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Asya Talent Cup sürücüsü Munandar, Sepang'daki kazada hayatını kaybetti

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Asya Talent Cup sürücüsü Munandar, Sepang'daki kazada hayatını kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Kas 2019 11:16

MotoGP'nin destek serisi Asya Talent Cup'ta mücadele eden Endonezyalı sürücü Afridza Munandar, cumartesi günü Malezya'da yapılan yarıştaki kazanın ardından hayatını kaybetti.

Sepang Pisti'nde yapılan açılış yarışı, sabah saatlerindeki sıralama turlarından sonra başladı.

İlk turda onuncu virajda Japone sürücü Shinji Ogu ile temas yaşayan Munandar, acı içinde yerde kaldı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Her iki sürücü de tıbbi yardım için hemen hastaneye kaldırıldı. Munandar Kuala Lumpur Hastanesi'ne götürülürken, Ogu'nun bilinci açıktı ve ambulansa alındı.

Sağlık ekibi hastaneden mümkün olan en iyi çabayı ortaya koysa da, Munandar trajik şekilde yaralarına yenik düştü.

20 yaşındaki sürücü, 2019'da iki zafer ve dört podyum almayı başarmıştı ve bitime iki yarış kala lider Takuma Matusyama'nın sadece 27 puan gerisinde yer alıyordu.

Motorsport Network olarak, Munandar'ın ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Other bike
Pilotlar Afridza Munandar
Editör Lewis Duncan

Other bike Sıradaki seans

Asian Cup: Sepang

1 Kas - 3 Kas

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