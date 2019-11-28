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Hamilton: "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım ve emekli olmayacağım"
Formula 1 / Son dakika
24dk

Hamilton: "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım ve emekli olmayacağım"

Lewis Hamilton, fiziksel olarak kendisini oldukça formda hissettiğini ve bu yüzden emeklilik gibi bir planının olmadığını söyledi.

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor Brezilya GP
Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Renault pilotu Nico Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmediğini ve 2020'de ortaya çıkabilecek herhangi bir fırsata karşı hazırlıklı olacağını dile getirdi.
Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
Formula 1 / Son dakika

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

Ferrari başkanı John Elkann, Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in yaşadığı son olayın tekrarlanmaması gerektiğini düşünüyor.

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
Formula 1 / Son dakika

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

FIA, performans kazanımının önüne geçme amacıyla gelecek yıl Formula 1 takımlarının ikinci bir yakıt akışı sensörü kullanmasını zorunlu kıldı.

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları Brezilya GP
Formula 1 / En iyiler listesi

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Formula 1 Brezilya Grand Prix’sindeki en iyi takım telsizi mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Red Bull takım patronu Christian Horner, Brezilya'da düzlükte hızlı olmalarını motor performansı yanında seçtikleri yere basma gücü seviyesine de bağladı.
Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Racing Point, Abu Dhabi sezon sonu lastik testine katılacağı isimleri açıkladı.

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
Haber video
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Red Bull, sadece pistlerde en hızlı pit stopu rekorunu kırmadı, aynı zamanda yer çekiminin olmadığı alanda pit stop yapan ilk takım oldu.

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen ile mücadele eden Lewis Hamilton’ın bataryasnın neden yeteri kadar dolu olmadığını açıkladı.

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Lewis Hamilton, Honda'nın bu sene gösterdiği ciddi gelişim sayesinde gelecek sene üç takım arasında şampiyonluk mücadelesi olmasını beklediğini söyledi.

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”
Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

Ferrari, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazadan sonra Charles Leclerc ile Sebastian Vettel arasındaki “saçma” mücadeleyi netleştirmeleri gerektiğini, ancak Mercedes benzeri taktiklere ilgi duymadıklarını açıkladı.

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"
Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Jacques Villeneuve'e göre Max Verstappen artık dünya şampiyonluğu için savaşabilecek seviyede, fakat söylediklerine dikkat etmesi gerekiyor.

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Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"
Formula 1 / Son dakika

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

JJ Lehto'ya göre Mick Schumacher, Formula 1'de yarışma istiyorsa gelecek yıl iyi performans göstermekten başka çaresiz yok.

Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari pilotlarının kazası üzüntü verici"

Antonio Giovinazzi, Alfa ROmeo'nun hafta sonunu değerlendirirken, Ferrari pilotlarının kazasını da yorumladı.

Surer: "FIA'nın Ferrari yakıt sistemini alması iyi"
Formula 1 / Son dakika

Surer: "FIA'nın Ferrari yakıt sistemini alması iyi"

Eski pilot ve yorumcu Marc Surer, söylentilerin sona ermesi adına FIA'nın Ferrari yakıt sistemini incelemeye almasının doğru olduğunu düşünüyor.

Tarihte bugün: Jacques Laffite’nin doğum günü
Formula 1 / Nostalji

Tarihte bugün: Jacques Laffite’nin doğum günü

Jacques Laffite, 21 Kasım 1943 tarihinde dünyaya gelmişti.

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı
Formula 1 / Son dakika

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

JJ Lehto'ya göre Mercedes, Honda'nın Formula 1'de kalabilmesi için son yarışta tam güçte yarışmamış olabilir.

Mercedes ve Ferrari'ye göre Red Bull'un gücü sadece motordan kaynaklanmıyor
Formula 1 / Son dakika

Mercedes ve Ferrari'ye göre Red Bull'un gücü sadece motordan kaynaklanmıyor

Mercedes teknik direktörü James Allison ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Brezilya'da düzlüklerde çok güçlü bir görüntü çizen Red Bull'un gücünün motordan geldiğini düşünmüyorlar.

Bottas: "Red Bull düzlüklerde Mercedes'ten hızlı"
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Red Bull düzlüklerde Mercedes'ten hızlı"

Valtteri Bottas, son yarışın ardından Mercedes'in düzlüklerde Red Bull'un gerisinde kaldığını söyledi.

"Ferrari hızlı bir araca, iki iyi pilota sahip fakat iyi bir takım lideri yok"
Formula 1 / Son dakika

"Ferrari hızlı bir araca, iki iyi pilota sahip fakat iyi bir takım lideri yok"

İtalyan basını, Brezilya Grand Prix'sinde yaşananların ardından Ferrari'ye yüklendi.

Ocon, Abu Dhabi testinde Renault ile piste çıkacak
Formula 1 / Son dakika

Ocon, Abu Dhabi testinde Renault ile piste çıkacak

Renault F1 Takımı, Esteban Ocon'un Abu Dhabi'de Renault ile piste çıkacağını açıkladı.

FIA, Ferrari'nin yakıt sistemini kıyaslama için almış!
Formula 1 / Son dakika

FIA, Ferrari'nin yakıt sistemini kıyaslama için almış!

Son çıkan haberlere göre FIA, Brezilya GP hafta sonunda bitmek bilmeyen şikayetler üzerine Ferrari'den, bir Ferrari müşterisinden ve bir de Ferrari motorlu olmayan bir takımdan inceleme yapmak için yakıt sistemlerini aldı.

Raikkonen: "F1'de bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmezdim"
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "F1'de bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmezdim"

Kimi Raikkonen, daha önce Formula 1'de bu kadar uzun süre kalacağını hiç düşünmediğini söyledi.

2019 pit stop şampiyonu Red Bull oldu
Formula 1 / Son dakika

2019 pit stop şampiyonu Red Bull oldu

Red Bull, bitime bir yarış kala pit stop şampiyonasında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

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Hamilton: "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım ve emekli olmayacağım"
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Hamilton: "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım ve emekli olmayacağım"

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
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Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
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Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

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