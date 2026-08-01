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Şampiyona
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Vowles: “Yeniden puan barajına dönebilmek için yıl boyunca var gücümüzle çalıştık"

Formula 1
F1 Formula 1
Vowles: “Yeniden puan barajına dönebilmek için yıl boyunca var gücümüzle çalıştık"

McLaren mühendisi açıkladı: "Bakü için kapsamlı bir güncelleme getirmeyi hedefliyoruz"

Formula 1
F1 Formula 1
McLaren mühendisi açıkladı: "Bakü için kapsamlı bir güncelleme getirmeyi hedefliyoruz"

Hill: "Hamilton etkisi Ferrari'yi hayata döndürdü"

Formula 1
F1 Formula 1
Hill: "Hamilton etkisi Ferrari'yi hayata döndürdü"

Russell: “Sorunlar benim sürüşümden değil araçtan kaynaklanıyor”

Formula 1
F1 Formula 1
Russell: “Sorunlar benim sürüşümden değil araçtan kaynaklanıyor”

Honda, 50 beygir iddiaları hakkında: “Biz de isterdik ama gerçeği yansıtmıyor”

Formula 1
F1 Formula 1
Honda, 50 beygir iddiaları hakkında: “Biz de isterdik ama gerçeği yansıtmıyor”

Verstappen: "Hayattaki en büyük ödülüm kızım Lily"

Formula 1
F1 Formula 1
Verstappen: "Hayattaki en büyük ödülüm kızım Lily"

Ferrari şasi ekibine Mercedes'ten takviye yaptı

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Ferrari şasi ekibine Mercedes'ten takviye yaptı

Coulthard FIA’yı eleştirdi: "Kuralların zorluk çıkaracağına dair tüm kanıtlar ortadaydı”

Formula 1
F1 Formula 1
Coulthard FIA’yı eleştirdi: "Kuralların zorluk çıkaracağına dair tüm kanıtlar ortadaydı”

Honda: “Durumun bu kadar vahim olacağını tahmin etmemiştik”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Honda: “Durumun bu kadar vahim olacağını tahmin etmemiştik”

Wolff: “Kimi’nin şampiyonluk ihtimalini değerlendirmek için henüz çok erken”

Formula 1
F1 Formula 1
Wolff: “Kimi’nin şampiyonluk ihtimalini değerlendirmek için henüz çok erken”

McNish: "Sıralama turlarında beklediğimden daha iyiyiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
McNish: "Sıralama turlarında beklediğimden daha iyiyiz"

Lawson’un F1’deki geleceği yaz arasında netleşebilir

Formula 1
F1 Formula 1
Lawson’un F1’deki geleceği yaz arasında netleşebilir

Smedley: "Norris, kesinlikle gerçek bir yetenek”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Smedley: "Norris, kesinlikle gerçek bir yetenek”

Bearman: "Antonelli ve Hadjar'ın başarıları kendime olan güvenimi artırıyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Bearman: "Antonelli ve Hadjar'ın başarıları kendime olan güvenimi artırıyor"

Tost: "Yeni kurallar Verstappen gibi pilotların avantajını ortadan kaldırdı"

Formula 1
F1 Formula 1
Tost: "Yeni kurallar Verstappen gibi pilotların avantajını ortadan kaldırdı"

Ecclestone: "Hollanda GP'nin geri dönmesinin gerçek nedeni Verstappen"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Ecclestone: "Hollanda GP'nin geri dönmesinin gerçek nedeni Verstappen"

Hadjar, Red Bull'a alışma sürecini anlattı: "En basit şeyleri bile yanlış yapıyordum"

Formula 1
F1 Formula 1
Hadjar, Red Bull'a alışma sürecini anlattı: "En basit şeyleri bile yanlış yapıyordum"

Perez: "F1'de sadakat diye bir şey yok"

Formula 1
F1 Formula 1
Perez: "F1'de sadakat diye bir şey yok"

COTA ve Silverstone'dan gizemli paylaşım: "Güçlerimizi birleştiriyoruz!"

