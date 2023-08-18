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Bu yıl Suzuka 8 Saat'te podyuma çıkan Haruki Noguchi hayatını kaybetti

Asia Road Racing Championship'te mücadele eden 22 yaşındaki Haruki Noguchi, geçen hafta Endonezya'daki yarışta yaptığı kazanın ardından hayata gözlerini yumdu.

Jamie Klein
Ekleyen:
Haruki Noguchi

Pazar günü Mandalika pistindeki ikinci yarışın dördüncü turunda 10. virajdan geçerken büyük bir kaza yapan Noguchi, yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasına, sonrasında da iptaline sebep olmuştu.

Sağlık merkezinde tedavi gördükten sonra Nusa Tenggara Barat hastanesine nakledilen Noguchi, ne yazık ki Çarşamba akşamı hayata gözlerini yumdu.

Henüz 22 yaşındaki Noguchi, kazasından 10 gün önce Suzuka 8 Saat'te SDG Honda ile piste çıkmış, takım arkadaşları Teppei Nagoe ve Naomichi Uramoto ile üçüncü olarak podyum görmüştü.

Üçlü daha sonra Toho Racing takımının diskalifiye edilmesiyle ikinci sıraya yükselmişti.

#73 SDG Racing Honda

#73 SDG Racing Honda

Photo by: Kusudo Aki

İlk olarak 2017 sezonunda kendini gösteren Noguchi, o yıl Asia Talent Cup'ta temsilcimiz Deniz Öncü'nün arkasında ikinci olmuş, bunu sonraki yıl gelen bir diğer ikincilik izlemişti.

2019 sezonunda Red Bull Rookies Cup'a geçiş yapan Noguchi, Carlos Tatay ve Pedro Acosta'nın arkasında şampiyona üçüncülüğüne ulaşmıştı.

Sonraki sezondan itibaren ülkesine dönen Noguchi, ilk olarak Japonya Superbike serisinin Superstock 600 kategorisinde mücadele etmiş, 2021 sezonunda bu kategorinin şampiyonu olmuştu.

Son iki sezondur Asia Road Racing Championship'te yarışan Noguchi, vefatından önce şampiyonayı lider Markus Reiterberger'in ardından ikinci sırada götürmekteydi.

Noguchi'nin yarıştığı HARC Pro takımının patronu Kotaro Honda, "Bu açıklamayı yapmak zorunda olduğumuza hala inanamıyorum.

"Sadece 10 gün önce Suzuka 8 Saat'te birlikte podyuma çıkma onurunu yaşamıştık ve onu Endonezya'ya şampiyonluğa ulaşması umuduyla uğurlamıştık."

"Henüz 22 yaşında ve sınırsız potansiyeli ile Asya'nın yeni umudu olarak dünya sahnesine çıkacağına dair büyük umutlarım vardı."

"Haruki'nin bu yolculuğun tam ortasındayken bu kadar erken vefat etmesi üzücü." dedi.

 

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