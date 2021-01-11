2021 Dakar Rallisi 8. etap: Cornejo kazandı ve liderliğini pekiştirdi

Jose Ignacio Cornejo, pazar günü gerçekleştirilen yedinci etapla beraber genel klasmanda liderliğe çıkmayı başarmıştı. Bugün 375 kilometrelik Sakaka - Neom etabı gerçekleştirildi.

Sabah 07:40 itibariyle sürücüler etaba çıkmaya başladılar. Liderlik ilk bölümde Toby Price ve Joan Barreda arasında el değiştirdi. Barreda bir noktada gerilerken, Cornejo tempo yükseltti ve liderliği Price'tan aldı.

Son bölümde Price ile olan farkı bir dakikanın üzerine çıkaran Şilili sürücü, en hızlı zamanı yaparak etabı ilk sırada tamamladı.

Güne iyi başlayan Brabec, bir kez daha son bölümde geriye düşmesinin ardından 1 dakika 5 saniye geride ikinci sıraya geriledi.

Ricky Brabec, bir noktada sekizinci sıraya kadar gerilese de 2 dakika 50 saniye geride üçüncü olurken, Sam Sunderland dördüncü ve Kevin BBenavides beşinci oldu.

Etabın son bölümüne doğru 3 dakika vakit kaybeden Barreda, etabı altıncı sırada tamamladı.

Daniel Sanders yedinci, Matthias Walkner sekizinci, Skyler Howes dokuzuncu ve Sebastian Bühler onuncu oldu.

Husqvarna sürücüsü Xavier de Soultrait, etabın 267. kilometresinde kaza yaptı ve sonrasında daha fazla tarama için hastaneye götürüldü.

Etap zaferinin ardından Cornejo, genel klasmanda Price'ın 1 dakika 6 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Üçüncü sıradaki Sam Sunderland ve Cornejo arasındaki fark 5 dakika 57 saniye çıkarken, Kevin Benavides de 12 dakika 58 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Barreda genel klasmanda 16 dakika 5 sanyie geride beşinci, Brabec 17 dakika 42 saniye geride altıncı ve Howes 19 dakika 20 saniye geride yedinci sırada yer alıyor.

İlk onu Sanders, Lorenzo Santolino ve Pablo Quintanilla tamamlıyor.

8. etabın ardından genel klasman: (ilk 10):