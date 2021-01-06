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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 4. etap: Barreda kazandı, De Soultrait liderliği aldı

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2021 Dakar Rallisi 4. etap: Barreda kazandı, De Soultrait liderliği aldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dakar'da gerçekleştirilen dördüncü etabın galibi Joan Barreda olurken, Xavier de Soultrait genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfında heyecan, bugün sabah gerçekleştirilen 337 kilometrelik Wadi Ad-Dawasir etabıyla devam etti. Etaba 30. sıradan başlayan Joan Barreda, ilk bölümün en hızlı ismiydi ve her ne kadar ikinci etapta Toby Price'ın gerisine düşse de, sonrasında tekrar liderliği aldı ve etabı 2 saat 46 dakika 50 saniyede tamamlarak en hızlı isim oldu.

KTM'den Toby Price, etabın başlangıcında Barreda ile çekişen isimdi ancak bir navigasyon hatası yapınca beş dakika vakit kaybetti. Bu da Barreda'nın rahat bir zafer elde etmesine yardım etmiş oldu.

Etabın en hızlı ikinci ismi, Barreda'nın 5 dakika 57 saniye gerisinde kalan Rose Branch oldu. Branch'in 12 saniye ardında Daniel Sanderas yer alırken, Husqvarna'dan Luciano Benavides dördüncü ve genel klasmanda liderliğe çıkan Xavier de Soultrait beşinci oldu.

En iyi Hero sürücüsü olan Joaquim Rodrigues altıncı olurken, Jose Ignacio Cornejo yedinci, Pablo Quintanilla sekizinci, Stefan Svitko dokuzuncu ve Adrien van Beveran onuncu oldu.

De Soultrait, dördüncü etabın ardından genel klasmanda ilk sırada yer alıyor ve ikinci Barreda ile arasında sadece 15 saniye var.

Kevin Benavides, Barreda'yı 3 dakika 9 saniye geriden takip ediyor.

İlk beşi 4 dakika 24 saniye geride kalan Ross Branch ve 4 dakika 26 saniye geride kalan Skyler Howes tamamlıyor.

Luciano Benavides  kaybettiği zamanın ardından altıncı sıraya gerilerken, Sam Sunderland ve Toby Price yedinci ile sekizinci sıralarda yer alıyorlar.

İlk onu Cornejo ile Quintanilla tamamlıyor.

5. etabın ardından klasman (Sadece ilk on):

Poz.

Sürücü

Motosiklet

Zaman/Fark

1

Xavier de Soultrait

Husqvarna

15sa00dk25sn

2

Joan Barreda

Honda

15sn

3

Kevin Benavides

Honda

3dk24sn

4

Ross Branch

Yamaha

4dk24sn

5

Skyler Howes

KTM

4dk26sn

6

Luciano Benavides

Husqvarna

5dk31sn

7

Sam Sunderland

KTM

7dk13sn

8

Toby Price

KTM

7dk47sn

9

Jose Ignacio Cornejo

Honda

8dk06sn

10

Pablo Quintanilla

Husqvarna

09dk31sn
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Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Rachit Thukral

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