2021 Dakar Rallisi 6. etap: Barreda kazandı, Price liderliği aldı

Perşembe günü bazı sürücülerin yaşadığı navigasyon sorunlarının ardından yarış yönetimi, Al Qisumah-Ha'il etabını 100 km kısalttı ve 348 km'ye indirdi.

Motosiklet sınıfında altıncı etabın zaferi için oldukça iyi bir savaş vardı.

Joan Barreda ve Toby Price, etabın önce çıkan sürücüleri oldular. Price ve Barreda etabın ilk dört kısmında zaman zaman yer değiştirdiler ama sürekli ilk iki sıradaydılar. Sonrasında Price yerini kaybetti ve Barreda hatasız bir sürüş çıkararak etabı kazanmayı başardı.

Barreda, Yamaha sürücüsü Ross Branch'in sadece 13 saniye önünde zafere ulaşırken, Daniel Sanders iyi bir etap geçirip 53 saniye geride üçüncü oldu.

Bu, Barreda'nın Dakar kariyerindeki 27. etap zaferiydi.

#88 Monster Energy Honda Team: Bort Joan Barreda Photo by: A.S.O.

Son şampiyon Ricky Brabec, yaşadığı navigasyon sorunun ardından vakit kaybetti günün en hızlı dördüncü zamanını yaptı.

Matthias Walkner beşinci, Yamaha sürücüsü Adrian van Baveren altıncı ve son bölümde gerilemekten kurtulamayan Toby Price yedinci oldu.

Price, bu sonuçlarla genel klasmanda ilk sıraya çıkmayı başardı. Avustralyalı sürücü, cuma gününe lider başlayan ancak 10 dakika vakit kaybeden Kevin Benavides'in 2 dakika 16 saniye önünde yer alıyor.

Benavides'i 41 saniye geriden Jose Ignacio Cornejo takip ederken, Branch ve Xavier de Soultrait liderin 3 dakika 41 saniye gerisinde dördüncü ile beşinci sıralarda yer alıyorlar.

Sam Sunderland 4 dakika 23 saniye geride altıncı sırada yer alırken, Barreda yedinci sırada yer alıyor. Barreda, elde ettiği zaferin ardından Price'ın 6 dakika 25 saniye gerisinde yer alıyor.

Skyler Howes sekizinci, Lorenzo Santolino dokuzuncu ve Pablo Quintanilla onuncu sırada yer alıyor.

6. etabın ardından klasman (Top 10):