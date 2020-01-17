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Dakar / Dakar / Etap raporu

2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu

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2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 08:18

Carlos Sainz, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'ni kazandı ve böylelikle kariyerinde üçüncü kez bu başarıyı yakaladı.

McLaren Formula 1 pilotu Carlos Sainz Jr'ın babası ve iki kez Dünya Ralli Şampiyonu Sainz, geride kalan 12 etabın ardından Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın 6 dakika 21 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.

Bu yılki etkinlikte X-raid Mini için yarışan Sainz, daha önce 2010'da Volkswagen ve 2018'de Peugeot ile zafere ulaşmıştı.

Mini'deki zaferi sonrası böylelikle üç farklı üreticide üç farklı zafer almış oldu.

X-raid Mini, 2012 ve 2015 yılları arasında arka arkaya dört zafer almıştı ancak 2018 Dakar Rallisi'yle kullanılmaya başlanan Mini John Cooper Works Buggy modelinin ilk zaferi oldu.

Ralli boyunca dört etap zaferi elde eden Carlos Sainz ve yardımcı pilotu Lucas Cruz, rallinin son etabına Al-Attiyah ve Stephane Peterhansel'e karşı on dakikalık bir avantajla geldi.

Kısaltılan ve 166 kilometreye düşürülen son günün en hızlı ismi Al-Attiyah oldu ancak Sainz sorunsuz şekilde finiş çizgisine gelince 2020 Dakar Ralisi'ni kazanmış oldu.

2019 Dakar Rallisi galibi Al-Attiyah, zaferi kaçırmasına rağmen son günkü performansıyla Mini sürücüsü Peterhansel'nin önüne geçti ve böylelikle ralliyi ikinci sırada bitirdi.

Dakar Rallisi öncesi yardımcı pilotunu değişmek zorunda kalan Peterhansel ise üçüncü olarak ralliyi podyumla noktalamış oldu. Böylelikle Mini, ralliyi çifte podyumla noktaladı.

Yazeed Al Rajhi, son yıllara kıyasla daha iyi bir ralli geçirdi ve kendi ülkesinde Toyota ile dördüncü oldu.

Giniel de Villiers, Toyota ile beşinci olurken, Orlando Terranova altıncı ve Bernhard ten Brinke yedinci oldu.

Bu yıl ilk kez ralliye katılan Fernando Alonso, ikinci günde sorun yaşaması ve çarşamba günü takla atmasının ardından ralliyi 13. sırada bitirdi.

Takla atmadan önce ilk ona kadar yükselen İspanyol sürücü, son etabı dördüncü sırada noktalarken, 2020 Dakar Rallisi'ndeki en iyi etap sonucu ikincilik oldu.

2020 Dakar Rallisi sonucu:

Poz. #

Pilot

Co-pilot

 Araç Zaman Fark
1 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 42h59m17s  
2 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 43h5m38s 6m21s
3 302 France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza		 Mini 43h9m15s 9m58s
4 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 43h48m27s 49m10s
5 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 44h6m26s 1h7m9s
6 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 44h11m32s 1h12m15s
7 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 44h17m51s 1h18m34s
8 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 44h58m38s 1h59m21s
9 324

Saudi Arabia Yasir Seaidan

Russian Federation Alexy Kuzmich

 Mini 46h41m34s 3h42m17s
10 322

China Wei Han

China Min Liao

 Hanwei 46h50m24s 3h51m
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 12: Haradh - Qiddiya
Pilotlar Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
Takımlar X-Raid
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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