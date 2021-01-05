2021 Dakar 3. etap: Price yine kazandı, Howes liderliği aldı

KTM sürücüsü Price, pazartesi günkü ikinci etapta zorlanmasının ardından salı günü Wadi Ad-Dawasir'deki 403 km'lik etabı Honda'dan Kevin Benavides'in önünde kazanmayı başardı.

Salı günkü etaba önde başlayan isimler oldukça zorlanıp zaman kaybederken, gerilerden başlayan Toby Price, Kevin Benavides ve Matthias Walkner iyi performans ortaya koydu.

Pazartesi günü zorlu bir günü geride bırakan ve buna rağmen sürüşünden memnun olduğunu söyleyen Price, Pazartesi günkü etabın ilk yedi bölümünü ikinci sırada geçse de, son üç bölüme girilirken ilk sıraya yükseldi ve üçüncü etabın galibi oldu.

Price, finiş çizgisini geçtiğinde Benavides'in 1 dakika 13 saniye önündeydi ve böylelikle 13. Dakar etap zaferini elde etti.

Benavides günü ikinci en iyi isim olarak tamamlarken, Price'ın KTM'den takım arkadaşı Walkner, pazartesi günü kaybettiği sürenin ardından etabı 2 dakika 36 sanyie geride üçüncü sırada tamamladı.

Skyler Hows, dördüncü sırada tamamladığı etabın ardından genel klasmanda Benavides'in 33 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Husqvarna sürücüsü Xavier de Soultrait 1 dakika 28 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, onu KTM'den Price ile Sam Sunderland takip ediyor.

Price 1 dakika 52 saniye geride kalırken, Sunderland 5 dakika 27 saniye geride yer alıyor.

Ross Branch altıncı, Luciano Benavides yedinci, Joan Barreda sekizinci, Adrian van Beveren dokuzuncu ve Jose Ignacio Carnejo onuncu oldu.

3. etabın ardından klasman (top 10):