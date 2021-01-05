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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar 3. etap: Al-Attiyah, Peterhansel'le arayı kapatıyor, Sainz geriye düştü

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2021 Dakar 3. etap: Al-Attiyah, Peterhansel'le arayı kapatıyor, Sainz geriye düştü
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toyota’dan Nasser Al-Attiyah, Salı günü gerçekleştirilen üçüncü etabı kazanmayı başardı ve genel klasmanda liderliği bulunan Stephane Peterhansel ile arayı kapatmaya başladı.

Üç kez Dakar galibi Al-Attiyah, Pazar günü açılış etabında kaybettiği 12 dakikanın ardından geriye düşmüştü. Ancak ikinci etapta en hızlı isim oldu ve lider Peterhansel ile arasını üç dakika kapatmayı başardı.

Bugüne olumlu ivme ile başlayan Katarlı sürücü, 406 km'lik Wadi Ad-Dawasir etabını kazanarak aradaki farkı beş dakikaya indirdi.

Toyota sürücüsü Henk Lategan, Overdrive'dan Yazzed Al Rajhi ile Mini sürücüsü Carlos Sainz, Al-Attiyah'ın liderliği eline geçirdiği dördüncü etaba kadar başlangıç bölümlerine liderlik eden isimler oldular.

Kalan bölümlerin tamamında en hızlı süreyi yapan Al-Attiyah, en yakın rakibi Lategan'ın 2 dakika 27 saniye önünde zafere ulaşan isim oldu. Peterhansel ise, başlangıçta yaşadığı bir lastik patlamasının ardından dört dakika geride üçüncü oldu.

Century sürücüsü Yasir Seaidan ile Abu Dhabi Racing Peugeot'dan Khalid Al Qassimi dördüncü ile beşinci oldular. Her iki sürücü de genel klasmanda ilk ona girdi.

Sebastien Loeb, 13 dakika geride beşinci sırada tamamladığı etabın ardından şu anda genel klasmanda altıncı sırada yer alıyor.

Bu sonuçların ardından lider  Peterhansel ile ikinci Al-Attiyah arasında  5 dakika 9 saniye kalırken, Mathieu Serradori 26 dakika 21 sanyie geride üçüncü sırada yer alıyor.

Mini ile ralliye iyi başlayan ancak ikinci gün geriye düşen Carlos Sainz, üçüncü etapta adeta kabus yaşadı. Önce kaybolan ve sonrasında lastik patlatan Sainz, toplamda 30 dakika zaman kaybetti. Bundan ötürü genel klasmanda 33 dakika geriye düşerek dördüncü sıraya geriledi.

Genel klasmanda Sainz'ı 11 dakika geride Jakub Przygonski takip ederken, altıncı sıradaki Loeb'ün ardından Henk Lategan bulunuyor.

İlk onu Seaidan, Al Qassimi ve Martin Prokop tamamlıyor.

Bernhard Ten Brinke, yaptığı kazanın ardından Overdrive-Toyota'sına büyük hasar verdi. Hem Ten Brinke hem de yardımcı pilot Tom Colsoul olaydan yara almadan kurtuldu.

3. etap sonrası klasman (ilk on):

Poz.

Sürücü

Araç

Zaman/Fark

1

Stephane Peterhansel

Mini

10 Saat 39 dakika 02 saniye

2

Nasser Al-Attiyah

Toyota

5dk09sn

3

Mathieu Serradori

Century

26dk21sn

4

Carlos Sainz

Mini

33dk34sn

5

Jakub Przygonski 

Toyota

44dk22sn

6

Sebastien Loeb

BRX

45dk49sn

7

Henk Lategan

Toyota

47dk25sn

8

Yasir Seaidan

Century

51dk50sn

9

Khalid Al Qassimi

Peugeot

52dk08sn

10

Martin Prokop

Ford

56dk30sn
2021 Dakar 3. etap: Price yine kazandı, Howes liderliği aldı

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Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Editör Rachit Thukral

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