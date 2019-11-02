Asya Talent Cup sürücüsü Munandar, Sepang'daki kazada hayatını kaybetti

Sepang Pisti'nde yapılan açılış yarışı, sabah saatlerindeki sıralama turlarından sonra başladı.

İlk turda onuncu virajda Japone sürücü Shinji Ogu ile temas yaşayan Munandar, acı içinde yerde kaldı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Her iki sürücü de tıbbi yardım için hemen hastaneye kaldırıldı. Munandar Kuala Lumpur Hastanesi'ne götürülürken, Ogu'nun bilinci açıktı ve ambulansa alındı.

Sağlık ekibi hastaneden mümkün olan en iyi çabayı ortaya koysa da, Munandar trajik şekilde yaralarına yenik düştü.

20 yaşındaki sürücü, 2019'da iki zafer ve dört podyum almayı başarmıştı ve bitime iki yarış kala lider Takuma Matusyama'nın sadece 27 puan gerisinde yer alıyordu.