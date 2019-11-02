Asya Talent Cup sürücüsü Munandar, Sepang'daki kazada hayatını kaybetti
paylaşım
yorumlar
MotoGP'nin destek serisi Asya Talent Cup'ta mücadele eden Endonezyalı sürücü Afridza Munandar, cumartesi günü Malezya'da yapılan yarıştaki kazanın ardından hayatını kaybetti.
Sepang Pisti'nde yapılan açılış yarışı, sabah saatlerindeki sıralama turlarından sonra başladı.
İlk turda onuncu virajda Japone sürücü Shinji Ogu ile temas yaşayan Munandar, acı içinde yerde kaldı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Her iki sürücü de tıbbi yardım için hemen hastaneye kaldırıldı. Munandar Kuala Lumpur Hastanesi'ne götürülürken, Ogu'nun bilinci açıktı ve ambulansa alındı.
Sağlık ekibi hastaneden mümkün olan en iyi çabayı ortaya koysa da, Munandar trajik şekilde yaralarına yenik düştü.
20 yaşındaki sürücü, 2019'da iki zafer ve dört podyum almayı başarmıştı ve bitime iki yarış kala lider Takuma Matusyama'nın sadece 27 puan gerisinde yer alıyordu.
Motorsport Network olarak, Munandar'ın ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Other bike
|Pilotlar
|Afridza Munandar
|Editör
|Lewis Duncan
Asya Talent Cup sürücüsü Munandar, Sepang'daki kazada hayatını kaybetti
paylaşım
yorumlar
Other bike Sıradaki seans
1 Kas - 3 Kas
Çok Okunanlar
2
Program
Formula 1
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov