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200 bin dolar ödüllü Le Mans Espor Serisi 2. sezonu başlıyor
eSports / Son dakika

200 bin dolar ödüllü Le Mans Espor Serisi 2. sezonu başlıyor

Tamamen yeni formata ve 200.000 dolar ödüle sahip olacak Le Mans Espor Serisi'nin 2. sezonu başlıyor.

F1 Esports: Ferrari sürücüsü Tonizza ilk yarışları domine etti
eSports / Yarış raporu

F1 Esports: Ferrari sürücüsü Tonizza ilk yarışları domine etti

David Tonizza, 2019 F1 Esports’un ilk üç yarışında iki galibiyet alırken, son şampiyon Mercedes’in sürücüleri podyum alamadı.
Cem Bölükbaşı bu akşam F1 Esports 2019 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
eSports / Son dakika

Cem Bölükbaşı bu akşam F1 Esports 2019 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

2018 F1 Esports Pro Draft galibi ve Red Bull Esport sürücüsü Cem Bölükbaşı, Formula 1 Esport 2019 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Dirt Rally 2.0 Dünya Şampiyonaları açıklandı
eSports / Son dakika

Dirt Rally 2.0 Dünya Şampiyonaları açıklandı

2020 Autosport Uluslararası Şovu'nda finali gerçekleştirilecek olan Dirt Rally 2.0 Dünya Şampiyonası eSpor mücadelesi açıklandı.

F1 Esports Series 2019 kadroları açıklandı
eSports / Son dakika

F1 Esports Series 2019 kadroları açıklandı

Formula 1, 2019 Esports Series öncesinde 10 takımın sürücü kadrosunu açıkladı.

Michelin, Playstation ile işbirliği yaptı
eSports / Son dakika

Michelin, Playstation ile işbirliği yaptı

Lastik devi Michelin, PlayStation ile işbirliğine giderek PlayStation’ın en iyi araba yarışı oyunlarından Gran Turismo Sport’ta ‘resmi lastik tedarikçisi’ oldu.
Barrichello ve Montoya, Espor'a yatırım yapmaya başladı
eSports / Son dakika

Barrichello ve Montoya, Espor'a yatırım yapmaya başladı

Eski Formula 1 sürücüleri Rubens Barrichello ve Juan Pablo Montoya, World’s Fastest Gamer girişiminin arkasındaki Millenniel Esports’a yatırım yapmaya başladı.

Verstappen ve Norris, iRacing Spa 24 Saat’i kazandılar
eSports / Yarış raporu

Verstappen ve Norris, iRacing Spa 24 Saat’i kazandılar

iRacing simülasyonunda gerçekleştirilen Spa 24 Saat yarışında Team Redline adına yarışan ve aynı aracı paylaşan Max Verstappen ile Lando Norris, son dakikalarda yaşadıkları şok edici soruna rağmen yarışı kazanmayı başardılar.

2019 Codemasters GRID oyununun çıkış tarihi ertelendi
eSports / Son dakika

2019 Codemasters GRID oyununun çıkış tarihi ertelendi

Codemasters'ın yeni GRID oyununun çıkış tarihi, planlanan tarihten bir ay daha ertelendi. Yeni oyun 11 Ekim'de piyasaya çıkacak.

F1 2019 oyununda resmi sürücü transferleri olabilecek
eSports / Son dakika

F1 2019 oyununda resmi sürücü transferleri olabilecek

Formula 1 sürücüleri, yeni F1 video oyununun kariyer modunda artık diğer takımlara transfer olabilecek.

İlk Le Mans Esports Serisi'nin galibi Veloce oldu LMES Super Final
eSports / Yarış raporu

İlk Le Mans Esports Serisi'nin galibi Veloce oldu

Veloce Esports takımı, ilk kez gerçekleştirilen Le Mans Esports Serisi mücadelesini yarıştan önce sahip olduğu 15 saniyelik dezavantaja rağmen kazanmayı başardı.

SMP Racing, Le Mans Esports Series Super Final'e katılacak
eSports / Basın bülteni

SMP Racing, Le Mans Esports Series Super Final'e katılacak

Motorsport Network ve Automobile Club de l’Ouest bugün, SMP Racing'in Le Mans Esports Series Super Final'inde mücadele edeceğini doğruladılar.

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Codemasters, F1 2019 oyununun ışıklandırma sisteminde büyük ilerleme kaydedecek
eSports / Son dakika

Codemasters, F1 2019 oyununun ışıklandırma sisteminde büyük ilerleme kaydedecek

Codemasters, F1 2019 oyununda ışıklandırma sisteminde detaylı bir güncelleme olduğunu, bu sayede F1 2019'un gece yarışlarının çok daha gerçekçi olacağını açıkladı.

Ferrari de F1 eSports serisine katılıyor!
Formula 1 / Son dakika

Ferrari de F1 eSports serisine katılıyor!

