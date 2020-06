Yeniden programlanan Spa 24 Saat'in yarış süresi 1 saat arttı

Motorsport.com'a konuşan, serinin patronu Stephane Ratel, yaz aylarında yapılmayacak olan ilk Spa 24 Saat yarışının, önümüzdeki birkaç sene boyunca konuşulacak bir yarış olması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Intercontinental GT Challenge'ın da ayağı olan ve 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Spa yarışı, 15.30'da başlayacak ve bir sonraki gün, aynı saatte tamamlanacak. Ancak Orta Avrupa yaz saati uygulaması sebebiyle saatler, aynı gece bir saat geriye alınacak ve böylece yarış 25 saat boyunca yapılıyor olacak.

Ratel sözlerine şu şekilde devam etti: "Yeni tarihi belirlediğimizde ve biri, o hafta sonunda saatlerin geri alınacağını söylediğinde, neden ekstra bir saat yarışmamamız gerektiğini düşündüm."

"Bu zorlu zamanlarda, farklı bir şey yapmak çok güzel bir şey ve bununla beraber, umuyoruz ki, taraftarların - eğer gelebilirlerse - gelmesi için de iyi bir reklam olabilir.

"30 sene sonra insanlar, Spa'da bir saat daha uzun süren bir yarışı hatırlayacaklardır."

Ratel, GTWCE Dayanıklılık Kupası'nın sondan bir önceki yarışında taraftarların olup olmayacağı kararının verilmesinin erken olduğunu söyledi. Yarışta çifte puan bulunmakta.

Ancak Ratel, Temmuz sonunda yapılması planlanan ancak COVID-19 pandemisi sebebiyle geleneksel tarihinde yapılmayacak olan yarışın, kapalı kapılar ardında bile olsa yapılacağını söyledi.

Bununla beraber Ratel, organizasyonunun Spa'da yarışacak olan katılımcılara karşı bir sorumululuğu olduğunu söyledi.

Ratel is expecting the grid to hold up for both the endurance and sprint legs of the GTWCE, which was formerly known as the Blancpain GT Series.

Ratel, eskiden Blancpain GT Serisi olarak bilinen GTWCE'nin gridinin, hem dayanıklılık hem de sprint yarışlarına katılmasını bekliyor

"Takımlar bize hâlâ gelmek istediklerini söylüyorlar, ancak anlaşma yapılamazsa, bu muhtemelen son dakikada olacaktır."

"Tüm takımların katılıp katılamayacağını tam olarak Imola öncesindeki günlerde [serinin açılış yarışı 19 Temmuz'da olacak] öğreneceğiz."

Spa 25 Saat etkinliği Formula Renault Eurocup, TCR Europe, Lamborghini Super Trofeo ve GT4 Avrupa serisi tarafından destekleniyor olacak.

Organizasyonun detaylı programı ise hâlâ açıklanmadı.