Rossi, GTWCE'de yarışmaya devam etmek istiyor Bike legend Valentino Rossi expects to continue in the GT World Challenge Europe next year for a second full season of car racing after ending his two-wheel career. MotoGP efsanesi Valentino Rossi, gelecek sezon bir kez daha GT World Challenge Europe'da mücadele etmek istediğini söylüyor.

Ekleyen: Gary Watkins Çeviren: Altay Gök Haberi dinle Geçtiğimiz sezon MotoGP'den emekli olan yedi kez dünya şampiyonu, WRT Audi ile hem dayanıklılık, hem de sprint yarışlarında yarışmak için çalışmalara çoktan başladığını söylüyor. Rossi, "Gelecek sezon da bu şampiyonada yarışmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Artık programımın %90'ını burası oluşturuyor, devam edeceğime eminim." dedi. 43 yaşındaki Rossi, bu sezonun ardından Audi ile 13 senelik ortaklıklarını sona erdireceklerini açıklayan WRT ile devam etmeyi hedefleyip hedeflemediği konusunda ise ayrıntı vermedi. Ancak WRT takım patronu Vincent Vosse, takımın Rossi ile ilişkilerini sürdürmeyi arzuladığını söyledi. Vosse, "Henüz kesinleşmiş bir şey yok, ama bence aramızdaki ilişki gayet iyi gidiyor. Neden bir şeyi değiştirmemiz gerektiğini anlamıyorum." dedi. Photo by: Audi Communications Motorsport Bir gün Le Mans 24 Saat'te yarışmak istediğini bir kez daha dile getiren Rossi,"Açıkçası gelecek yıl Le Mans'ta yarışacağımı düşünmüyorum ama emin değilim." "Bence bu yarışta bir kez piste çıkmak çok ilginç olurdu, gelecekte neden olmasın?" dedi. Şu ana kadar WRT'nin Audi R8 LMS GT3 Evo II'lerinden birinde geçirdiği sezondan memnun kaldığını söyleyen Rossi, hâlen bir öğrenme sürecinden geçtiğini de kabul etti. Rossi, "Oldukça mutluyum -işler üç aşağı beş yukarı beklediğim gibi, çünkü seviye çok yüksek ve çok sayıda hızlı sürücüyle mücadele ediyorum." "Hız konusunda o kadar da kötü değilim. Elbette gelişmem ve sezon boyunca daha fazla mesafe kaydederek aracı nasıl daha iyi kullanacağımı anlamam gerekiyor." "Çok çalışmam gerekiyor çünkü benim için pek çok şey yeni; strateji, pit stoplar ve oldukça katı olan tüm kurallar." dedi.