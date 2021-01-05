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Dakar / Dakar / Son dakika

2021 Dakar 3. etap: Price yine kazandı, Howes liderliği aldı

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2021 Dakar 3. etap: Price yine kazandı, Howes liderliği aldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2021 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını Toby Price kazanırken, Amerikalı KTM sürücüsü Skyler Howes genel klasmanda liderliğe yükseldi.

KTM sürücüsü Price, pazartesi günkü ikinci etapta zorlanmasının ardından salı günü Wadi Ad-Dawasir'deki 403 km'lik etabı Honda'dan Kevin Benavides'in önünde kazanmayı başardı.

Salı günkü etaba önde başlayan isimler oldukça zorlanıp zaman kaybederken, gerilerden başlayan Toby Price, Kevin Benavides ve Matthias Walkner iyi performans ortaya koydu.

Pazartesi günü zorlu bir günü geride bırakan ve buna rağmen sürüşünden memnun olduğunu söyleyen Price, Pazartesi günkü etabın ilk yedi bölümünü ikinci sırada geçse de, son üç bölüme girilirken ilk sıraya yükseldi ve üçüncü etabın galibi oldu.

Price, finiş çizgisini geçtiğinde Benavides'in 1 dakika 13 saniye önündeydi ve böylelikle 13. Dakar etap zaferini elde etti.

Benavides günü ikinci en iyi isim olarak tamamlarken, Price'ın KTM'den takım arkadaşı Walkner, pazartesi günü kaybettiği sürenin ardından etabı 2 dakika 36 sanyie geride üçüncü sırada tamamladı.

Skyler Hows, dördüncü sırada tamamladığı etabın ardından genel klasmanda Benavides'in 33 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Husqvarna sürücüsü Xavier de Soultrait 1 dakika 28 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, onu KTM'den Price ile Sam Sunderland takip ediyor.

Price 1 dakika 52 saniye geride kalırken, Sunderland 5 dakika 27 saniye geride yer alıyor.

Ross Branch altıncı, Luciano Benavides yedinci, Joan Barreda sekizinci, Adrian van Beveren dokuzuncu ve Jose Ignacio Carnejo onuncu oldu.

3. etabın ardından klasman (top 10):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1 United States Skyler Howes KTM 12h09m48s
2 Argentina Kevin Benavides Honda 33s
3 France Xavier de Soultrait Husqvarna 1m28s
4 Australia Toby Price KTM 1m52s
5 United Kingdom Sam Sunderland KTM 5m27s
6 Botswana Ross Branch Yamaha 7m14s
7 Argentina Luciano Benavides Husqvarna 7m56s
8 Spain Joan Barreda Honda 9m02s
9 France Adrien van Beveren Yamaha 9m09s
10 Chile Jose Ignacio Cornejo Honda 9m24s
Price, Barreda'ya karşı 32 dakika kaybetmesine rağmen paniğe kapılmıyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Toby Price
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Jamie Klein

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