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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı

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2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

KTM sürücüsü Sam Sunderland, 2021 Dakar Rallisi'nin 11. etabını kazandı ve galibiyet umutlarını son güne taşıdı.

2021 Dakar Rallisi'nde artık sona gelinirken, heyecan bugün gerçekleştirilen 511 kilometrelik Al-Ula - Yanbu etabıyla devam etti. Sürücüler sabah 07:35 itibariyle etaba başladılar ve KTM sürücüsü Sam Sunderland oldukça iyi bir performans ortaya koydu.

İlk bölümde beşinci sıraya kadar gerileyen Sunderland, etabın orta bölümünde tempo yükseltmeye başladı ve liderliği eline geçirdi.

Pablo Quintanilla ile verdiği savaşı kazanan Britanyalı sürücü, uzun etabı 4 saat 35 dakikada tamamlayarak en hızlı isim oldu.

Quintanilla, kendisi için zor geçen 2021 Dakar Rallisi'nin sondan ikinci etabında iyi bir performans sergiledi ve 2 dakika 40 saniye geride ikinci oldu.

Genel klasman lideri Kevin Benavides, bitime kısa bir süre kala liderin 9 dakika 50 saniye gerisine düşse de, son bölümde tempo yükseltti ve 6 dakika 24 saniye geride üçüncü oldu.

Daniel Sanders 8 dakika 34 saniye geride dördüncü olurken, Matthias Walkner 9 dakika 27 saniye geride beşinci ve Ricky Brabec 12 dakika 46 saniye geride altıncı oldu.

Güne genel klasman ikincisi olarak başlayan Brabec, kaybettiği sürenin ardından üçüncü sıraya geriledi ve galibiyet şansını mucizelere bıraktı.

İlk ondaki tek Yamaha sürücüsü olan Adrian van Beveren 14 dakika 48 saniye geride yedinci, Lorenzo Santolino 15 dakika 9 saniye geride sekizinci ve Stefan Svitko 16 dakika 45 saniye geride dokuzuncu oldu. İlk onu Oriol Mena tamamladı.

Bu sonuçların ardından Benavides son güne Sunderland'in 4 dakika 12 saniye önünde ilk sırada giriyor. Brabec kaybettiği zamanın ardından 7 dakika 13 saniye geride kalmış durumda.

Sanders 33 dakika 5 saniye geride dördüncü, Skyler Howes 49 dakika 7 saniye geride beşinci ve Santolino 49 dakika 26 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

İlk onu Quintanilla, Van Beveren, Svitko ve Martin Michek tamamlıyor.

11. etabın ardından genel klasman:

Poz. Sürücü Motosiklet Zeit
1

Argentina Kevin Benavides

 Honda 45 sa 01dk 44 sn
2

United Kingdom Sam Sunderland

 KTM +4:12 
3

United States Ricky Brabec

 Honda +7:13
4

Australia Daniel Sanders

KTM

 +33:05
5

United States Skyler Howes

 KTM +49:07
6

Spain Lorenzo Santolino

 Sherco +49:26
7

Chile Pablo Quintanilla

 Husqvarna

+1:00.18
8

France Adrien van Beveren

 Yamaha +1:20.46
9

Slovakia Stefan Svitko

 KTM +1:26.40
10 Czech Republic Martin Michek KTM +2:14.55
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Sam Sunderland
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Jamie Klein

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