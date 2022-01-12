2022 Dakar Rallisi 10. etap: Peterhansel kazandı, Loeb farkı biraz daha kapattı

Dakar Rallisi'nin en hızlı etaplarından birisi olan 10. etap, Wadi Ad Dawasir ve Bisha arasındaki 375 kilometrelik bölüm gerçekleştirildi.

Etap, genel anlamda Audi sürücülerinin üstünlüğüyle geçti. Etabın ilk 40 dakikalık bölümünde lider Carlos Sainz'dı. Fakat sonrasında Stephan Peterhansel liderliğe yükseldi ve hatasız bir sürüş çıkararak galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu, Peterhansel'in 2022 Dakar Rallisi'ndeki ilk etap zaferi olurken, Audi'nin üçüncü etap zaferiydi.

Sainz, yakın mücadelede Peterhansel'i sadece 2 dakika 6 saniye geride ikinci sıranda takip ederken, ilk üçü Orlando Terranova tamamladı.

Henk Lategan 4 dakika 11 saniye geride dördüncü ve Sebastien Loeb 4 dakika 25 saniye geride beşinci oldu. Loeb bir ara dokuzuncu sıraya kadar gerilese de, sonrasında yükselişe geçti ve beşinci oldu.

Jakup Przygonski'nin altıncı olduğu etapta Nasser Al-Attiyah 5 dakika 50 saniye geride yedinci oldu.

Katarlı sürücü, Loeb'e karşı biraz daha vakit kaybetse de, galibiyet yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Genel klasmanda Nasser Al-Attiyah'ın 33 saat 13 dakika 37 saniye ile liderliği bulunuyor.

Loeb, genel klasmanda Al-Attiyah'ın en yakın takipçisi olmaya devam ediyor ve Katarlı sürücüyü 32 dakika 40 saniye geriden takip ediyor.

Yazeed Al Rajhi 55 dakika 48 saniye geride üçüncü, Orlando Terranova 1 saat 29 dakika 18 saniye geride dördüncü ve Jakup Przygonski 1 saat 45 dakika 42 saniye geride beşinci sırada.

Giniel de Villiers, Toyota ile 2 saat 30 dakika geride kalmış durumda. Onu Vladimir Vasilyev, Sebastian Halpern, Mathieu Serradori ve Mattias Ekstrom takip ediyor.

10. etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 33:13:37 00:05:00 2 Sebastien Loeb PRODRIVE 33:46:17 +00:32:40 00:00:00 3 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 34:09:25 +00:55:48 00:00:35 4 Orlando Terranova PRODRIVE 34:42:55 +01:29:18 00:12:00 5 Jakub Przygonski MINI 34:59:19 +01:45:42 00:05:00 6 Giniel de Villiers TOYOTA 35:44:00 +02:30:23 00:15:00 7 Vladimir Vasilyev BMW 35:56:23 +02:42:46 00:17:00 8 Sebastian Halpern MINI 36:58:17 +03:44:40 00:17:00 9 Mathieu Serradori CENTURY 36:58:48 +03:45:11 00:19:00 10 Mattias Ekstrom AUDI 37:57:45 +04:44:08 00:17:00