2022 Dakar Rallisi 2. etap: Barreda kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi
Honda sürücüsü Joan Barreda, 2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını kazanan isim olurken, Sam Sunderland genel klasmanda ikinci sıraya yükseldi.
Ralliye hızlı başlayan ve ilk günü lider kapatan GasGas sürücüsü Daniel Sanders, 338 kilometrelik ikinci etabın ilk bölümünde rakiplerine biraz zaman kaybetti ve daha sonra navigasyon hatası yaparak daha da geriye düştü.
Ralliye epey zor bir başlangıç yapan Barreda, zorlu etapta en kusursuz sürüşü yapan isimdi ve bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, Dakar kariyerindeki 28. etap zaferini elde etti. Böylelikle genel klasmanda ilk ona girmiş oldu.
Etabın ilk üç noktasındaki en hızlı isim Rui Goçalves'ti, sonrasında liderliği Barreda aldı ve son bölümde farkı açarak, etabı Sam Sunderland'in 5 dakika 33 saniye önünde kazandı.
2017 Dakar galibi Sunderland, şimdiye kadar çeşitli şanssızlıklar ve sorunlar yaşamasına rağmen, ikinci etaptaki performansıyla genel klasmanda liderliğe çıktı.
#3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland
Photo by: Red Bull Content Pool
Sunderland'in takım arkadaşı Kevin Benavides etabı üçüncü tamamlarken, Toby Price dördüncü ve Skyler Howes beşinci oldu.
Joaquim Rodrigues, Hero ile etkileyici bir altıncılık alırken, Barreda'nın zamanından sadece 10 dakika civarı yavaştı.
Stefan Svitoko (Slovnaft KTM) yedinci olurken, ilk onu Adrien van Beveren, Andrew Short ve Aaron Mare tamamladı.
İlk ona giremeyen Sanders, Barreda'ya yaklaşık 25 dakika kaybetmesinin ardından 22. sırada yer aldı. Güne genel klasman ikincisi olarak başlayan Pablo Quintanilla ise ancak 25. olabildi.
Bu sonuçların ardından Sunderland, Yamaha sürücüsü van Beveren'in 2 dakika 51 saniye önünde ilk sırada yer alıyor. Sanders liderliği kaybetmesinin ardından 3 dakika 29 saniye geride üçüncü sıraya gerilemiş durumda.
Matthias Walkner en iyi KTM sürücüsü olarak dördüncü, Skyler Howes beşinci ve Lorenzo Santolino altıncı sırada yer alıyor.
Quintanilla, sorunlu günün ardından yedinci sıraya kadar geriledi. İlk onu Stefan Svitko, Aaron Mare ve Barreda tamamlıyor.
Petrucci'nin şanssızlığı
Pazar günkü ilk etapta etkileyici şekilde 13. sıraya yükselen eski MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci için işler, pazartesi günü pek de olumlu gitmedi.
Güne oldukça iyi başlayan Petrucci, dördüncü sıraya kadar yükselmişti ancak 115. kilometreye geldiğinde, Tech 3 KTM'sinde sorun ortaya çıktı ve bunu tamir edemeyen Petrucci, etaptan çekilmek zorunda kaldı.
Petrucci, salı günü ralliye dönecek fakat iyi bir sonuç alma hayalleri suya düştü.
Dakar Rallisi 2. etabın ardından genel klasman (motosiklet):
|Poz.
|#.
|Sürücü
|Marko
|Zaman
|Fark
|1
|3
|Sam Sunderland
|GasGas
|08:31:29
|2
|42
|Adrien van Beveren
|YAMAHA
|08:34:20
|+00:02:51
|3
|4
|Daniel Sanders
|GasGas
|08:34:58
|+00:03:29
|4
|52
|Matthias Walkner
|KTM
|08:35:37
|+00:04:08
|5
|5
|Skyler Howes
|HUSQVARNA
|08:41:28
|+00:09:59
|6
|15
|Lorenzo Santolino
|SHERCO FACTORY
|08:42:24
|+00:10:55
|7
|7
|Pablo Quintanllia
|HONDA
|08:44:00
|+00:12:31
|8
|142
|Stefan Svitko
|Slovnaft KTM
|08:49:08
|+00:17:39
|9
|6
|Aaron Mare
|HERO
|08:50:10
|+00:18:41
|10
|88
|Joan Barreda
|HONDA
|08:51:54
|+00:20:25