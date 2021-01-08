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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 6. etap: Barreda kazandı, Price liderliği aldı

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2021 Dakar Rallisi 6. etap: Barreda kazandı, Price liderliği aldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 Dakar Rallisi'nin altıncı etabında zafer Joan Barreda'nın olurken, Toby Price sürpriz şekilde liderliği eline geçirdi.

Perşembe günü bazı sürücülerin yaşadığı navigasyon sorunlarının ardından yarış yönetimi, Al Qisumah-Ha'il etabını 100 km kısalttı ve 348 km'ye indirdi.

Motosiklet sınıfında altıncı etabın zaferi için oldukça iyi bir savaş vardı.

Joan Barreda ve Toby Price, etabın önce çıkan sürücüleri oldular. Price ve Barreda etabın ilk dört kısmında zaman zaman yer değiştirdiler ama sürekli ilk iki sıradaydılar. Sonrasında Price yerini kaybetti ve Barreda hatasız bir sürüş çıkararak etabı kazanmayı başardı.

Barreda, Yamaha sürücüsü Ross Branch'in sadece 13 saniye önünde zafere ulaşırken, Daniel Sanders iyi bir etap geçirip 53 saniye geride üçüncü oldu.

Bu, Barreda'nın Dakar kariyerindeki 27. etap zaferiydi.

#88 Monster Energy Honda Team: Bort Joan Barreda

#88 Monster Energy Honda Team: Bort Joan Barreda

Photo by: A.S.O.

Son şampiyon Ricky Brabec, yaşadığı navigasyon sorunun ardından vakit kaybetti günün en hızlı dördüncü zamanını yaptı.

Matthias Walkner beşinci, Yamaha sürücüsü Adrian van Baveren altıncı ve son bölümde gerilemekten kurtulamayan Toby Price yedinci oldu.

Price, bu sonuçlarla genel klasmanda ilk sıraya çıkmayı başardı. Avustralyalı sürücü, cuma gününe lider başlayan ancak 10 dakika vakit kaybeden Kevin Benavides'in 2 dakika 16 saniye önünde yer alıyor.

Benavides'i 41 saniye geriden Jose Ignacio Cornejo takip ederken, Branch ve Xavier de Soultrait liderin 3 dakika 41 saniye gerisinde dördüncü ile beşinci sıralarda yer alıyorlar.

Sam Sunderland 4 dakika 23 saniye geride altıncı sırada yer alırken, Barreda yedinci sırada yer alıyor. Barreda, elde ettiği zaferin ardından Price'ın 6 dakika 25 saniye gerisinde yer alıyor.

Skyler Howes sekizinci, Lorenzo Santolino dokuzuncu ve Pablo Quintanilla onuncu sırada yer alıyor.

6. etabın ardından klasman (Top 10):

Poz.

Sürücü

Motosiklet

Zaman/Fark

1

Australia Toby Price

KTM

24sa08dk43sn

2

Argentina Kevin Benavides

Honda

2dk16sn

3

Chile Jose Ignacio Cornejo

Honda

2dk57sn

4

Botswana Ross Branch

Yamaha

3dk41sn

5

France Xavier de Soultrait

Husqvarna

3dk41sn

6

United Kingdom Sam Sunderland

KTM

4dk23sn

7

Spain Joan Barreda

Honda

6dk25sn

8

United States Skyler Howes

KTM

10dk12sn

9

Spain Lorenzo Santolino

Sherco

13dk46sn

10

Chile Pablo Quintanilla

Husqvarna

15dk13sn
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Joan Barreda
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Jamie Klein

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