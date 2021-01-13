Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 10. etap: Cornejo yarış dışı kaldı, Benavides liderliği aldı

paylaşım
yorumlar
2021 Dakar Rallisi 10. etap: Cornejo yarış dışı kaldı, Benavides liderliği aldı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jose Ignacio Cornejo, Dakar Rallisi'nin 10. etabında geçirdiği kazanın ardından ralliye veda ederken, Kevin Benavides genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Honda sürücüsü Cornejo, 342 kilometrelik Neom and Alula etabı öncesinde 11 dakika farkla genel klasmanı ilk sırada götürüyordu.

Ancak Şilili sürücü, etabın 252. kilometresinde büyük bir kaza geçirdi ve buna rağmen bitiş çizgisine ulaşmayı başardı.

Sonrasında vücudunun çeşitli bölümlerinde ağrılar hisseden Cornejo, yarıştan çekildi.

Organizatör ASO, Cornejo'nun kendisini iyi hissetmediğini belirtirken, Cornejo'nun kardeşi de Honda sürücüsünün başına ciddi bir darbe aldığını ve bundan ötürü hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Etabın en hızlı ismi ise son şampiyon Ricky Brabec oldu. Amerikalı sürücü, başlangıçta üçüncü sırada yer alsa da, Joan Barreda ve Jose Ignacio Cornejo'yu geçerek liderliğe yükseldi ve hata yapmayarak etabı kazanan isim oldu.

Barreda 3 dakika 15 sanyie geride ikinci en iyi zamanı yaparken, genel klasmanda liderliğe yükselen Kevin Benavides ise 5 dakika 11 saniye geride üçüncü oldu.

Skyler Howes 5 dakika 48 saniye geride dördüncü, Matthias Walkner 5 dakika 56 saniye geride beşinci ve Daniel Sanders 9 dakika 7 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Adrien van Beveren yedinci ve Sam Sunderland sekizinci oldu.

Cornejo şu anda üçüncü sırada görünse de, ralliden çekildi.

Sherco sürücüsü Lorenzo Santolino, Joaquim Rodrigues'i geçerek onuncu oldu.

Cornejo'nun ralliye veda etmesinin ardından Benavides, Brabec'in 51 saniye önünde genel klasmanda ilk sırada yer alıyor.

10. etabın ardından genel klasman:

Poz.

Sürücü

Motosiklet

Zaman/Fark

1

Kevin Benavides

Honda

40 sa 20 dk 08 sn

2

Ricky Brabec

Honda

51 sn

3

Jose Ignacio Cornejo*

Honda

1 dk 07 sn

4

Sam Sunderland

KTM

10 dk 36 sn

5

Joan Barreda

Honda

15 dk 40 sn

6

Skyler Howes

KTM

29 dk 38 sn

7

Daniel Sanders

KTM

30 dk 55 sn

8

Lorenzo Santolino

Sherco

40 dk 41 sn

9

Pablo Quintanilla

Husqvarna

1 sa 04 dk 02 sn

10

Adrien van Beveren

Yamaha

1 sa 12 dk 22 sn
Dakar kazası sonrası Price'ın köprücük kemiği kırıldı

Önceki haber

Dakar kazası sonrası Price'ın köprücük kemiği kırıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

Sainz, Ferrari ile yeni sezon hazırlıklarına başladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!

Analiz: Mercedes F1 takımını kim durdurabilir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: Mercedes F1 takımını kim durdurabilir?

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı
WEC WEC / Son dakika

Toyota yeni Le Mans hiper aracının fotoğraflarını yayınladı

Aitken, Güney Kore'nin F1'e olan ilgisine şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aitken, Güney Kore'nin F1'e olan ilgisine şaşırmış

Tost: "Red Bull Gasly'i kolay kolay bırakmaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Red Bull Gasly'i kolay kolay bırakmaz"

Son Haberler

2021 Dakar Rallisi 10. etap: Cornejo yarış dışı kaldı, Benavides liderliği aldı
Dakar Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 10. etap: Cornejo yarış dışı kaldı, Benavides liderliği aldı

Dakar kazası sonrası Price'ın köprücük kemiği kırıldı
Dakar Dakar / Son dakika

Dakar kazası sonrası Price'ın köprücük kemiği kırıldı

Dakar 2021, 9. Etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah ve Sainz zorlandı
Dakar Dakar / Etap raporu

Dakar 2021, 9. Etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah ve Sainz zorlandı

Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi
Dakar Dakar / Son dakika

Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button, F1'e dönüşünde "daha sakin" bir Alonso bekliyor

4s
2
Formula 1

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

17s
3
Formula 1

Sainz, Ferrari ile yeni sezon hazırlıklarına başladı

4s
4
Formula 1

Formula 1, yeni teknik kuralların 2022 sonrasına erteleneceğini yalanladı!

2s
5
Formula 1

Analiz: Mercedes F1 takımını kim durdurabilir?

1g

Son Haberler

2021 Dakar Rallisi 10. etap: Cornejo yarış dışı kaldı, Benavides liderliği aldı
Dakar

2021 Dakar Rallisi 10. etap: Cornejo yarış dışı kaldı, Benavides liderliği aldı

Dakar kazası sonrası Price'ın köprücük kemiği kırıldı
Dakar

Dakar kazası sonrası Price'ın köprücük kemiği kırıldı

Dakar 2021, 9. Etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah ve Sainz zorlandı
Dakar

Dakar 2021, 9. Etap: Peterhansel kazandı, Al-Attiyah ve Sainz zorlandı

Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi
Dakar

Price'a yardım etmek için duran Sunderland ve Brabec'e kaybettikleri zaman geri verildi

2021 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Price yarış dışı kaldı
Dakar

2021 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Price yarış dışı kaldı

Son Videolar

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars 03:20
Dakar
22s

Dakar 2021: Stage 8 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars 03:46
Dakar
5 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 2 Highlights - Cars

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars 03:30
Dakar
4 Oca 2021

Dakar 2021: Stage 1 Highlights - Cars

Dakar 2021 portrait: Carlos Sainz 02:49
Dakar
3 Oca 2021

Dakar 2021 portrait: Carlos Sainz

Live: Dakar 2021 - Start podium 00:00
Dakar
2 Oca 2021

Live: Dakar 2021 - Start podium

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.