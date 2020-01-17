2020 Dakar Ralisi'nin SxS sınıfını Currie kazandı
Amerikalı sürücü Casey Currie, 2020 Dakar Rallisi'nin SxS sınıfını kazanmayı başardı ve böylelikle ikinci denemesinde zafere ulaşmış oldu.
2020 Dakar Rallisi için Sean Berriman'ı yardımcı pilot olarak seçen Currie, liderliğin birden fazla kez el değiştirdiği rallide iyi bir performans ortaya koydu.
Ralliye Aron Domzala hızlı başlarken, sonrasında liderliği Francisco Lopez Contardo aldı.
Üçüncü etapta Casey Currie liderliğe yükseldi ancak sonrasında Lopez ve Sergey Karyakin liderliği aldı.
Altıncı etaba gelindiğinde Gerard Farres Güell genel klasmanda liderliğe çıkarken, yedinci etapla birlikte liderlik Currie'ye geçti ve kalan sürede bir daha da liderliği bırakmadı.
Son etabı 12. sırada tamamlayan Amerikalı sürücü, böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nini kazandı ve kariyerinin ilk zaferine ulaştı.
İlginç şekilde rakiplerinin hatalarından ve sorunlarından faydalanıp, istikrarlı bir performans ortaya koyan Currie, hiçbir etapta zafere ulaşamadı.
Rus sürücü Sergey Karyakin, Currie'nin en yakın takipçisiydi ve ikinci olurken, Contardo, üçüncü olup podyumu tamamladı.
Böylelikle ilk üç CAN-AM sürücülerinden oluştu.
PH Sport'tan Conrad Rautenbach dördüncü olurken, Lopez beşinci sırada yer aldı.
2020 Dakar Rallisi sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Marka
|Zaman
|Fark
|Ceza
|1
|C. CURRIE
|CAN - AM
|53:25:52
|0:00:00
|00:00:00
|2
|S. KARIAKIN
|CAN-AM
|54:05:04
|0:39:12
|00:00:00
|3
|F. LOPEZ CONTARDO
|CAN - AM
|54:18:28
|0:52:36
|00:00:00
|4
|C. RAUTENBACH
|PH-SPORT
|54:38:11
|1:12:19
|00:00:00
|5
|JA. HINOJO LOPEZ
|CAN-AM
|54:46:30
|1:20:38
|00:00:00
|6
|J. PURAS
|CAN-AM
|55:45:07
|2:19:15
|00:00:00
|7
|A. ALLETRU
|CAN - AM
|55:50:15
|2:24:23
|00:02:00
|8
|A. JONES
|CAN - AM
|56:23:30
|2:57:38
|00:02:00
|9
|R. VARELA
|CAN - AM
|59:09:53
|5:44:01
|00:00:00
|10
|S. NAVARRO
|CAN-AM
|59:10:27
|5:44:35
|00:20:00
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
2020 Dakar Ralisi'nin SxS sınıfını Currie kazandı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
13:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
13:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
|
22:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
18:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
19:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
19:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
19:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
19:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
19:00
06:00
|
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