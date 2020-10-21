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BTCC / Motorsport.com haberler

BTCC, Motorsport.tv’de özel kanalına sahip oldu

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Çeviren: Cem Özel, Editör

Yeni resmi kanal, taraftarlara özel içerikler ve büyük video arşivi için erişim sunacak.

Londra, 21 Ekim 2020: Britanya Binek Otomobiller Şampiyonası (BTCC), Motorsport Network'ün OTT platformu Motorsport.tv'de özel bir kanal açtı.

BTCC, taraftarlar için yeni içerikler oluşturmak için kapsamlı BTCC video ve fotoğraf içeriği arşivinden faydalanarak Motorsport Network’ün küresel üretim ve dağıtım servisi Motorsport Studios’u kullanacak. Üretilecek ilk serilerden biri, mevcut yıldız sürücülerin geçmişteki en ikonik anlarına dönüp onlara ilham veren kahramanları ortaya koyan bir seri olacak.

Kanal bu sene, şampiyonanın son iki yarış hafta sonunun önemli anlarına ve ‘Günün Hikayesi’ videolarına ev sahipliği yapacak ve 2021’de daha fazla içerik getirecek. BTCC, OTT platformunda kendi kanalına ev sahipliği yapan ikinci seri konumunda ve motor sporları taraftarları için Motorsport.tv’nin değerini arttırıyor ve BTCC’nin Motorsport Network’ün aylık 56 milyon seyircisini kullanarak yeni bölgelere erişimini genişlettiği görülecek.

Motorsport Network, 2022’de resmi BTCC video oyununu ve eSpor serisini birlikte başlatmak için çalışan Motorsport Games bölümü aracılığıyla BTCC ile zaten bir ortaklığa sahip durumda. Oyun, yeni nesil konsollar ve PC için geliştirilecek ve pazar lideri teknolojiyi kullanarak bir mobil versiyon geliştirme seçeneği de bulunuyor.

Motorsport.tv’ye son zamanlarda NASCAR, Audi Sport, Mercedes gibi markaların yanı sıra birçok üst düzey otomobil fenomenlerinin katılma duyuruları, Motorsport Network’ün geniş dijital kitlelerini kullanan markalara ve taraftarlara Motorsport Network’ü bir otomotiv ve motor sporları içeriği için ziyaret edilecek bir yer olarak gösteriyor.

BTCC Genel Müdürü Alan Gow: “Resmi video oyunumuz ve eSpor serimiz üzerinde çalışan Motorsport Network ile zaten güçlü bir ortaklık kurmuştuk ve taraftarlarımıza heyecan verici ve özel içerikler sunabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Motorsport Studios’a erişime sahip olmak, BTCC için büyük bir avantaj ve taraftarlarımız için hikayemizi yeni bir yolla anlatmamızı ve yarış görüntülerimizin tarihi arşiviyle serinin tarihini yeniden yaşamamızı sağlıyor.”

Motorsport Network Başkanı James Allen: “Serinin dijital erişimini ve perde arkası içeriğini yeni kitlelere genişletmek için BTCC ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Duke Video’daki otuz yılı aşkın süredir BTCC’nin geniş tarihi içerik arşivimiz sayesinde bu kanalda BTCC taraftarları için ilginç ve özel içerikler sunma olanağı sonsuz durumda. Kanal, BTCC taraftarları için gidilecek bir yer ve seriyi keşfetmek isteyenler için harika bir yer olacak.”

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