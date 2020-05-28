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Cross-Country Rally / Son dakika

2020 İpek Yolu Rallisi iptal edildi

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2020 İpek Yolu Rallisi iptal edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 May 2020 12:50

10. kez gerçekleştirilmesi planlanan İpek Yolu Rallisi'nin 2020 ayağı, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

İpek Yolu Rallisi'nin ileri bir tarihe ertelenmesi planlanıyordu ancak yarışın gerçekleşeceğine olan inanç tam olduğu için, hazırlık çalışmaları ileri bir seviyedeydi. Ancak hava trafik kısıtlamaları ve yabancı vatandaşlar için Rusya'da yürürlükte olan karantina önlemlerindeki belirsizlik nedeniyle bu yılki rallinin yapılmayacağı açıklandı.

Karar, Rusya Spor Bakanlığı ve Rusya Otomobil Federasyonu'nun tavsiyeleriyle alındı ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı D.N. Tchernychenko tarafından onaylandı.

İlk kez 2009'da gerçekleştirilen İpek Yolu Rallisi, o günden bu yana uluslararası ralli takviminin önemli bir parçasıydı.

2020 İpek Yolu Rallisi'nin 2-11 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Nasser Al-Attiyah geçen yılki ralliyi Toyota Hilux ile kazanırken, motosiklet sınıfındaki zafer KTM sürücüsü Sam Sunderland'a gitmişti.

Ayrıca daha önce bu ralliyi Carlos Sainz, Cyril Despres ve Yazeed Al Rajhi gibi isimler de kazandı.

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Editör Rachit Thukral

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