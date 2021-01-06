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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 4. etap: Al-Attiyah, Peterhansel'in önünde kazandı

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2021 Dakar Rallisi 4. etap: Al-Attiyah, Peterhansel'in önünde kazandı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah, arka arkaya üçüncü etap zaferini elde etti ve Stephane Peterhansel'le arasını biraz daha kapattı.

337 kilometreden oluşan Wadi Ad-Dawwasir etabının özellikle ilk bölümünde Al-Attiyah, Peterhansel, Henk Lategan ve Carlos Sainz oldukça yakın bir mücadele içerisindeydiler.

Al-Attiyah, etabın son kısmına doğru girilirken liderliği Lategan'dan almayı başardı ve son bölüme dördüncü sırada giren Peterhansel'in 11 saniye önünde arka arkaya üçüncü zaferini elde etti.

Lategan yakın geçen etabı lider Al-Attiyah'ın 1 dakika 30 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamlarken, Sebastien Loeb belki de ilk kez sorunsuz bir gün geçirdi ve 2 dakika 36 saniye geride dördüncü oldu.

Son bölümde yeterince iyi bir iş yapamayan Carlos Sainz ise 2 dakika 56 saniye geride beşinci oldu.

Nispeten iyi bir ralli geçiren Jakub Przygonski altıncı, Khalid Al Qassimi yedinci, Vladimir Vasilyev sekizinci, Orlando Terranova dokuzuncu ve Erik van Loon onuncu oldu.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Peterhansel'in liderliği bulunuyor ve onu 4 dakika 58 saniye geriden Al-Attiyah takip ediyor.

Carlos Sainz, salı günü kaybettiği zamanın ardından 36 dakika 19 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Loeb, kötü başlangıcın ardından ön bölüme dönmeyi başardı ancak lider Peterhansel'in 48 dakika 14 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Lategan, Loeb'ün 30 saniye geride beşinci, Przygonski altıncı, Matthieu Serradori yedinci ve Ala Qassimi sekizinci sırada.

Son iki sırada Martin Prokop ve Nani Roma yer alıyor.

Standings after Stage 4 (Top 10 only):

Poz.

Sürücü

Araç

Zaman/Fark

1

Stephane Peterhansel

Mini

13sa15dk12sn

2

Nasser Al-Attiyah

Toyota

4dk58sn

3

Carlos Sainz

Mini

36dk19sn

4

Sebastien Loeb

BRX

48dk14sn

5

Henk Lategan

Toyota

48dk44sn

6

Jakub Przygonski

Toyota

49dk16sn

7

Matthieu Serradori

Century

51dk58sn

8

Khalid Al Qassimi

Peugeot

59dk19sn

9

Martin Prokop

Ford

1sa08dk51sn

10

Nani Roma

BRX

1sa17dk50sn
2021 Dakar Rallisi 4. etap: Barreda kazandı, De Soultrait liderliği aldı

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2021 Dakar Rallisi 4. etap: Barreda kazandı, De Soultrait liderliği aldı
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Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Rachit Thukral

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