2022 Dakar Rallisi 2. etap: Loeb kazandı, Al-Attiyah'la farkı azalttı

Prodrive tarafından yönetilen Bahrain Raid Xtreme ekibinde mücadele eden Loeb, 2022 Dakar Rallisi'nin 338 kilometrelik ikinci etabında, Dakar kariyerinin 15. ve 2019'dan bu yana ilk etap zaferini elde etti.

Fransız sürücü, ilk kısımda Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'a karşı 12 saniyelik bir avantaja sahipti ve bundan sonra avantajını kademeli olarak artırdı.

Etabı 3 dakika 28 saniye farkla ilk sırada tamamlayan Loeb, yıllar sonra ilk etap zaferini aldı.

Sonuç, Loeb'ün genel klasman lideri Al-Attiyah ile arasındaki farkı azaltmasına yardım etti ancak üçüncü etap öncesinde Katarlı sürücünün 9 dakika 16 saniye farkla üstünlüğü bulunuyor.

Pazar günü oldukça zorlanan Audi sürücüleri, pazartesi günü mücadeleye geri döndüler ve Carlos Sainz, ikinci etabın en hızlı üçüncü zamanına imza attı.

Navigasyon sorunları nedeniyle iki saatten fazla bir süre kaybeden üç kez Dakar Rallisi galibi Sainz, pazartesi günkü etabı 5 dakika 52 saniye geride üçüncü sırada tamamlayarak, Audi sürücüleri arasında en iyisi oldu.

İlk etabı bitiremediği için 16 saatlik bir ceza alan Stephane Peterhansel, Sainz'ın ardında dördüncü sırada yer aldı fakat aradaki büyük fark göz önüne alındığında, artık galibiyet mücadelesi içerisinde yer almıyor.

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Üç BRX aracından ikincisini süren Nani Roma, beşinci olurken, Overdrive sürücüsü Yazeed Al Rajhi altıncı, Toyota'dan Henk Lategan yedinci ve takıma arkadaşı Giniel de Villiers sekizinci oldu.

İki kez DTM şampiyonu Mattias Ekstrom (Audi) dokuzuncu olurken, ilk onu Overdrive sürücüsü Bernhard Ten Brinke tamamladı.

Genel klasmana bakıldığında, Al Attiyah liderliğini sürdürürken, Loeb 9 dakika 16 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

Lucio Alvarez, 40 dakika 53 saniye geride üçüncü ve De Villiers 41 dakika 22 saniye geride dördüncü sırada bulunuyor. Böylelikle ilk dörtte üç Toyota sürücüsü yer alıyor.

BMW sürücüsü Vladimir Vasilyev beşinci, Martin Prokop altıncı, Sebastian Halpern yedinci ve Al-Rajhi sekizinci sırada.

İlk onu Jakup Przygonski ve Orlando Terranova tamamlıyor.

İlk onda hiçbir Audi sürücüsü yer almıyor. Ekström ancak 25. sırada yer alırken, Carlos Sainz 31. sırada bulunuyor.

İkinci etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. #. Sürücü Araç Zaman Fark 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 06:59:21 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 07:08:37 +00:09:16 3 222 Lucio Alvarez TOYOTA 07:40:14 +00:40:53 4 207 Giniel de Villiers TOYOTA 07:40:43 +00:41:22 5 208 Vladimir Vasilyev BMW 07:43:00 +00:43:39 6 209 Martin Prokop FORD 07:44:14 +00:44:53 7 223 Sebastian Halpern MINI 07:46:38 +00:47:17 8 205 Yazeed Al-Rajhi TOYOTA 07:48:14 +00:48:53 9 203 Jakub Przygonski MINI 07:58:42 +00:59:21 10 221 Orlando Terranova PRODRIVE 08:04:24 +01:05:03