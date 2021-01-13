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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 10. etap: Al Rajhi kazandı, Peterhansel'in liderliği sürüyor

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2021 Dakar Rallisi 10. etap: Al Rajhi kazandı, Peterhansel'in liderliği sürüyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al Rajhi, 2021 Dakar Rallisi'nin 10. etabında en hızlı isim olmayı başardı.

342 kilometrelik Neom Al-Ula etabı, sabah 09:45 itibariyle başladı ve Overdrive Toyota sürücüsü Yazeed Al Rajhi, ilk bölümden itibaren çok iyi bir tempo yakalamayı başardı.

Suudi Arabistanlı sürücü, uzun etabı 3 saat 3 dakika 57 saniye tamamladı ve bu yılki ikinci etap zaferini elde etti.

Nasser Al-Attiyah ve Stephane Peterhansel, ikinci etapta sık sık yer değiştirdiler. Al-Attiyah, bitime kısa bir süre kala Peterhansel'i geride bıraktı ve 2 dakika 4 saniye geride günün en iyi ikinci zamanını yaptı.

Genel klasmanda ilk sırada yer alan Peterhansel, 2 dakika 53 saniye geride üçüncü olurken, Carlos Sainz 4 dakika 12 sanyie geride dördüncü oldu.

Jakup Przygonski 5 dakika 6 saniye geride beşinci olarak iyi bir gün geçirdi. Toyota'dan Giniel de Villiers altıncı olurken, Vladimir Vasilyev yedinci, Mathieu Serradori sekizinci ve Brian Baragwanath dokuzuncu oldu.

İlk onu Nani Roma tamamladı.

Bu sonuçların ardından Peterhansel, genel klasmanda Al-Attiyah'ın 17 dakika önünde liderliğini sürdürüyor.

Carlos Sainz 1 saat 3 dakika geride üçüncü sırada yer alırken, Przygonski 2 saat 18 dakika geride dördüncü ve Roma 2 saat 50 dakika geride beşinci sırada yer alıyor.

PH Sport Peugeot sürücüsü Khalid Al Qassimi, şu anda rallinin en hızlı altıncı ismi konumunda yer alıyor. Onu Vasilyev, De Villiers, Martin Prokop  ve Christian Lavieille takip ediyor.

İkinci etap zaferini elde eden Al Rajhi 13. sırada yer alıyor.

10. etabın ardından klasman:

Poz.

Sürücü

Araç

Zaman/Fark

1

Stephane Peterhansel

Mini

37 sa 33 dk 06 sn

2

Nasser Al-Attiyah

Toyota

17 dk 01 sn

3

Carlos Sainz

Mini

1 sa 03 dk 44 sn

4

Jakub Przygonski

Toyota

2 sa 18 dk 43 sn

5

Nani Roma

BRX

2 sa 50 dk 22 sn

6

Khalid Al Qassimi

Peugeot

3 sa 13 dk 14 sn

7

Vladimir Vasilyev

Mini

3 sa 14 dk 56 sn

8

Giniel de Villiers

Toyota

3 sa 43 dk 28 sn

9

Martin Prokop

Ford

3 sa 45 dk 46 sn

10

Christian Lavieille

Optimus

4 sa 30 dk 52 sn
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Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Rachit Thukral

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