir nimetti. Etabı sekizinci tamamlayan Katarlı sürücü, Loeb'ün kaybettiği vakitle birlikte, en yakın rakibi ile arasındaki farkı 37 dakika 40 saniyeye çıkardı.

Overdrive Toyota sürücüsü Lucio Alvarez, üçüncü etabın ardından genel klasmanda 42 dakika 6 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Toyota fabrika takımı sürücüsü Giniel de Villiers, ikinci etapta bir motosiklet sürücüsüne çarpıp, beş dakika ceza almasına rağmen dördüncü, Toyota'nın bir başka sürücüsü Yazeed Al Rajhi ise 47 dakika 29 saniye geride beşinci sırada yer alıyor. Böylelikle ilk beşte dört Toyota sürücüsü yer alıyor.

İlk ondaki diğer isimler Vladimir Vasilyev, Sebastian Halpern, Jakup Przygosnki, Orlando Terranova ve Roma oldu.

Audi sürücüleri arasında en iyisi, 2 saat geride kalan ve 18. sırada yer alan Mattias Ekstrom. Sainz 21. sırada yer alırken, Peterhansel zaten epey geride yer alıyor.

Üçüncü etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. #. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 09:31:22 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 10:09:02 +00:37:40 00:00:00 3 222 Lucio Alvarez TOYOTA 10:13:28 +00:42:06 00:00:00 4 207 Giniel de Villiers TOYOTA 10:16:44 +00:45:22 00:05:00 5 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 10:18:51 +00:47:29 00:00:00 6 208 Vladimir Vasilyev BMW 10:20:55 +00:49:33 00:00:00 7 223 Sebastian Halpern MINI 10:32:54 +01:01:32 00:00:00 8 203 Jakub Przygosnki MINI 10:38:09 +01:06:47 00:00:00 9 221 Orlando Terranova PRODRIVE 10:39:26 +01:08:04 00:00:00 10 204 Nani Roma PRODRIVE 10:52:01 +01:20:39 00:00:00