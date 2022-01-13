2022 Dakar Rallisi 11. etap: Sainz kazandı, Al-Attiyah zafere yaklaştı!

Dakar Rallisi bugün, 346 kilometrelik Bisha etabıyla kaldığı yerden devam etti. Yarın son gün olacağı için Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın sorunsuz bir gün geçirmesi önemliydi.

Overdrive Toyota sürücüsü Lucio Alvarez, etabın başlangıcında lider giden isimdi. Ancak liderliği çok geçmeden Carlos Sainz aldı.

Ralli efsanesi, sonrasında liderliği bir daha hiç bırakmadı ve 3 saat 29 dakika 32 saniye ile Audi'ye bir etap zaferi daha getirdi.

Sebastien Loeb, etabı ikinci sırada tamamlayan isim oldu. Fakat Loeb'ün aldığı 5 dakikalık ceza sonrası ikinciliğe Alvarez çıktı. Arjantinli sürücü, Sainz'ın 3 dakika 10 saniye gerisindeydi.

Audi sürücüsü Mattias Ekstrom 3 dakika 53 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Nani Roma 4 dakika 10 saniye geride dördüncü oldu.

Giniel de Villiers beşinci ve Stephane Peterhansel altıncı oldu.

Nasser Al-Attiyah zaten büyük bir zaman avantajına sahip olduğu için çok fazla zorlamadı ve bunun yerine temkinli bir ralli geçirdi.

Etabı da 5 dakika cezası bulunan Loeb'ün hemen önünde yedinci sırada bitirdi.

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel Photo by: Red Bull Content Pool

İlk onu tamamlayan isimler Orlando Terranova ve Mathieu Serradori oldu.

Al Attiyah bu sonuçların ardından 36 saat 49 dakika 51 saniye ile genel klasmandaki liderliğini koruyor ve son güne rahat şekilde lider giriyor.

Loeb'ün galibiyet umutları büyük oranda sona ermiş durumda. Loeb, cuma günkü son etap öncesinde 33 dakika 19 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.

Yazeed Al Rajhi'nin üçüncü sıradaki yeri de büyük bir sürpriz olmadığı takdirde garantilendi.

Terranova dördüncü, de Villiers beşinci, Jakup Przygonski altıncı ve Vladimir Vasilyev yedinci sırada yer alıyor.

İlk onu Mathieu Serradori, Ekström ve Sebastian Halpern tamamlıyor.

11. etabın ardından genel klasman:

Poz. Sürücü Marka Fark 1 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota 36:49:51 2 Sebastien Loeb Fabian Lurquin BRX +33:19 3 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Toyota +1:03:43 4 Orlando Terranova Daniel Oliveras BRX +1:31:29 5 Giniel de Villiers Fabian Murphy Toyota +1:44:11 6 Jakub Przygonski Timo Gottschalk Mini Buggy +1:51:57 7 Vlasimir Vasilyev Oleg Uperenko BMW +1:59:49 8 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century +2:34:19 9 Mattias Ekström Emil Bergkvist Audi +2:39:57 10 Sebastian Halpern Bernardo Graue Mini Buggy +2:40:00