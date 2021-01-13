2021 Dakar Rallisi 10. etap: Cornejo yarış dışı kaldı, Benavides liderliği aldı

Honda sürücüsü Cornejo, 342 kilometrelik Neom and Alula etabı öncesinde 11 dakika farkla genel klasmanı ilk sırada götürüyordu.

Ancak Şilili sürücü, etabın 252. kilometresinde büyük bir kaza geçirdi ve buna rağmen bitiş çizgisine ulaşmayı başardı.

Sonrasında vücudunun çeşitli bölümlerinde ağrılar hisseden Cornejo, yarıştan çekildi.

Organizatör ASO, Cornejo'nun kendisini iyi hissetmediğini belirtirken, Cornejo'nun kardeşi de Honda sürücüsünün başına ciddi bir darbe aldığını ve bundan ötürü hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Etabın en hızlı ismi ise son şampiyon Ricky Brabec oldu. Amerikalı sürücü, başlangıçta üçüncü sırada yer alsa da, Joan Barreda ve Jose Ignacio Cornejo'yu geçerek liderliğe yükseldi ve hata yapmayarak etabı kazanan isim oldu.

Barreda 3 dakika 15 sanyie geride ikinci en iyi zamanı yaparken, genel klasmanda liderliğe yükselen Kevin Benavides ise 5 dakika 11 saniye geride üçüncü oldu.

Skyler Howes 5 dakika 48 saniye geride dördüncü, Matthias Walkner 5 dakika 56 saniye geride beşinci ve Daniel Sanders 9 dakika 7 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Adrien van Beveren yedinci ve Sam Sunderland sekizinci oldu.

Cornejo şu anda üçüncü sırada görünse de, ralliden çekildi.

Sherco sürücüsü Lorenzo Santolino, Joaquim Rodrigues'i geçerek onuncu oldu.

Cornejo'nun ralliye veda etmesinin ardından Benavides, Brabec'in 51 saniye önünde genel klasmanda ilk sırada yer alıyor.

10. etabın ardından genel klasman: