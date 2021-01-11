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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 8. etap: Al-Attiyah kazandı ve Peterhansel'le farkı azalttı

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2021 Dakar Rallisi 8. etap: Al-Attiyah kazandı ve Peterhansel'le farkı azalttı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah, Dakar Rallisi'nin sekizinci etabında zafere ulaştı ve Stephane Peterhansel'le arasındaki farkı azalttı.

Sürücüler 375 kilometrelik Sakaka - Neom etabına sabah 09:40 itibariyle başladı. Rallinin şimdiye kadarki en iyi üç ismi olan Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel, etap boyunca ilk üç sırada yer alan sürücüler oldular.

Al-Attiyah, etaba hızlı başlayıp ilk bölümde bu ikilinin önünde yer almaya başardı. Bir noktada liderliğe Peterhansel yükselse de Toyota sürücüsü daha iyi olan taraftı.

Son bölümde hatasız bir sürüş çıkaran Al-Attiyah, Sainz'ın 52 saniye önünde galibiyete uzanan isim oldu.

Genel klasmanda lider konumunda yer alan Peterhansel, bu ikilinin gerisinde kaldı ve etabı 3 dakika 3 saniye geride üçüncü sırada bitirdi.

Diğer sürücüler ise oldukça geride kaldılar. Peugeot ile yarışan Khalid Al Qassimi 12 dakika 44 saniye geride dördüncü olurken, Cyril Despres 12 dakika 49 saniye geride beşinci oldu.

Jakub Przygonski altıncı, Shameer Variawa yedinci, Vladimir Vasilyev sekizinci, Martin Prokop dokuzuncu ve Christian Lavieille onuncu oldu.

Ralli efsanesi Sebastien Loeb'ün talihsizliği, pazartesi günkü etaplarla devam etti. Fransız sürücü, Prodrive BRX1 ile iki kez lastik patlattı ve ikincisinde yedek lastiği olmadığı için durmak zorunda kaldı.

Bahrain Raid Xtreme'den takım arkadaşı Nani Roma ise üst üste üç etapta ilk onda yer almasının ardından bu kez 19. oldu.

Bu sonuçların ardından Peterhansel, genel klasmanda Al-Attiyah'ın 4 dakika 50 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Sainz ise ilk günlerde kaybettiği zaman nedeniyle 38 dakika 55 saniye geride üçüncü sırada bulunuyor.

Przygonski 1 saat 38 dakika geride dördüncü, Nani Roma 2 saat 30 dakika geride beşinci, Vladimir Vasilyev 2 saat 42 dakika geride altıncı ve Al Qassimi 2 saat 45 dakika geride yedinci sırada yer alıyor.

İlk onu Martin Prokop, Giniel de Villiers ve Christian Lavieille tamamlıyor.

8. etabın ardından klasman (ilk on):

Poz.

Sürücü

Araç

Fark

1

Stephane Peterhansel

Mini

29sa36dk49sn

2

Nasser Al-Attiyah

Toyota

4dk50sn

3

Carlos Sainz

Mini

38dk55sn

4

Jakub Przygonski

Toyota

1sa38dk08sn

5

Nani Roma

BRX

2sa30dk29sn

6

Vladimir Vasilyev

Mini

2sa42dk00sn

7

Khalid Al Qassimi

Peugeot

2sa45dk33sn

8

Martin Prokop

Ford

3sa18dk24sn

9

Giniel de Villiers

Toyota

3sa26dk50sn

10

Christian Lavieille

Optimus

3sa41dk57sn
2021 Dakar Rallisi 8. etap: Cornejo kazandı ve liderliğini pekiştirdi

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2021 Dakar Rallisi 8. etap: Cornejo kazandı ve liderliğini pekiştirdi
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Nasser Al-Attiyah
Editör Rachit Thukral

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