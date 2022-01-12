2022 Dakar Rallisi 10. etap: Price kazandı, Van Beveren liderliği aldı
2022 Dakar Rallisi'nin 10. etabını Toby Price kazanırken, Adrian van Beveren genel klasman liderliğine yükseldi.
Dakar Rallisi'nde heyecan, bugün Wadi Ad Dawasir ve Bisha arasındaki 375 kilometrelik 10. etap ile kaldığı yerden devam etti.
Uzun etabın orta bölümüne kadar liderlik Honda sürücüsü Joan Barreda'nındı. Ancak sonrasında vakit kaybeden İspanyol sürücü, 15. sıraya kadar geriledi.
Ardından liderlik Şilili sürücü Pablo Quintanilla'ya geçti. Ancak o da bitime kısa bir süre kala Toby Price'a geçildi.
Kalan bölümde hata yapmayan Price etabı 3 saat 5 dakika 32 saniyede tamamladı ve zafere ulaşan isim oldu.
Onun en yakın takipçisi 2 dakika 9 saniye geride ikinci olan Luciano Benavides'ti. Joan Barreda 3 dakika 21 saniye geride üçüncü , Adrian van Beveren 3 dakika 35 saniye geride dördüncü ve Lorenzo Santolino 5 dakika 40 saniye geride beşinci oldu.
Stefan Svitko, Andrew Short, Maciej Giemza, Rui Gonçalves ve Quintanilla ilk onu tamamlayan isimler oldular.
Öte yandan Quintanilla izin verilen hız sınırını aştığı için iki dakika, Barreda ise dört dakika ceza aldı.
Van Beveren, Sunderland'in ancak 19. olabildiği etabın ardından 33 saat 27 dakika 6 saniye ile genel klasman liderliğine yükseldi.
Kaybettiği zamanın ardından Sunderland 5 dakika 59 saniye geride ikinci, Quintanilla 6 dakika 15 saniye geride üçüncü ve Matthias Walkner 8 dakika 24 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.
Barreda aldığı ceza sonrası 10 dakika 47 saniye geride beşinci sıraya geriledi.
Son etabın galibi Toby Price yükselişine devam etti ve liderle farkı 27 dakika 43 saniyeye indirip, genel klasmanda altıncı sıraya çıktı.
İlk onu Short, Mason Klein, Ricky Brabec ve Jose Ignacio Cornejo tamamlıyor.
10. etabın ardından genel klasman (motosiklet):
|Poz.
|#
|Sürücü
|Marka
|Zaman
|Fark
|Ceza
|1
|42
|Adrien van Beveren
|YAMAHA
|33:27:06
|00:00:00
|2
|3
|Sam Sunderland
|KTM
|33:33:05
|+00:05:59
|00:00:00
|3
|7
|Pablo Quintanilla
|HONDA
|33:33:21
|+00:06:15
|00:02:00
|4
|52
|Matthias Walkner
|KTM
|33:35:30
|+00:08:24
|00:00:00
|5
|88
|Joan Barreda
|HONDA
|33:37:53
|+00:10:47
|00:05:00
|6
|18
|Toby Price
|KTM
|33:54:49
|+00:27:43
|00:06:00
|7
|29
|Andrew Short
|YAMAHA
|34:01:03
|+00:33:57
|00:00:00
|8
|43
|Mason Klein
|KTM
|34:04:55
|+00:37:49
|00:00:00
|9
|2
|Ricky Brabec
|HONDA
|34:05:11
|+00:38:05
|00:02:00
|10
|11
|Jose Ignacio Cornejo
|HONDA
|34:06:06
|+00:39:00
|00:00:00
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