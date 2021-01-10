2021 Dakar Rallisi 7. etap: Al-Rajhi kazandı, Peterhansel farkı artırdı

Dakar Rallisi bugün gerçekleştirilen yedinci etapla birlikte devam etti ve sürücüler 453 kilometrelik Ha il Sakaka etabına katıldı.

Etapta Yazeed al Rajhi, Stephane Peterhansel, Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah galibiyet için çekişen sürücüler oldular.

Bu dörtlü zaman zaman yer değiştirdi ve etabın büyük çoğunluğunu lider geçen isim Peterhansel'di. Ancak X-Raid Mini sürücüsü, etabın 11. kısmında Al Rajhi'nin gerisine düştü ve liderliği kaybetti.

Son metrelerde Peterhansel'in baskısına rağmen önde kalan Suudi Arabistanlı sürücü, yedinci etabı kazanan isim oldu.

Peterhansel sadece 48 saniye geride ikinci olurken, Sainz 1 dakika 15 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı. Al-Attiyah bir noktada ikinciliğe çıksa da, sonrasında dördüncülüğe geriledi ve etabı burada tamamladı.

Jakub Przygonski de bir noktada ilk dörde girmeyi başardı ancak sonrasında vakit kaybetti ve 12 dakika geride beşinci oldu.

Yasir Seaidan altıncı, Cyril Despres yedinci, Mathieu Serradoru sekizinci, Vladimir Vasilyev dokuzuncu ve Nani Roma onuncu oldu.

Şanssız bir ralli geçiren ve altıncı etapta süspansiyon kırarak 54. sıraya gerileyen Sebastien Loeb, yedinci etapta da zaman kaybetti. Loeb, etabı 1 saat 50 dakika 40 saniye geride tamamlayabildi.

Yedinci etabın ardından 13 kez Dakar galibi Peterhansel, Al-Attiyah'ın 7 dakika 53 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Sainz 41 dakika 6 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, onu Przygonski takip ediyor.

Roma beşinci sırada yer alırken, Vasilyev altıncı ve PH Sport Peugeot'dan Khalid Al Qassimi yedinci sırada.

Beşinci etabın galibi Giniel de Villiers sekizinci, Ford'dan Martin Prokop dokuzuncu ve Optimus sürücüsü Christian Lavieille onuncu sırada yer alıyor.

Yedinci etabın ardından klasman (Sadece ilk on):