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Dakar / Dakar Etap raporu

2022 Dakar Rallisi 11. etap: Sainz kazandı, Al-Attiyah zafere yaklaştı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını Audi sürücüsü Carlos Sainz kazanırken, Nasser Al-Attiyah son güne rahat şekilde lider gidiyor.

2022 Dakar Rallisi 11. etap: Sainz kazandı, Al-Attiyah zafere yaklaştı!

Dakar Rallisi bugün, 346 kilometrelik Bisha etabıyla kaldığı yerden devam etti. Yarın son gün olacağı için Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın sorunsuz bir gün geçirmesi önemliydi.

Overdrive Toyota sürücüsü Lucio Alvarez, etabın başlangıcında lider giden isimdi. Ancak liderliği çok geçmeden Carlos Sainz aldı.

Ralli efsanesi, sonrasında liderliği bir daha hiç bırakmadı ve 3 saat 29 dakika 32 saniye ile Audi'ye bir etap zaferi daha getirdi.

Sebastien Loeb, etabı ikinci sırada tamamlayan isim oldu. Fakat Loeb'ün aldığı 5 dakikalık ceza sonrası ikinciliğe Alvarez çıktı. Arjantinli sürücü, Sainz'ın 3 dakika 10 saniye gerisindeydi.

Audi sürücüsü Mattias Ekstrom 3 dakika 53 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Nani Roma 4 dakika 10 saniye geride dördüncü oldu.

Giniel de Villiers beşinci ve Stephane Peterhansel altıncı oldu.

Nasser Al-Attiyah zaten büyük bir zaman avantajına sahip olduğu için çok fazla zorlamadı ve bunun yerine temkinli bir ralli geçirdi.

Etabı da 5 dakika cezası bulunan Loeb'ün hemen önünde yedinci sırada bitirdi.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel

Photo by: Red Bull Content Pool

İlk onu tamamlayan isimler Orlando Terranova ve Mathieu Serradori oldu.

Al Attiyah bu sonuçların ardından 36 saat 49 dakika 51 saniye ile genel klasmandaki liderliğini koruyor ve son güne rahat şekilde lider giriyor.

Loeb'ün galibiyet umutları büyük oranda sona ermiş durumda. Loeb, cuma günkü son etap öncesinde 33 dakika 19 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

Yazeed Al Rajhi'nin üçüncü sıradaki yeri de büyük bir sürpriz olmadığı takdirde garantilendi.

Terranova dördüncü, de Villiers beşinci, Jakup Przygonski altıncı ve Vladimir Vasilyev yedinci sırada yer alıyor.

İlk onu Mathieu Serradori, Ekström ve Sebastian Halpern tamamlıyor.

11. etabın ardından genel klasman:

Poz.

Sürücü

 Marka Fark
1

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mattieu Baumel

 Toyota

36:49:51
2

France Sebastien Loeb

Belgium Fabian Lurquin

 BRX +33:19 
3

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

United Kingdom Michael Orr

 Toyota +1:03:43
4

Argentina Orlando Terranova

Spain Daniel Oliveras

 BRX +1:31:29
5

South Africa Giniel de Villiers

South Africa Fabian Murphy

 Toyota

+1:44:11
6

Poland Jakub Przygonski

Germany Timo Gottschalk

 Mini Buggy +1:51:57
7

Russian Federation Vlasimir Vasilyev 

Latvia Oleg Uperenko

 BMW +1:59:49
8

France Mathieu Serradori

France Loic Minaudier

 Century +2:34:19
9

Sweden Mattias Ekström

Sweden Emil Bergkvist 

 Audi +2:39:57
10

Argentina Sebastian Halpern

Argentina Bernardo Graue

 Mini Buggy +2:40:00
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