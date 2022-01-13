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Dakar / Dakar Etap raporu

2022 Dakar Rallisi 11. etap: Benavides kazandı, Sunderland son güne lider girdi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2021 Dakar Rallisi'nin 11. etabında zafer Kevin Benavides'in olurken, Sam Sunderland son güne lider giren isim oldu.

2022 Dakar Rallisi 11. etap: Benavides kazandı, Sunderland son güne lider girdi

Yarın yapılacak final etabı öncesinde, Bisha'da gerçekleştirilen 346 kilometrelik 11. etaba navigasyon sorunları damga vurdu.

Pek çok sürücü, navigasyon sorunları nedeniyle zaman kaybederken, Sam Sunderland tecrübesini de kullanarak etabın çoğunu lider götürdü.

Başlangıçta liderlik KTM fabrika sürücüsü Matthias Walkner'daydı. Fakat sonrasında Sunderland liderliği aldı ve Kevin Benavides'le keyifli bir savaşa girişti. Son anlara kadar Sunderland lider gitse de, etabın galibi 4 saniye farkla Benavides oldu.

Arjantinli sürücü, etabı 3 saat 30 dakika 56 saniyede bitirdi. Onu sadece 4 saniye geriden Sunderland takip etti.

Joaquim Rodrigues, zorlu etapta iyi bir performansla 2 dakika 26 saniye geride üçüncü olurken, Walkner kaybettiği zamanın ardından 4 dakika 54 saniye geride dördüncü oldu.

Onu da sadece 28 saniye geriden Ricky Brabec takip etti. Pablo Quintanilla, etabın özellikle ilk bölümünde epey geride kaldı ve 7 dakika 40 saniye geride altıncı oldu.

#42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren

#42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Gözler tabii ki lider Adrian van Beveren'in üzerindeydi. Ancak navigasyon sorunları nedeniyle daha ilk anlarda 15 dakika kaybeden Fransız sürücü, etabı 21 dakika 33 saniye geride 15. sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından Sunderland, son güne 37 saat 4 dakika 5 saniye ile ilk sırada giriyor.

Onu 6 dakika 52 saniye geriden Quintanilla takip ederken, Walkner 7 dakika 15 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Van Beveren'in galibiyet umutları büyük ölçüde bitmiş oldu. Fransız sürücü, Sunderland'in 15 dakika 30 saniye ardında yer alıyor.

Honda sürücüleri Joan Barreda, Ricky Brabec ve Jose Ignacio Cornejo, sırasıyla ilk yediyi tamamlıyorlar.

Onları da Andrew Short, Mason Klein ve Toby Price takip ediyor.

11. etabın ardından genel klasman (motosiklet):

Poz. # Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ceza
1 3 Sam Sunderland KTM 37:04:05   00:00:00
2 7 Pablo Quintanilla HONDA 37:10:57 +00:06:52 00:01:00
3 52 Matthias Walkner KTM 37:11:20 +00:07:15 00:00:00
4 42 Adrien van Beveren YAMAHA 37:19:35 +00:15:30 00:00:00
5 88 Joan Barreda HONDA 37:31:59 +00:27:54 00:03:00
6 2 Ricky Brabec HONDA 37:41:29 +00:37:24 00:02:00
7 11 Jose Ignacio Cornejo HONDA 37:45:07 +00:41:02 00:00:00
8 29 Andrew Short YAMAHA 37:47:45 +00:43:40 00:00:00
9 43 Mason Klein KTM 37:55:14 +00:51:09 00:00:00
10 18 Toby Price KTM 37:56:32 +00:52:27 00:06:00
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