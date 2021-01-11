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Dakar / Dakar / Son dakika

2021 Dakar Rallisi 8. etap: Cornejo kazandı ve liderliğini pekiştirdi

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2021 Dakar Rallisi 8. etap: Cornejo kazandı ve liderliğini pekiştirdi
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Honda sürücüsü Jose Ignacio Cornejo, Pazartesi günkü sekizinci etapta zafere ulaştı ve genel klasmandaki liderliğini devam ettirdi.

Jose Ignacio Cornejo, pazar günü gerçekleştirilen yedinci etapla beraber genel klasmanda liderliğe çıkmayı başarmıştı. Bugün 375 kilometrelik Sakaka - Neom etabı gerçekleştirildi.

Sabah 07:40 itibariyle sürücüler etaba çıkmaya başladılar. Liderlik ilk bölümde Toby Price ve Joan Barreda arasında el değiştirdi. Barreda bir noktada gerilerken, Cornejo tempo yükseltti ve liderliği Price'tan aldı.

Son bölümde Price ile olan farkı bir dakikanın üzerine çıkaran Şilili sürücü, en hızlı zamanı yaparak etabı ilk sırada tamamladı.

Güne iyi başlayan Brabec, bir kez daha son bölümde geriye düşmesinin ardından 1 dakika 5 saniye geride ikinci sıraya geriledi.

Ricky Brabec, bir noktada sekizinci sıraya kadar gerilese de 2 dakika 50 saniye geride üçüncü olurken, Sam Sunderland dördüncü ve Kevin BBenavides beşinci oldu.

Etabın son bölümüne doğru 3 dakika vakit kaybeden Barreda, etabı altıncı sırada tamamladı.

Daniel Sanders yedinci, Matthias Walkner sekizinci, Skyler Howes dokuzuncu ve Sebastian Bühler onuncu oldu.

Husqvarna sürücüsü Xavier de Soultrait, etabın 267. kilometresinde kaza yaptı ve sonrasında daha fazla tarama için hastaneye götürüldü.

Etap zaferinin ardından Cornejo, genel klasmanda Price'ın 1 dakika 6 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Üçüncü sıradaki Sam Sunderland ve Cornejo arasındaki fark 5 dakika 57 saniye çıkarken, Kevin Benavides de 12 dakika 58 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Barreda genel klasmanda 16 dakika 5 sanyie geride beşinci, Brabec 17 dakika 42 saniye geride altıncı ve Howes 19 dakika 20 saniye geride yedinci sırada yer alıyor.

İlk onu Sanders, Lorenzo Santolino ve Pablo Quintanilla tamamlıyor.

8. etabın ardından genel klasman: (ilk 10):

Poz.

Sürücü

Motosiklet

Zaman/Fark

1

Chile Jose Ignacio Cornejo

Honda

32h00m11s

2

Australia Toby Price

KTM

1m06s

3

United Kingdom Sam Sunderland

KTM

5m57s

4

Argentina Kevin Benavides

Honda

12m58s

5

Spain Joan Barreda

Honda

16m05s

6

United States Ricky Brabec

Honda

17m42s

7

United States Skyler Howes

KTM

19m20s

8

Australia Daniel Sanders

KTM

22m40s

9

Spain Lorenzo Santolino

Sherco

26m59s

10

Chile Pablo Quintanilla

Husqvarna

38m41s
2021 Dakar Rallisi 7. etap: Al-Rajhi kazandı, Peterhansel farkı artırdı

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2021 Dakar Rallisi 7. etap: Al-Rajhi kazandı, Peterhansel farkı artırdı
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar José Ignacio Cornejo Florimo
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Jamie Klein

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