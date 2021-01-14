2021 Dakar Rallisi 11. etap: Sunderland kazandı ve Benavides'le farkı azalttı

2021 Dakar Rallisi'nde artık sona gelinirken, heyecan bugün gerçekleştirilen 511 kilometrelik Al-Ula - Yanbu etabıyla devam etti. Sürücüler sabah 07:35 itibariyle etaba başladılar ve KTM sürücüsü Sam Sunderland oldukça iyi bir performans ortaya koydu.

İlk bölümde beşinci sıraya kadar gerileyen Sunderland, etabın orta bölümünde tempo yükseltmeye başladı ve liderliği eline geçirdi.

Pablo Quintanilla ile verdiği savaşı kazanan Britanyalı sürücü, uzun etabı 4 saat 35 dakikada tamamlayarak en hızlı isim oldu.

Quintanilla, kendisi için zor geçen 2021 Dakar Rallisi'nin sondan ikinci etabında iyi bir performans sergiledi ve 2 dakika 40 saniye geride ikinci oldu.

Genel klasman lideri Kevin Benavides, bitime kısa bir süre kala liderin 9 dakika 50 saniye gerisine düşse de, son bölümde tempo yükseltti ve 6 dakika 24 saniye geride üçüncü oldu.

Daniel Sanders 8 dakika 34 saniye geride dördüncü olurken, Matthias Walkner 9 dakika 27 saniye geride beşinci ve Ricky Brabec 12 dakika 46 saniye geride altıncı oldu.

Güne genel klasman ikincisi olarak başlayan Brabec, kaybettiği sürenin ardından üçüncü sıraya geriledi ve galibiyet şansını mucizelere bıraktı.

İlk ondaki tek Yamaha sürücüsü olan Adrian van Beveren 14 dakika 48 saniye geride yedinci, Lorenzo Santolino 15 dakika 9 saniye geride sekizinci ve Stefan Svitko 16 dakika 45 saniye geride dokuzuncu oldu. İlk onu Oriol Mena tamamladı.

Bu sonuçların ardından Benavides son güne Sunderland'in 4 dakika 12 saniye önünde ilk sırada giriyor. Brabec kaybettiği zamanın ardından 7 dakika 13 saniye geride kalmış durumda.

Sanders 33 dakika 5 saniye geride dördüncü, Skyler Howes 49 dakika 7 saniye geride beşinci ve Santolino 49 dakika 26 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

İlk onu Quintanilla, Van Beveren, Svitko ve Martin Michek tamamlıyor.

11. etabın ardından genel klasman: