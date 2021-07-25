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Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

14 yaşındaki İspanyol motosiklet sürücüsü Hugo Millan, Pazar günü MotorLand Aragon'da düzenlenen European Talent Cup yarışında meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

14 yaşındaki genç sürücü, bugün gerçekleştirilen yarışta, beşinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve sert şekilde yere düştü.

Pistin tam ortasına düşen Millan'ın etrafında pek çok sürücü vardı ve bir an önce kendisini pist dışına atıp, olası bir çarpışmadan kaçınmaya çalıştı.

Fakat daha ayağa kalkamadan, arkadan gelen bir başka sürücü önce motosikletine sonra da kendisine çarptı.

Millan, çarpışmanın etkisiyle yerde hareketsiz kaldı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi ve sürücüye ilk müdahale pist üstünde yapıldı. Ardından durumu ciddi olduğu için hemen hastaneye nakledildi.

Yapılan açıklamaya göre Millan, sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen yaralarına yenik düştü.

Millan, FIV CEV Repsol serisinde şimdiye kadarki en başarılı sezonunu geçiriyordu ve iki pole pozisyonunun yanı sıra, dört podyum aldığı sezonu ikinci sırada götürüyordu.

Motosiklet dünyası, Mayıs ayının sonunda Jason Dupasquier'nin geçirdiği ölümcül kaza ile sarsılmıştı. İsviçreli sürücü, Moto3 yarışında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmişti.

 

 

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