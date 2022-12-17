Rossi, GTWCE'de yarışmaya devam edecek!

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MotoGP kariyerini sonlandırmasının ardından geçen sezon WRT Audi ile otomobil yarışlarında ilk tam sezonunu geçiren Rossi, GT World Challenge Europe'da yarışmaya WRT BMW ile yola devam etme kararı aldı. Rossi'nin hem sprint, hem dayanıklılık sınıflarında mücadele etmesi bekleniyor.

Geçen sezon Endurance Cup'ta Frederic Vervisch ve Nico Muller ile takım arkadaşlığı yapan Rossi'nin en iyi derecesi beşincilikti. İtalyan sürücünün bu yılki takım arkadaşları ise beş yıllık Aston Martin macerasını sonlandıran Maxime Martin ile Augusto Farsfus.

Rossi için bir diğer önemli gelişme, bu yıl ilk kez Bathurst 12 Saat'e katılıyor olması; nitekim efsanevi pistte gerçekleşecek yarış, hem Endurance Cup, hem Intercontinental GT Challenge serilerinin ilk yarışı konumunda! Bu, WRT'nin de BMW ile ilk yarışı olacak.

Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 1 / 5 Fotoğraf: WRT Team Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 2 / 5 Fotoğraf: WRT Team Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 3 / 5 Fotoğraf: WRT Team Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 4 / 5 Fotoğraf: WRT Team Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 5 / 5 Fotoğraf: WRT Team

BMW M4 ile ilk yarışına 13-15 Ocak tarihlerindeki Dubai 24 Saat'te çıkmaya hazırlanan Rossi'nin takım arkadaşları ise Martin, WRT LMP2 sürücüsü Sean Gelael, Britanyalı sürücü Tim Whale ve henüz kim olduğu belli olmayan beşinci bir isim.

Takım patronu Vincent Vosse, "BMW ile yeni ortaklığımızda ilerlediğimiz ve 2023 sezonuna hazırlandığımız bu dönem, bizim için çok yoğun ve heyecan verici bir dönem" dedi.

"Yukarıda okuduğunuz gibi önemli isimleri bünyemize katmaktan ve ağırlamaktan son derece mutluyuz."

"Dubai'deki ilk yarışımıza çok az kaldı, hemen ardından Bathurst'te BMW M Team WRT olarak ilk yarışımıza çıkacağız.

"Önümüzde bizi nelerin beklediği konusunda son derece heyecanlıyız ve piste çıkmak için sabırsızlanıyoruz!" şeklinde açıklamada bulundu.

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