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Dakar / Dakar / Yarış raporu

2020 Dakar Ralisi'nin SxS sınıfını Currie kazandı

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2020 Dakar Ralisi'nin SxS sınıfını Currie kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 10:01

Amerikalı sürücü Casey Currie, 2020 Dakar Rallisi'nin SxS sınıfını kazanmayı başardı ve böylelikle ikinci denemesinde zafere ulaşmış oldu.

2020 Dakar Rallisi için Sean Berriman'ı yardımcı pilot olarak seçen Currie, liderliğin birden fazla kez el değiştirdiği rallide iyi bir performans ortaya koydu.

Ralliye Aron Domzala hızlı başlarken, sonrasında liderliği Francisco Lopez Contardo aldı.

Üçüncü etapta Casey Currie liderliğe yükseldi ancak sonrasında Lopez ve Sergey Karyakin liderliği aldı.

Altıncı etaba gelindiğinde Gerard Farres Güell genel klasmanda liderliğe çıkarken, yedinci etapla birlikte liderlik Currie'ye geçti ve kalan sürede bir daha da liderliği bırakmadı.

Son etabı 12. sırada tamamlayan Amerikalı sürücü, böylelikle 2020 Dakar Rallisi'nini kazandı ve kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

İlginç şekilde rakiplerinin hatalarından ve sorunlarından faydalanıp, istikrarlı bir performans ortaya koyan Currie, hiçbir etapta zafere ulaşamadı.

Rus sürücü Sergey Karyakin, Currie'nin en yakın takipçisiydi ve ikinci olurken, Contardo, üçüncü olup podyumu tamamladı.

Böylelikle ilk üç CAN-AM sürücülerinden oluştu.

PH Sport'tan Conrad Rautenbach dördüncü olurken, Lopez beşinci sırada yer aldı.

2020 Dakar Rallisi sonucu:

  Poz.     Sürücü Fark
  1     C. CURRIE 53:25:52
  2     S. KARIAKIN 0:39:12
  3     F. LOPEZ CONTARDO 0:52:36
  4     C. RAUTENBACH 1:12:19
  5     JA. HINOJO LOPEZ 1:20:38
  6     J. PURAS 2:19:15
  7     A. ALLETRU 2:24:23
  8     A. JONES 2:57:38
  9     R. VARELA 5:44:01
  10     S. NAVARRO 5:44:35
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 12: Haradh - Qiddiya
Editör Valentin Khorounzhiy

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Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 12: Haradh - Qiddiya sürüyor
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Cmt 4 Oca
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09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
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05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
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06:00
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Sal 7 Oca
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06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
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Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
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06:00
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Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
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Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
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Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
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Cum 17 Oca
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