10 saat boyunca sürüş yapan Alonso: "Çok zordu"

Cesaret verici bir üçüncü etabın ardından Fernando Alonso ve Marc Coma zorlu bir dördüncü etabı geride bıraktılar.

Sert ve keskin kayalarda üç kez lastik patlatan Toyota Gazoo Racing sürücüsü, günün çok zor geçtiğini kabul etti.

İspanyol pilot, "Gün boyunca her şey vardı. Çok uzun ve zor bir etaptı. 07:45'te hareketlendik ve şimdi saat 19:00. Yani araçta 10 saat geçirdik. Bugün biraz zaman kaybettik. Nasser ve Yazeed'in geçmesine izin verdikten sonra lastiğimiz patladı. Peterhansel'in de arkasında düştük."

"Son patlak 150 km kala oldu. Sahip olduğumuz son yedek lastikti. Bu yüzden daha fazla taş olan alanlarda daha fazla patlama riskini en aza indirgemek için çok yavaş gittik."

"Çok fazla ritim gerekiyor. Dün de söyledim, kurumuş nehrin son kısmı bir sürü taşla doluydu ve ne kadar hızlı gitmem gerektiğini bilmiyordum. Bugün etabın yarısı o arazide yapıldı. Doğrusu bugün biraz zaman kaybedeceğimi biliyordum, ama yine de burada olduğum için mutluyum, büyük bir aksilik yoktu."

"İki takım arkadaşım hayatı boyunca rallilerde yer aldı ve biri zaten Dakar'ın galibi. Çok deneyimliler. Belki ikinci hafta aracımızdan biraz daha fazla faydalanabiliriz. Bazı günler bazıları, diğer günler ise diğerleri için iyi olacak. Mümkün olduğunca öğrenmeye çalışacağım. Ama elbette çok fazla baskı vardı çünkü son 150 kilometreyi yedek parçamız olmadan geçtik."

"Bence en zoruydu. Araçta 10 saat yarışıyorsunuz, her açıdan stresliydi. Kurumuş bir nehir vardı ve taşlarla doluydu. Ayrıca navigasyon açısından da zordu. Bazen derin nefes almamız ve odaklanmamız gereken anlar vardı. Herkes için zihinsel anlamda zorlu bir etaptı."

"Her zaman önde ilerlemek istedim çünkü yarışın temposunu bu belirliyor. Hızlı bir trene ya da yavaş bir trene binebiliyorsunuz. Bugün arkamdakilere muhtemelen durum çok kötüydü."

"Dakar'ın ne olacağı konusunda belirgin bir düşüncem yoktu çünkü hiç yarışmamıştım. Ama her şeyi yaşamaya ve ayrıntıları öğrenmeye çalışıyorum. İyi ya da kötü etaplarım oldu, ama çok yoğun dört gündü ve kazandığım deneyimden ötürü mutluyum." dedi.