Formula 1'in resmi eSports organizasyonundan uzak duran Ferrari, sonunda mücadeleye katılmaya karar verdi.

McLaren Shadow 2. sezonu duyurdu! Yeni şampiyon aranıyor!
eSports / Son dakika

McLaren Shadow 2. sezonu duyurdu! Yeni şampiyon aranıyor!

McLaren, 2018 yılında büyük ses getiren ve yarım milyondan fazla kullanıcının katıldığı eSpor projesinin 2. sezonunu duyurdu.

F1 eSpor serisinin üçüncü sezonu başlıyor
Haber video
eSports / Son dakika

F1 eSpor serisinin üçüncü sezonu başlıyor

Formula 1’in resmi eSpor mücadelesi, üçüncü sezonu ile geri dönüyor ve 2019’daki para ödülünü, “iki kattan daha fazla” arttırıp 500 bin dolara çıkartıyor.

Çifte dünya şampiyonu Alonso, Motorsport Games'e yatırım yapıyor Motorsport.com duyurusu
GENEL / Son dakika

Çifte dünya şampiyonu Alonso, Motorsport Games'e yatırım yapıyor

Sporun efsanevi yeteneklerinden birisi olan Fernando Alonso, Motorsport Network'ün eSpor bölümüne yatırım yaptı.

Cem Bölükbaşı, Red Bull'un eSpor takımına katıldı!
eSports / Son dakika

Cem Bölükbaşı, Red Bull'un eSpor takımına katıldı!

Geçen yıl Toro Rosso'nun eSpor takımında yer alan Cem Bölükbaşı, Red Bull Racing'in eSpor takımına geçtiğini açıkladı.

Thrustmaster F1 2018 PS4 Legends eSpor Ligi: İtalya GP'si Motorsport.com Türkiye'de!
eSports / Son dakika

Thrustmaster F1 2018 PS4 Legends eSpor Ligi: İtalya GP'si Motorsport.com Türkiye'de!

Thrustmaster F1 2018 PS4 eSpor Ligi: İtalya GP'si bu akşam 22.00'da Motorsport Türkiye Youtube kanalında canlı olarak karşınızda olacak.

Thrustmaster F1 2018 PS4 Legends eSpor Ligi: İspanya GP'si Motorsport.com Türkiye'de!
eSports / Son dakika

Thrustmaster F1 2018 PS4 Legends eSpor Ligi: İspanya GP'si Motorsport.com Türkiye'de!

Thrustmaster F1 2018 PS4 eSpor Ligi: İspanya GP'si bu akşam 22.00'da Motorsport Türkiye Youtube kanalında canlı olarak karşınızda olacak.

Codemasters, Motorsport Network ile eSpor ortaklığı anlaşması imzaladı
eSports / Motorsport.com haberler

Codemasters, Motorsport Network ile eSpor ortaklığı anlaşması imzaladı

Dirt Rally 2.0, Motorsport Network ile yapılan ortaklıkla birlikte rekabetçi ortama taşınacak olan ilk yapım olacak.

Norris: Simülasyon yarışları beni daha iyi bir F1 sürücüsü haline getirebilir
Formula 1 / Son dakika

Norris: Simülasyon yarışları beni daha iyi bir F1 sürücüsü haline getirebilir

McLaren sürücüsü Lando Norris, geçtiğimiz hafta sonu Max Verstappen’le takım arkadaşı olmalarını da içeren simülasyon yarışları macerasının, kendisini daha iyi bir Formula 1 sürücüsü olmasına yardım edebileceğini düşünüyor.

Norris ve Verstappen, Bathurst 12 Saat eSpor yarışını tamamlayamadı Bathurst 12 Saat
eSports / Yarış raporu

Norris ve Verstappen, Bathurst 12 Saat eSpor yarışını tamamlayamadı

Max Verstappen, Lando Norris, Nicky Catsburg ve Atze Kerkhoff'un mücadele ettiği Team Readline'ın Bathurst 12 Saat eSpor yarışı erken noktalandı.

Sim yarışlarını artık daha ciddiye almanın zamanı geldi
eSports / Analiz

Sim yarışlarını artık daha ciddiye almanın zamanı geldi

Motor sporları ile ilgili eSpor mücadeleleri, daha doğrusu yıllardır sim yarışı olarak bilinen yarışlar, günümüz eSpor organizasyonlarına baktığımızda hafife alınmıştı. Red Line Racing'in takım patronu ve aynı zamanda rFactor2'nin gelişiminde yer alan Dom Duhan, artık bunun değişmesi gerektiğini düşünüyor.

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Cem Bölükbaşı bu akşam F1 Esports 2019 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

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Dirt Rally 2.0 Dünya Şampiyonaları açıklandı

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F1 Esports Series 2019 kadroları açıklandı

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