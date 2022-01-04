2022 Dakar Rallisi 3. etap: Rodrigues kazandı, Sunderland liderliğini devam ediyor

Şiddetli yağmur ve sel nedeniyle kısaltılan 155 km'lik 3. etaba Daniel Sanders hızlı başladı. Pazartesi günü liderliği Sam Sunderland'e kaybeden Sanders, başlangıçta çok iyi bir tempo yakaladı ve uzun süre lider gitti.

GasGas sürücüsü, son bölüme kadar liderliğini korusa da, son 35 km'lik bölümde 4 dakika vakit kaybetti ve bu da liderliğin Rodrigues'e geçmesi anlamına geliyordu.

Sonuç olarak Rodrigues, etabı en hızlı tamamlayan isim oldu ve kariyerinin ilk Dakar etap zaferini elde etti.

Bu, aynı zamanda Hintli üretici Hero'nun da ilk zaferiydi.

İki kez Dakar Rallisi galibi Toby Price, Rodrigues'in 1 dakika 3 saniye ardında ikinci oldu ve 2022'de şimdiye kadarki en iyi sonucunu aldı.

20 yaşındaki çaylak Mason Klein, KTM ile bir başka etkileyici performans daha ortaya koydu ve etabı 1 dakika 14 saniye geride üçüncü sırada tamamladı. Onu da Husqvarna'dan Skyler Howes takip etti.

Sanders, kaybettiği zamanın ardından etabı 2 dakika 55 saniye geride beşinci sırada tamamlarken, onu Yamaha'dan Andrew Short ve 2020 Dakar Rallisi galibi Ricky Brabec takip etti.

KTM'den Kevin Benavides ve Yamaha'dan Adrien van Beveren, 2018 Dakar Rallisi galibi Matthias Walkner'ın önünde sekizinci ve dokuzuncu oldular.

Honda'dan Joan Barreda, Pazartesi günkü etabı kazanmış ve mücadeleye geri dönmüştü. Ancak bugünkü etapta işler pek de istediği gibi gitmedi ve 10 dakikadan fazla zaman kaybedip, günü 24. sırada tamamladı.

Genel klasman lideri Sam Sunderland de epey vakit kaybetti ve 7 dakika 30 saniye geride ancak 17. olabildi.

Sunderland bu sonuca rağmen genel klasmanda Adrian van Beveren'in 4 saniye önünde ilk sıradaki yerini koruyor.

Walkner 1 dakika 30 saniye geride üçüncü, Howes 3 dakika 55 saniye geride dördüncü ve Sanders 8 dakika 54 saniye geride beşinci sırada.

Lorenzo Santolino, üçüncü etap sonrası 11 dakika 47 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

İlk onu Pablo Quintanilla, Kevin Benavides, Stefan Svitko ve Aaron Mare tamamlıyor.

Petrucci geri döndü

Pazartesi günü motosikletinde yaşadığı sorunun ardından ikinci etapta yolda kalan Danilo Petrucci, 3. etapta mücadeleye geri döndü.

Tech3 KTM renkleriyle yarışan İtalyan sürücü, 22. en hızlı zamanı yaptı ve hem Barreda hem de Quintanilla'yı geçmiş oldu.

3. etabın ardından genel klasman (Motosiklet):

Poz. #. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 3 Sam Sunderland GasGas 11:13:40 00:00:00 2 42 Adrien van Beveren Yamaha 11:13:44 +00:00:04 00:00:00 3 52 Matthias Walkner KTM 11:15:10 +00:01:30 00:00:00 4 5 Skyler Howes Husqvarna 11:17:35 +00:03:55 00:00:00 5 4 Daniel Sanders GasGas 11:22:34 +00:08:54 00:10:00 6 15 Lorenzo Santolino Sherco 11:25:27 +00:11:47 00:00:00 7 7 Pablo Quintanilla Honda 11:30:31 +00:16:51 00:00:00 8 1 Kevin Benavides KTM 11:31:25 +00:17:45 00:00:00 9 142 Stefan Svitkko Slovnaft KTM 11:31:34 +00:17:54 00:00:00 10 6 Aaron Mare Hero 11:32:21 +00:18:41 00:00:00