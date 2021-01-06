2021 Dakar Rallisi 4. etap: Barreda kazandı, De Soultrait liderliği aldı

Dakar Rallisi'nin motosiklet sınıfında heyecan, bugün sabah gerçekleştirilen 337 kilometrelik Wadi Ad-Dawasir etabıyla devam etti. Etaba 30. sıradan başlayan Joan Barreda, ilk bölümün en hızlı ismiydi ve her ne kadar ikinci etapta Toby Price'ın gerisine düşse de, sonrasında tekrar liderliği aldı ve etabı 2 saat 46 dakika 50 saniyede tamamlarak en hızlı isim oldu.

KTM'den Toby Price, etabın başlangıcında Barreda ile çekişen isimdi ancak bir navigasyon hatası yapınca beş dakika vakit kaybetti. Bu da Barreda'nın rahat bir zafer elde etmesine yardım etmiş oldu.

Etabın en hızlı ikinci ismi, Barreda'nın 5 dakika 57 saniye gerisinde kalan Rose Branch oldu. Branch'in 12 saniye ardında Daniel Sanderas yer alırken, Husqvarna'dan Luciano Benavides dördüncü ve genel klasmanda liderliğe çıkan Xavier de Soultrait beşinci oldu.

En iyi Hero sürücüsü olan Joaquim Rodrigues altıncı olurken, Jose Ignacio Cornejo yedinci, Pablo Quintanilla sekizinci, Stefan Svitko dokuzuncu ve Adrien van Beveran onuncu oldu.

De Soultrait, dördüncü etabın ardından genel klasmanda ilk sırada yer alıyor ve ikinci Barreda ile arasında sadece 15 saniye var.

Kevin Benavides, Barreda'yı 3 dakika 9 saniye geriden takip ediyor.

İlk beşi 4 dakika 24 saniye geride kalan Ross Branch ve 4 dakika 26 saniye geride kalan Skyler Howes tamamlıyor.

Luciano Benavides kaybettiği zamanın ardından altıncı sıraya gerilerken, Sam Sunderland ve Toby Price yedinci ile sekizinci sıralarda yer alıyorlar.

İlk onu Cornejo ile Quintanilla tamamlıyor.

5. etabın ardından klasman (Sadece ilk on) :