Motor sporları ile ilgili eSpor mücadeleleri, daha doğrusu yıllardır sim yarışı olarak bilinen yarışlar, günümüz eSpor organizasyonlarına baktığımızda hafife alınmıştı. Red Line Racing'in takım patronu ve aynı zamanda rFactor2'nin gelişiminde yer alan Dom Duhan, artık bunun değişmesi gerektiğini düşünüyor.