2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu
Carlos Sainz, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'ni kazandı ve böylelikle kariyerinde üçüncü kez bu başarıyı yakaladı.
McLaren Formula 1 pilotu Carlos Sainz Jr'ın babası ve iki kez Dünya Ralli Şampiyonu Sainz, geride kalan 12 etabın ardından Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah'ın 6 dakika 21 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu.
Bu yılki etkinlikte X-raid Mini için yarışan Sainz, daha önce 2010'da Volkswagen ve 2018'de Peugeot ile zafere ulaşmıştı.
Mini'deki zaferi sonrası böylelikle üç farklı üreticide üç farklı zafer almış oldu.
X-raid Mini, 2012 ve 2015 yılları arasında arka arkaya dört zafer almıştı ancak 2018 Dakar Rallisi'yle kullanılmaya başlanan Mini John Cooper Works Buggy modelinin ilk zaferi oldu.
Ralli boyunca dört etap zaferi elde eden Carlos Sainz ve yardımcı pilotu Lucas Cruz, rallinin son etabına Al-Attiyah ve Stephane Peterhansel'e karşı on dakikalık bir avantajla geldi.
Kısaltılan ve 166 kilometreye düşürülen son günün en hızlı ismi Al-Attiyah oldu ancak Sainz sorunsuz şekilde finiş çizgisine gelince 2020 Dakar Ralisi'ni kazanmış oldu.
2019 Dakar Rallisi galibi Al-Attiyah, zaferi kaçırmasına rağmen son günkü performansıyla Mini sürücüsü Peterhansel'nin önüne geçti ve böylelikle ralliyi ikinci sırada bitirdi.
Dakar Rallisi öncesi yardımcı pilotunu değişmek zorunda kalan Peterhansel ise üçüncü olarak ralliyi podyumla noktalamış oldu. Böylelikle Mini, ralliyi çifte podyumla noktaladı.
Yazeed Al Rajhi, son yıllara kıyasla daha iyi bir ralli geçirdi ve kendi ülkesinde Toyota ile dördüncü oldu.
Giniel de Villiers, Toyota ile beşinci olurken, Orlando Terranova altıncı ve Bernhard ten Brinke yedinci oldu.
Bu yıl ilk kez ralliye katılan Fernando Alonso, ikinci günde sorun yaşaması ve çarşamba günü takla atmasının ardından ralliyi 13. sırada bitirdi.
Takla atmadan önce ilk ona kadar yükselen İspanyol sürücü, son etabı dördüncü sırada noktalarken, 2020 Dakar Rallisi'ndeki en iyi etap sonucu ikincilik oldu.
2020 Dakar Rallisi sonucu:
|Poz.
|#
|
Pilot
Co-pilot
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|42h59m17s
|2
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|43h5m38s
|6m21s
|3
|302
| Stephane Peterhansel
Paulo Fiuza
|Mini
|43h9m15s
|9m58s
|4
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|43h48m27s
|49m10s
|5
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|44h6m26s
|1h7m9s
|6
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|44h11m32s
|1h12m15s
|7
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|44h17m51s
|1h18m34s
|8
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|44h58m38s
|1h59m21s
|9
|324
|
Yasir Seaidan
Alexy Kuzmich
|Mini
|46h41m34s
|3h42m17s
|10
|322
|
Wei Han
Min Liao
|Hanwei
|46h50m24s
|3h51m
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|Pilotlar
|Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah , Stéphane Peterhansel
|Takımlar
|X-Raid
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
2020 Dakar Rallisi'nin galibi Carlos Sainz ve Mini, Alonso 13. oldu
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
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