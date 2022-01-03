2022 Dakar Rallisi 2. etap: Barreda kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi

Ralliye hızlı başlayan ve ilk günü lider kapatan GasGas sürücüsü Daniel Sanders, 338 kilometrelik ikinci etabın ilk bölümünde rakiplerine biraz zaman kaybetti ve daha sonra navigasyon hatası yaparak daha da geriye düştü.

Ralliye epey zor bir başlangıç yapan Barreda, zorlu etapta en kusursuz sürüşü yapan isimdi ve bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, Dakar kariyerindeki 28. etap zaferini elde etti. Böylelikle genel klasmanda ilk ona girmiş oldu.

Etabın ilk üç noktasındaki en hızlı isim Rui Goçalves'ti, sonrasında liderliği Barreda aldı ve son bölümde farkı açarak, etabı Sam Sunderland'in 5 dakika 33 saniye önünde kazandı.

2017 Dakar galibi Sunderland, şimdiye kadar çeşitli şanssızlıklar ve sorunlar yaşamasına rağmen, ikinci etaptaki performansıyla genel klasmanda liderliğe çıktı.

#3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland Photo by: Red Bull Content Pool

Sunderland'in takım arkadaşı Kevin Benavides etabı üçüncü tamamlarken, Toby Price dördüncü ve Skyler Howes beşinci oldu.

Joaquim Rodrigues, Hero ile etkileyici bir altıncılık alırken, Barreda'nın zamanından sadece 10 dakika civarı yavaştı.

Stefan Svitoko (Slovnaft KTM) yedinci olurken, ilk onu Adrien van Beveren, Andrew Short ve Aaron Mare tamamladı.

İlk ona giremeyen Sanders, Barreda'ya yaklaşık 25 dakika kaybetmesinin ardından 22. sırada yer aldı. Güne genel klasman ikincisi olarak başlayan Pablo Quintanilla ise ancak 25. olabildi.

Bu sonuçların ardından Sunderland, Yamaha sürücüsü van Beveren'in 2 dakika 51 saniye önünde ilk sırada yer alıyor. Sanders liderliği kaybetmesinin ardından 3 dakika 29 saniye geride üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

Matthias Walkner en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü, Skyler Howes beşinci ve Lorenzo Santolino altıncı sırada yer alıyor.

Quintanilla, sorunlu günün ardından yedinci sıraya kadar geriledi. İlk onu Stefan Svitko, Aaron Mare ve Barreda tamamlıyor.

Petrucci'nin şanssızlığı

Pazar günkü ilk etapta etkileyici şekilde 13. sıraya yükselen eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci için işler, pazartesi günü pek de olumlu gitmedi.

Güne oldukça iyi başlayan Petrucci, dördüncü sıraya kadar yükselmişti ancak 115. kilometreye geldiğinde, Tech 3 KTM'sinde sorun ortaya çıktı ve bunu tamir edemeyen Petrucci, etaptan çekilmek zorunda kaldı.

Petrucci, salı günü ralliye dönecek fakat iyi bir sonuç alma hayalleri suya düştü.

Dakar Rallisi 2. etabın ardından genel klasman (motosiklet):

Poz. #. Sürücü Marko Zaman Fark 1 3 Sam Sunderland GasGas 08:31:29 2 42 Adrien van Beveren YAMAHA 08:34:20 +00:02:51 3 4 Daniel Sanders GasGas 08:34:58 +00:03:29 4 52 Matthias Walkner KTM 08:35:37 +00:04:08 5 5 Skyler Howes HUSQVARNA 08:41:28 +00:09:59 6 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 08:42:24 +00:10:55 7 7 Pablo Quintanllia HONDA 08:44:00 +00:12:31 8 142 Stefan Svitko Slovnaft KTM 08:49:08 +00:17:39 9 6 Aaron Mare HERO 08:50:10 +00:18:41 10 88 Joan Barreda HONDA 08:51:54 +00:20:25