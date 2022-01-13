2022 Dakar Rallisi 11. etap: Sainz kazandı, Al-Attiyah zafere yaklaştı!
2022 Dakar Rallisi'nin 11. etabını Audi sürücüsü Carlos Sainz kazanırken, Nasser Al-Attiyah son güne rahat şekilde lider gidiyor.
Dakar Rallisi bugün, 346 kilometrelik Bisha etabıyla kaldığı yerden devam etti. Yarın son gün olacağı için Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın sorunsuz bir gün geçirmesi önemliydi.
Overdrive Toyota sürücüsü Lucio Alvarez, etabın başlangıcında lider giden isimdi. Ancak liderliği çok geçmeden Carlos Sainz aldı.
Ralli efsanesi, sonrasında liderliği bir daha hiç bırakmadı ve 3 saat 29 dakika 32 saniye ile Audi'ye bir etap zaferi daha getirdi.
Sebastien Loeb, etabı ikinci sırada tamamlayan isim oldu. Fakat Loeb'ün aldığı 5 dakikalık ceza sonrası ikinciliğe Alvarez çıktı. Arjantinli sürücü, Sainz'ın 3 dakika 10 saniye gerisindeydi.
Audi sürücüsü Mattias Ekstrom 3 dakika 53 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Nani Roma 4 dakika 10 saniye geride dördüncü oldu.
Giniel de Villiers beşinci ve Stephane Peterhansel altıncı oldu.
Nasser Al-Attiyah zaten büyük bir zaman avantajına sahip olduğu için çok fazla zorlamadı ve bunun yerine temkinli bir ralli geçirdi.
Etabı da 5 dakika cezası bulunan Loeb'ün hemen önünde yedinci sırada bitirdi.
#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel
Photo by: Red Bull Content Pool
İlk onu tamamlayan isimler Orlando Terranova ve Mathieu Serradori oldu.
Al Attiyah bu sonuçların ardından 36 saat 49 dakika 51 saniye ile genel klasmandaki liderliğini koruyor ve son güne rahat şekilde lider giriyor.
Loeb'ün galibiyet umutları büyük oranda sona ermiş durumda. Loeb, cuma günkü son etap öncesinde 33 dakika 19 saniye geride ikinci sırada yer alıyor.
Yazeed Al Rajhi'nin üçüncü sıradaki yeri de büyük bir sürpriz olmadığı takdirde garantilendi.
Terranova dördüncü, de Villiers beşinci, Jakup Przygonski altıncı ve Vladimir Vasilyev yedinci sırada yer alıyor.
11. etabın ardından genel klasman:
|Poz.
|
Sürücü
|Marka
|Fark
|1
|
Nasser Al-Attiyah
Mattieu Baumel
|Toyota
|
36:49:51
|2
|
Sebastien Loeb
Fabian Lurquin
|BRX
|+33:19
|3
|
Yazeed Al-Rajhi
Michael Orr
|Toyota
|+1:03:43
|4
|
Orlando Terranova
Daniel Oliveras
|BRX
|+1:31:29
|5
|
Giniel de Villiers
Fabian Murphy
|Toyota
|
+1:44:11
|6
|
Jakub Przygonski
Timo Gottschalk
|Mini Buggy
|+1:51:57
|7
|
Vlasimir Vasilyev
Oleg Uperenko
|BMW
|+1:59:49
|8
|
Mathieu Serradori
Loic Minaudier
|Century
|+2:34:19
|9
|
Mattias Ekström
Emil Bergkvist
|Audi
|+2:39:57
|10
|
Sebastian Halpern
Bernardo Graue
|Mini Buggy
|+2:40:00