Formula 1
F1 Formula 1
COTA ve Silverstone'dan gizemli paylaşım: "Güçlerimizi birleştiriyoruz!"

F1 efsaneleri, Verstappen'in geleceği hakkında ne düşünüyor?

Formula 1
F1 Formula 1
F1 efsaneleri, Verstappen'in geleceği hakkında ne düşünüyor?

Aston Martin'in kilit ismi 13 yılın ardından takımdan ayrılıyor, yerine Wheatley gelebilir

Formula 1
F1 Formula 1
Aston Martin'in kilit ismi 13 yılın ardından takımdan ayrılıyor, yerine Wheatley gelebilir

Brundle: "McLaren'ın zaferi, şampiyonluk mücadelesinin henüz bitmediğini gösteriyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Brundle: "McLaren'ın zaferi, şampiyonluk mücadelesinin henüz bitmediğini gösteriyor"

Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"

Liberty Media, 2023 Las Vegas GP seyircilerine 3 milyon dolar tazminat ödeyecek

Formula 1
F1 Formula 1
Liberty Media, 2023 Las Vegas GP seyircilerine 3 milyon dolar tazminat ödeyecek

Briatore, gerçekleşmeyen F1 projesini anlattı: "Trump ile New Jersey GP'si planlamıştık"

Formula 1
F1 Formula 1
Briatore, gerçekleşmeyen F1 projesini anlattı: "Trump ile New Jersey GP'si planlamıştık"

Stella: “Ferrari’nin Madrid’deki çekim gününden haberimiz yoktu”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Stella: “Ferrari’nin Madrid’deki çekim gününden haberimiz yoktu”

Binotto: “Amacımız 2030'da şampiyonluk mücadelesinde yer almak”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Binotto: “Amacımız 2030'da şampiyonluk mücadelesinde yer almak”

Aston Martin, AMR27‘nin geliştirme sürecine başladı: Newey detayları anlattı

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Aston Martin, AMR27‘nin geliştirme sürecine başladı: Newey detayları anlattı

Norris: "McLaren'ın yükselişi beklediğimden daha erken geldi"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Norris: "McLaren'ın yükselişi beklediğimden daha erken geldi"

FIA direktörü Tombazis: “Kuralları iyileştirmeye yönelik adımları birkaç yıl önce atmalıydık”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
FIA direktörü Tombazis: “Kuralları iyileştirmeye yönelik adımları birkaç yıl önce atmalıydık”

Steiner: "Sainz Macaristan'da daha ağır bir ceza almalıydı"

Formula 1
F1 Formula 1
Steiner: "Sainz Macaristan'da daha ağır bir ceza almalıydı"

Bearman'dan Aston Martin iddialarına net yanıt: "Hedefim hâlâ Ferrari"

Formula 1
F1 Formula 1
Bearman'dan Aston Martin iddialarına net yanıt: "Hedefim hâlâ Ferrari"

Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"

Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Bottas açıkladı: Cadillac’ın frenleri neden yanıyor?

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Bottas açıkladı: Cadillac’ın frenleri neden yanıyor?

Briatore, Alpine hisseleri hakkında: "Söylenen rakamlar doğru değil, biz daha değerliyiz”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Briatore, Alpine hisseleri hakkında: "Söylenen rakamlar doğru değil, biz daha değerliyiz”

Norris: "F1'in tek derdi gelirlerini artırmak"

Formula 1
F1 Formula 1
Norris: "F1'in tek derdi gelirlerini artırmak"

Alpine: "Racing Bulls ile gelişim savaşının ortasındayız”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Alpine: "Racing Bulls ile gelişim savaşının ortasındayız”

Verstappen Racing, ilk GT3 zaferine ulaştı!

GT
GT GT
Verstappen Racing, ilk GT3 zaferine ulaştı!

