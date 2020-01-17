2020 Dakar Ralisi'nin SxS sınıfını Currie kazandı

2020 Dakar Rallisi için Sean Berriman'ı yardımcı pilot olarak seçen Currie, liderliğin birden fazla kez el değiştirdiği rallide iyi bir performans ortaya koydu.

Ralliye Aron Domzala hızlı başlarken, sonrasında liderliği Francisco Lopez Contardo aldı.

Üçüncü etapta Casey Currie liderliğe yükseldi ancak sonrasında Lopez ve Sergey Karyakin liderliği aldı.

Altıncı etaba gelindiğinde Gerard Farres Güell genel klasmanda liderliğe çıkarken, yedinci etapla birlikte liderlik Currie'ye geçti ve kalan sürede bir daha da liderliği bırakmadı.

Son etabı 12. sırada tamamlayan Amerikalı sürücü, böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nini kazandı ve kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

İlginç şekilde rakiplerinin hatalarından ve sorunlarından faydalanıp, istikrarlı bir performans ortaya koyan Currie, hiçbir etapta zafere ulaşamadı.

Rus sürücü Sergey Karyakin, Currie'nin en yakın takipçisiydi ve ikinci olurken, Contardo, üçüncü olup podyumu tamamladı.

Böylelikle ilk üç CAN-AM sürücülerinden oluştu.

PH Sport'tan Conrad Rautenbach dördüncü olurken, Lopez beşinci sırada yer aldı.

2020 Dakar Rallisi sonucu: