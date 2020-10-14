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British GT / Son dakika

Button, Britanya GT sezon finalinde ilk GT3 yarışına çıkacak

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Button, Britanya GT sezon finalinde ilk GT3 yarışına çıkacak
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Jenson Button, önümüzdeki ay İngiltere GT şampiyonasının Silverstone'daki final ayağında ilk GT3 yarışına çıkacak.

2009 Formula 1 şampiyonu ve 15 kez Grand Prix galibi pilot, RJN takım patronu Bob Neville ve aracı birlikte paylaşacağı Chris Buncombe ile ortak olduğu Jenson Team Rocket RJN takımının McLaren 720S GT3 aracını sürecek.

McLaren’la F1 kariyerini sonlandırdıktan sonra Button, Japonya SUPER GT şampiyonasında yarışmış ve 2018 yılında Naoki Yamamoto ile birlikte şampiyonluk unvanını da kazanmıştı. Button aynı zamanda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda da kısmen yer almış, SMP Racing LMP1 takımıyla 2018 Le Mans 24 Saat’e katılmıştı.

Kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilecek 3 saatlik Silverstone 500 ise, Britanyalı pilotun aynı pistteki 2018 WEC turundan beri kendi topraklarında yarıştığı ilk yarış olacak.

Button, “Bu ilk GT3 araç deneyimim olacak ama heyecanla bekliyorum. Takımıma katılmak ve en iyi dostum Chris Buncombe’yle 720S’imizde yarışmak çok güzel olacak. Birleşik Krallık topraklarında yeniden yarışabilmek güzel, bunu sağlayan ortaklarımıza çok teşekkürler.” dedi.

2007 Le Mans 24 Saat LMP2 sınıfı galibi Buncombe Motosport.com’a konuştuğunda bu fikrin “öncelikle Button’a ait” olduğunu ve yıllarca yapılan bir dayanıklılık yarışına beraber katılma planlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Daha önce Button’la ABD’de off-road yarışlarına katılan Buncombe: “Bu bir piste çıkıp araç paylaşmamız için ilk fırsat. Bu sene televizyonda herhangi bir Grand Prix yarışı sunma planları kalmadı, o yüzden işler yolunca gitti.”

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Bu ayın içinde ikili Silverstone’da teste çıkacak ve Buncombe testi ciddiye aldıklarını ama önümüzdeki sene tam bir İngiltere GT sezonu çıkarma hedefleri olmadığını söyledi.

“Olaya tamamen bir kerelik bir deneyim olarak bakıyoruz. Olaya tamamen olumlu yaklaşıyoruz ama gelecek için istekli olmadığımız konusunda fikir birliğindeyiz, sadece yapabileceğimizin en iyisini yapmaya odaklanıyoruz.”

Buncombe, pandemi sebebiyle Avrupa GT Dünya Şampiyonasına katılma hedefini değiştirip İngiltere GT sezonuna dahil olan takımın gelecek sezon Avrupa’ya dönmeyi amaçladığını ve Spa 24 Saat’e girişin “yapılmak istenenler arasında olduğunu” söyledi.

“Gelecek sene Spa’ya dönmek takım olarak kesinlikle planımızda var. Jenson’un programına uyarsa bu yarışa kesinlikle katılma isteği olduğunu biliyorum, ben de oraya geri dönmeyi ve yarışı seviyorum. Dolayısıyla evet, eğer olursa imkanı var.”

“Aynı zamanda seneye hangi yarışlara katılacağına da bağlı, o yüzden bekleyip göreceğiz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri British GT
Pilotlar Chris Buncombe , Jenson Button
Takımlar Jenson Team Rocket RJN
Editör James Newbold

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