Szafnauer, Aston Martin’in durumu hakkında: "Beş yıllık sabırsızlığın faturasını ödüyorlar"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Szafnauer, Aston Martin’in durumu hakkında: "Beş yıllık sabırsızlığın faturasını ödüyorlar"

Waché: “Sezona geride başladık ama net bir gelişim gösterdik”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Waché: “Sezona geride başladık ama net bir gelişim gösterdik”

Croft: "McLaren elindeki her avantajı sonuna kadar kullanmak zorunda"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Croft: "McLaren elindeki her avantajı sonuna kadar kullanmak zorunda"

Mercedes: "Bazı güncellemeleri bilerek sezonun ikinci yarısına bıraktık"

Formula 1
F1 Formula 1
Mercedes: "Bazı güncellemeleri bilerek sezonun ikinci yarısına bıraktık"

Sainz: "F1'den sonra Le Mans'da yarışmak istiyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
Sainz: "F1'den sonra Le Mans'da yarışmak istiyorum"

Komatsu: “Araç geliştirmede geride kaldığımız doğru”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Komatsu: “Araç geliştirmede geride kaldığımız doğru”

F1 uygulamasındaki hata kafa karıştırdı: Malezya GP gece mi yapılacak?

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
F1 uygulamasındaki hata kafa karıştırdı: Malezya GP gece mi yapılacak?

Szafnauer: "Hamilton sırf dikkat çekmek için piste geç geliyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Szafnauer: "Hamilton sırf dikkat çekmek için piste geç geliyor"

Mercedes: "McLaren'ın yükselişi sadece güncellemelerle açıklanamaz"

Formula 1
F1 Formula 1
Mercedes: "McLaren'ın yükselişi sadece güncellemelerle açıklanamaz"

Sainz ve Albon hemfikir: "Williams'ın 2026 hedeflerine ulaşması zor"

Formula 1
F1 Formula 1
Sainz ve Albon hemfikir: "Williams'ın 2026 hedeflerine ulaşması zor"

Albon'dan Red Bull'a gönderme: "Bu noktaya kadar herkes kovulmuştur"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Albon'dan Red Bull'a gönderme: "Bu noktaya kadar herkes kovulmuştur"

Vasseur: "Güncelleme hızımızı korumalıyız"

Formula 1
F1 Formula 1
Vasseur: "Güncelleme hızımızı korumalıyız"

Audi: “Bir sonraki motor güncellemesi önümüzdeki yıl gelecek”

Formula 1
F1 Formula 1
Audi: “Bir sonraki motor güncellemesi önümüzdeki yıl gelecek”

Tarihte bugün: Küllerinden doğan efsane Niki Lauda'nın kazası

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Tarihte bugün: Küllerinden doğan efsane Niki Lauda'nın kazası

Wolff, Verstappen ve Antonelli’nin takım arkadaşı olma ihtimalini değerlendirdi

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Wolff, Verstappen ve Antonelli’nin takım arkadaşı olma ihtimalini değerlendirdi

Honda: "Hedefimiz Alonso'yu şampiyonluğa taşımak"

Formula 1
F1 Formula 1
Honda: "Hedefimiz Alonso'yu şampiyonluğa taşımak"

Steiner: "Marc Marquez bana Hamilton'ı hatırlatıyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Steiner: "Marc Marquez bana Hamilton'ı hatırlatıyor"

İddia: Cadillac, Silverstone fabrikasındaki ekibi ABD’ye taşımaya hazırlanıyor

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
İddia: Cadillac, Silverstone fabrikasındaki ekibi ABD’ye taşımaya hazırlanıyor

Wolff, Antonelli'nin kişiliğini değerlendirdi: “Sağlam bir aile terbiyesi ve eğitimi var”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Wolff, Antonelli'nin kişiliğini değerlendirdi: “Sağlam bir aile terbiyesi ve eğitimi var”

Steiner: "Russell'ın şampiyonluğu kazanma şansı %5"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Steiner: "Russell'ın şampiyonluğu kazanma şansı %5"
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