2022 Dakar Rallisi 1. etap: Al-Attiyah rahat kazandı, Audi felaket yaşadı

Suudi Arabistan'da yer alan Ha'il bölgesinde gerçekleştirilen rallinin ilk 333 kilometrelik bölümünde Al-Attiyah, Audi pilotlarının baskısı altındaydı.

Audi pilotlarından en hızlısı Stephane Peterhansel, ilk 120 kilometrenin ardından Al-Attiyah'ın sadece 6 saniye arkasındaydı.

Ancak ilk 120 kilometrenin ardından her şey Audi için kötüye gitmeye başladı. İlk olarak, Audi'nin en önde yer alan pilotu Peterhansel mücadelenin dışında kaldı.

14 kez Dakar şampiyonluğuna ulaşmış olan Peterhansel, yaptığı kazanın ardından RS Q e-tron aracına büyük hasar aldı. Peterhansel'in Audi'sinin arka aksı kırıldı ve sol arka süspansiyon büyük hasar aldı. Fransız pilot, aracın tamir edilebilmesi için 4 saatten fazla bekledi.

Ancak Audi'nin sorunları burada bitmedi. Audi pilotu Sainz, etabın sonunda yer alan çetrefilli bir checkpoint'i ararken 2 saatten fazla süre kaybetti. Sainz, bu olaydan önce ise yaşadığı teknik bir sorundan dolayı lider grubun 6 dakika arkasına düşmüştü. Etabın sonunda 2 saat kaybetmesinin ardından ise İspanyol pilotun galibiyet için savaşma ümitleri bitmiş oldu.

Diğer Audi pilotu Mattias Ekstrom, etabın son dakikalarında 26. sıraya geriledi. Böylelikle ralli efsanesi Sebastian Loeb 2. sıraya yükselmiş oldu.

Al-Attiyah, arkasındaki isimlerin sorun yaşamasıyla birlikte ilk etabı en yakın rakibinin 12 dakika 44 saniye önünde kazanmayı başardı.

Loeb ve Al-Attiyah, etabın son bölümlerinde birlikte sürdüler ve böylelikle checkpoint'i doğru bir şekilde geçmeyi başaran ilk isimler oldular. Bu da onlara büyük bir avantaj getirdi. Bu ikilinin arkasında 3. sırada yer alan Martin Prokop'un, 2. sıradaki Loeb'le arasında 10 dakika bulunuyor.

#200 Team Audi Sport: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, crash Photo by: A.S.O.

Lucio Alvarez, (Overdrive Toyota), Vladimir Vasilyev (VRT BMW) ve Sebastian Halpern (X-Raid Mini); sırasıyla dört, beş ve altıncı oldular.

Giniel de Villiers ise fabrika Toyota ekibiyle geçirdiği ilk tam etabında 7. oldu.

Jakub Przygonsk, Suudi pilot Yazeed Al-Rajhi ve 5 kez Dakar motosiklet şampiyonu Cyril Despres ise ilk 10'u tamamladılar.

2014 rallisinin galibi Nani Roma, navigasyonundaki sorunlardan ötürü büyük zaman kaybetti ve seansı 23. sırada tamamladı.

Audi pilotu Ekstrom 26. olurken; Sainz 32. sırada. İspanyol pilot, çetrefilli checkpoint'i ararken 2 saat kaybetmesinin ardından lider Al-Attiyah'ın 2 saat 7 dakika gerisinde yer alıyor.

Toyota pilotu Henk Lategan, 142. kilometre lastik patlatmasının ardından hâlâ etabı bitirmedi.

2022 Dakar Rallisi, 1. etap ardından genel klasman (araç sınıfı):

Sıra # Pilot/ Kopilot Takım Süre Fark 1 201 N. AL-ATTIYAH (QAT) M. BAUMEL (AND) TOYOTA GAZOO RACING 03:30:53 2 211 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 03:43:37 00:12:44 3 209 M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) BENZINA ORLEN TEAM 03:53:32 00:22:39 4 222 L. ALVAREZ (ARG) A. MONLEON (ESP) OVERDRIVE TOYOTA 03:58:35 00:27:42 5 208 V. VASILYEV (RAF) O. UPERENKO (LVA) VRT TEAM 03:59:51 00:28:58 6 223 S. HALPERN (ARG) B. GRAUE (ARG) X-RAID MINI JCW TEAM 04:00:30 00:29:37 7 207 G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) TOYOTA GAZOO RACING 04:04:26 00:33:33 8 203 J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) ORLEN TEAM 04:12:44 00:41:51 9 205 Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) OVERDRIVE TOYOTA 04:14:33 00:43:40 10 221 O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) BAHRAIN RAID XTREME 04:20:20 00:49:27 11 218 Y. SEAIDAN (SAU) A. KUZMICH (RAF) X-RAID MINI JCW TEAM 04:22:26 00:51:33 12 204 N. ROMA (ESP) A. HARO BRAVO (ESP) BAHRAIN RAID XTREME 04:49:27 01:18:34