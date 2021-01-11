2021 Dakar Rallisi 8. etap: Al-Attiyah kazandı ve Peterhansel'le farkı azalttı

Sürücüler 375 kilometrelik Sakaka - Neom etabına sabah 09:40 itibariyle başladı. Rallinin şimdiye kadarki en iyi üç ismi olan Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel, etap boyunca ilk üç sırada yer alan sürücüler oldular.

Al-Attiyah, etaba hızlı başlayıp ilk bölümde bu ikilinin önünde yer almaya başardı. Bir noktada liderliğe Peterhansel yükselse de Toyota sürücüsü daha iyi olan taraftı.

Son bölümde hatasız bir sürüş çıkaran Al-Attiyah, Sainz'ın 52 saniye önünde galibiyete uzanan isim oldu.

Genel klasmanda lider konumunda yer alan Peterhansel, bu ikilinin gerisinde kaldı ve etabı 3 dakika 3 saniye geride üçüncü sırada bitirdi.

Diğer sürücüler ise oldukça geride kaldılar. Peugeot ile yarışan Khalid Al Qassimi 12 dakika 44 saniye geride dördüncü olurken, Cyril Despres 12 dakika 49 saniye geride beşinci oldu.

Jakub Przygonski altıncı, Shameer Variawa yedinci, Vladimir Vasilyev sekizinci, Martin Prokop dokuzuncu ve Christian Lavieille onuncu oldu.

Ralli efsanesi Sebastien Loeb'ün talihsizliği, pazartesi günkü etaplarla devam etti. Fransız sürücü, Prodrive BRX1 ile iki kez lastik patlattı ve ikincisinde yedek lastiği olmadığı için durmak zorunda kaldı.

Bahrain Raid Xtreme'den takım arkadaşı Nani Roma ise üst üste üç etapta ilk onda yer almasının ardından bu kez 19. oldu.

Bu sonuçların ardından Peterhansel, genel klasmanda Al-Attiyah'ın 4 dakika 50 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Sainz ise ilk günlerde kaybettiği zaman nedeniyle 38 dakika 55 saniye geride üçüncü sırada bulunuyor.

Przygonski 1 saat 38 dakika geride dördüncü, Nani Roma 2 saat 30 dakika geride beşinci, Vladimir Vasilyev 2 saat 42 dakika geride altıncı ve Al Qassimi 2 saat 45 dakika geride yedinci sırada yer alıyor.

İlk onu Martin Prokop, Giniel de Villiers ve Christian Lavieille tamamlıyor.

8. etabın ardından klasman (ilk on):