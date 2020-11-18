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Dakar / Son dakika

2021 Dakar Rallisi'ne katılım, son 25 yılın en düşük seviyesinde olacak

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2021 Dakar Rallisi'ne katılım, son 25 yılın en düşük seviyesinde olacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 Dakar Rallisi, COVİD-19'dan ötürü katılımcı konusunda büyük bir kayıp yaşayacak.

2019'da Peru'daki son Güney Amerika etkinliğinde 541 katılımcı (334 araç) ve 2020'de ilk Suudi Arabistan etkinliğinde ise 563 katılımcı  (342 araç)  yer almıştı.

Fakat 2021 Dakar Rallisi, yayınlanan son katılımcı listesine göre 440 katılımcıya (266 araç) sahip olacak.

Bu, katılımcılarda %22'lik bir düşüş anlamına gelirken,1995'ten bu yana en düşük seviyeyi temsil ediyor.

Girişlerdeki önemli düşüşe rağmen KTM, Honda, Husqvarna, Yamaha, Hero ve Sherco sürücüleri yine etkinlikte yer almaya devam edecekler.

Otomobil kategorisinde Carlos Sainz Sr ve Lucas Cruz, bu yıl üçüncü Dakar'larını kazandıktan sonra #300 ile yarışacaklar.

Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Sebastien Loeb, Nani Roma, Giniel de Villiers, Yazeed Al Rajhi ve Jakub Przygonski de dahil olmak üzere en iyi sürücülerin bazıları da etkinlikte yer almaya devam edecek.

Buna ek olarak, rallinin tarihini yeniden canlandırmayı amaçlayan tarihi araçlar için düzenlenen Dakar Classic'e kaç kişinin katılacağı belli değil.

Dakar Direktörü David Castera, daha önce Motorsport.com'a verdiği demeçte, katılımcı sayısında önemli bir düşüş beklediklerini, ancak önemli olan olayın pandemiye rağmen etkinliği devam ettirmek olduğunu belirtmişti.

Etkinliğin başlamasından önce genellikle son dakika değişiklikleri olduğu için katılımcı sayısında değişiklikler yaşanabilir.

Sainz ve Peterhansel, Dakar 2021'de X-raid Mini ile devam edecekler

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Editör Sergio Lillo

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